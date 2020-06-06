Fast Food Özleminizi Dindirecek Sağlıklı Tarifler

Hamburgerden nugget'a, çıtır tavuktan kıvırcık patatese... En pratik fast food tariflerini sizler için araştırdık ve derledik. İşte fast food aşıklarına en kolay fast food tarifleri...

Sosyal izolasyon dönemiyle birlikte birçoğumuz, günlerimizin büyük bir kısmını evde geçirmeye başladık. Durum böyle olunca fast food restoranlarına ve çeşit çeşit içeceklere de hasret kaldık. Eğer siz de birbirinden lezzetli hamburgerleri, nuggetları ve çıtır tavukları özlediyseniz doğru yerdesiniz! Evinizde kolayca yapabileceğiniz en pratik fast food tariflerini derledik. Fast food restoranlarını aratmayacak bu tariflere bayılacaksınız İşte fast food özleminizi dindirecek en kolay fast food tarifleri…

1. Ispanaklı ve keçi peynirli wrap – Starbucks

1 adet tam tahıllı tortilla’yı mikrodalgaya girebilecek bir tabağa yerleştirin ve 1 dakika boyunca mikrodalgada ısıtın. Geniş bir tavayı 1 yemek kaşığı zeytinyağıyla yağlayın ve 3-4 adet mantarı karabiber ilavesiyle birlikte soteleyin. Ardından 2 su bardağı ıspanağı ekleyin ve 1-2 dakika boyunca karıştırın. 1 bütün yumurtayı ve 1 yumurta beyazını bir kasede çırpın. Pişen ıspanaklı karışıma ilave edin ve karıştırarak pişirin. Pişen yumurtalı karışımı tortilla’nın üzerine yerleştirin, üzerine dilediğiniz kadar keçi peyniri ve kurutulmuş domates ekleyin. Ardından tortilla’yı dürüm şeklinde sarın. İşte bu kadar!

2. Chicken nugget – McDonald’s



Konu fast food tarifleri olduğunda akla gelen ilk isimlerden biri de nugget! 4 adet tavuk göğsünü güzelce dövün. Etler yumuşadığında lokmalık parçalar halinde dilimleyin. Bir kasenin içerisinde 1 adet yumurtayı çırpın ve üzerine 1 su bardağı su ekleyerek karıştırın. Kilitli bir poşetin içerisinde 1 su bardağı un, 2 yemek kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı soğan tozu, 1 çay kaşığı karabiber ve 1 çay kaşığı sarımsak tozu ekleyin, güzelce karıştırın. Tavuk parçalarını birer birer poşete atın, iyice çalkalayıp karışıma bulayın. Ardından her bir parçayı yumurta karışımına bulayın ve tekrar poşete alarak çalkalayın. Tüm tavuk parçalarını bu şekilde karışıma buladıktan sonra 1 saat kadar buzdolabında dinlendirin. Derin bir kızartma tenceresinin içerisinde 2 su bardağı sıvıyağı kızdırın. Tavuk parçalarını güzelce kızartın ve fazla yağının süzülmesi için havlu kağıt üzerinde bekletin. İşte bu kadar kolay, afiyet olsun!

3. Kıvırcık patates – Arby’s



Konu fast food tarifleri olur da çıtır patates unutulur mu? Fırını 220 dereceye ayarlayın. Derin bir tencerenin içerisinde su kaynatın. 3 adet patatesi kıvırcık patates aparatı kullanarak dilimleyin. Kıvırcık patates aparatına ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz. Ardından kaynayan suyun içerisinde alın ve 3 dakika kadar pişirin. 3 dakikanın sonunda patatesleri tencerenin içerisinden alın, durulayın ve soğuk suya yatırın. 2-3 dakika kadar soğuk suda bekleyen patatesleri havlu kağıt yardımıyla kurulayın. Küçük bir kasede 2 çay kaşığı paprika, 1.5 çay kaşığı tuz, ¼ çay kaşığı sarımsak tozu, ¼ çay kaşığı soğan tozu, 1 çay kaşığı kırmızı toz biber ve 3 yemek kaşığı unu karıştırın. Ayrı bir kasede 1 adet yumurta ve 1.5 yemek kaşığı sütü karıştırın. Patatesleri yumurtalı karışıma bulayın ardından yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisine dizin. Son olarak baharat karışımını üzerlerine gezdirin ve 30-35 dakika kadar fırınlayın. Afiyet olsun!

