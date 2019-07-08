Hem Ferahlatıcı Hem Pratik 8 Yaza Özel Atıştırmalık

Yaz mevsiminde yemek yapmak da yemek de eziyete dönüşebiliyor. Bu noktada hem pratik hem ferahlatıcı yaz atıştırmalıkları öne çıkıyor.

Kışın çok daha çizgileri belli olan bir rutinin içinde olsak da yazın dengeler değişiyor. Günlük rutinimizden beslenme düzenine her şey çok daha spontane gelişiyor. Hal böyle olunca ani yapılan planlarda ve canımızın hiçbir şey yapmak istemediği sıcak günlerde ferahlatan atıştırmalıklar adeta hayat kurtarıyor. Biz de sizler için hem hızlıca hazırlayabileceğiniz hem de yaz günlerinde ferahlatacak yaza özel atıştırmalık fikirleri listeledik…

1. Donmuş karpuz dilimleri



Karpuz yaz mevsiminin vazgeçilmez meyvesi. Ancak karpuzu kesmek, dolapta soğumasını beklemek bile bazen oldukça yorucu olabiliyor. Bu dertten kurtulmak ve karpuzu hızlı bir atıştırmalığa dönüştürebilmek için üçgen dilimler halinde kesin. Sonrasında buzluğa atın ve canınız istediği anda soğuk soğuk tüketin.

2. Muz sushi



Bir diğer aşırı pratik yaz atıştırmalığı ise muz sushi olarak adlandırabileceğimiz parçalar. Yapılması gerekenler ise oldukça basit. Bir adet muzun bir tarafını isteğe göre fıstık ezmesi ya da kakaolu fındık kremasına batırın. Üzerine sevdiğiniz bir mısır gevreğini ufalayarak dökün. Sevdiğiniz bir şekerlemeyi de kullanabilirsiniz. Daha sonra muzu buzluğa koyun ve birkaç saat bekletin. Çıkardıktan sonra dilimlere ayırarak tüketebilirsiniz.

3. Poşe yumurtalı avokadolu tost



Eğer yaz sabahlarında uzun uzun kahvaltı hazırlamak yerine tek bir tabakta tüm kahvaltıyı toplamak istiyorsanız avokadolu tost güzel bir seçenek olabilir. Poşe yumurtalı avokadolu tost için önce bir yumurtayı kaseye kırın. Küçük bir tencerede kaynattığınız suya 1 kaşık elma sirkesi ekleyin. Su kaynadıktan sonra kaşıkla suyun içinde bir döngü yaratın ve kırdığınız yumurtayı içine dökün. Yumurtanın şeklini bozmadan suyun içindeki girdabın devam etmesini sağlayın. Ekmek dilimlerini kızartın ve üzerine ezdikten sonra tuz ve limon suyu eklediğiniz avokadoları sürün. Avokado karışımını baharatlarla lezzetlendirebilirsiniz. Ekmeğe sürdüğünüz avokadonun üzerine poşe yumurtayı dikkatli bir şekilde yerleştirin. Üzerine küçük küçük doğradığınız yeşillikleri ekleyebilirsiniz. Afiyet olsun!

4. Limonlu sebze çubukları



Yılbaşı masalarının vazgeçilmezi olan sebze çubukları hazırlaması oldukça kolay ve ferahlatıcı bir tarif. Çubuk şeklinde kestiğiniz salata, havuç gibi sebzeleri hazırladığınız limon, az zeytinyağı ve tuz karışımına koyup servis edebilirsiniz. Ya da yaz aylarına uygun yoğurtlu bir sos da hazırlayabilirsiniz. Hem ferahlatıcı hem sağlıklı!

5. Dondurulmuş, meyveli yoğurt



Evde dondurma yapmaya üşenenler için akla gelen ilk seçenek doldurulmuş meyveli yoğurt oluyor. Yapılışı ise oldukça basit. 250 gram süzme yoğurt, 200 g krema ve 1 tatlı kaşığı krem tartarı bir kaba ekleyip koyulaşana kadar çırpın. Rondoda çektiğiniz 1.5 su bardağı orman meyvesi (ya da sevdiğiniz bir başka meyveyi) karışıma ekleyin. Kapaklı bir kaba alıp düzelttiğiniz karışımı en az 12 saat buzlukta bekletin. Soğuk atıştırmalığınız hazır!

6. Meyveli pizza



Yaz akşamları arkadaşlarınızla ya da ailenizle keyifli vakit geçirirken ağır tatlılar yerine hem doyurucu hem de lezzetli bir meyve pizzası hazırlayabilirsiniz. Önce bir tortilla ekmeği ya da lavaş ekmeği alarak üzerine kakaolu fındık kreması, krema ya da fıstık ezmesi sürün. (Ağız tadınıza göre sevdiğiniz herhangi bir karışımı da sürebilirsiniz) Üzerine küp küp doğradığınız yaz meyvelerini dizin. Ve meyveli pizzanız hazır!

6. Yoğurtlu semiz otu



Yemek masalarının ferahlatıcı tabağı yoğurtlu semiz otu, yaz günlerinde bir ara öğün olarak muhteşem bir atıştırmalık olabiliyor. Yapmanız gereken bir demek semiz otu alarak ayıklamak ve yıkamak. Ardından 1.5 su bardağı süzme yoğurt, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 2 diş sarımsak ve 1 çay kaşığı tuzu pürüzsüz bir kıvama gelene kadar çırpın. Sonrasında karışımı semizotu yapraklarıyla harmanlayın. Afiyet olsun!

7. Meyve salatası



Meyve salatsı hem oldukça doyurucu hem de tatlı krizinize çare olacak bir tarif. Sevdiğiniz yaz meyvelerini küçük parçalar halinde doğrayın ve 1 yemek kaşığı, 1 tatlı kaşığı bal ve 1 adet limon kabuğu rendesi kullandığınız karışımla harmanlayın. Dilerseniz meyveleri büyük parçalar halinde doğrayıp ızgarada pişirebilirsiniz. İsteğe göre dondurma ya da kremayla servis edebilirsiniz.

8. Smoothie



Yoğurttan tahıla, meyveden dondurmaya pek çok malzemenin harmanlandığı smoothie kaseleri yazın kurtarıcı öğünü olmaya aday. Birbirinden farklı smoothie tariflerine buradan göz atabilirsiniz.