4. Coleslaw – KFC



Bu tarif için buttermilk’e ihtiyacınız olacak. Buttermilk hazırlamak için 1 su bardağı ılık süte 2 yemek kaşığı taze sıkılmış limon suyu ya da elma sirkesi ekleyin, güzelce karıştırın ve 10 dakika kadar dinlenmeye bırakın. Elde ettiğiniz kesik kesik sütü, buttermilk olarak kullanabilirsiniz. ½ su bardağı mayonez, ¼ su bardağı buttermilk, 1.5 yemek kaşığı elma sirkesi, 2 yemek kaşığı limon suyu, ⅓ su bardağı şeker, ½ çay kaşığı tuz ve dilediğiniz kadar karabiberi bir kasede karıştırın. Geniş bir salata kasesinin içerisine 4 su bardağı rendelenmiş beyaz lahana ve 2 su bardağı rendelenmiş havuç ekleyin. Ardından sosu da ilave ederek güzelce karıştırın. İşte bu kadar, afiyet olsun!

5. Big Mac – McDonald’s



Konu fast food tarifleri olduğunda tam bir klasik! Derin bir kasenin içerisinde ½ su bardağı mayonez, 1 çay kaşığı relish sos, 3 çay kaşığı turşu suyu, 1 çay kaşığı şeker, 1 çay kaşığı soğan tozu, 1 çay kaşığı ketçap ve bir çimdik tuzu karıştırın. Hazırladığınız sosun üzerini streç filmle kapatarak buzdolabına kaldırın ve bir gece dinlendirin. Döküm tavayı güzelce ısıtın ve ince hamburger köftelerini iyice kızartın. Köfteleri tavadan almadan önce üzerlerine cheddar dilimi yerleştirin ve bir kapak kapatarak erimelerini sağlayın. Köfteleri kenara aldıktan sonra hamburger ekmeklerini de tereyağıyla yağlayarak aynı tavada kızartın. Her bir ekmeğe hazırladığınız sostan sürün. Üzerlerine incecik kıyılmış soğan, turşu ve marul ilave edin. Köfteleri de ekledikten sonra hamburgerleri kapatın ve sevdiklerinizle paylaşın, afiyet olsun!

6. Çıtır tavuk – KFC



Fast food tarifleri arasında favorimiz! Geniş bir kasede 2 yumurta ve 3 yemek kaşığı kremayı güzelce çırpın. Başka bir kasede 1 su bardağı un ve yarım su bardağı galeta ununu karıştırın. Üçüncü bir kasede 1 çorba kaşığı tuz, 1 çorba kaşığı kırmızı toz biber, 1 çorba kaşığı sarımsak tozu ve 1 çorba kaşığı karabiberi karıştırın. Dördüncü ve son kaseye ise güzelce ufalanmış 3 su bardağı sade mısır gevreği ekleyin. 4 adet tavuk göğsünü ince şeritler halinde doğrayın. 3 su bardağı sıvıyağı derin bir tencerede kızdırın. Kestiğiniz şeritleri önce baharat karışımına, sonra un karışımına, ardından yumurta karışımına ve son olarak mısır gevreğine bulayın, kızgın yağda güzelce kızartın. İşte bu kadar kolay, afiyet olsun!

7. Patates kızartması – McDonald’s



Dilediğiniz kadar patatesi ince ince dilimleyin. Ardından 2 dakika kadar tuzlu suda haşlayın. 2 dakikanın sonunda patatesleri durulayın ve bir tepsiye yayarak buzluğa kaldırın. Yarım saat kadar buzlukta dinlenen patateslerin üzerine un serpin ve kızgın yağda kızartın. Afiyet olsun!

8. Soğan halkası – Burger King



2 adet büyük boy soğanın uç kısımlarını alın ve kabuklarını dikkatli bir şekilde soyun. Ardından yarım santimetre kalınlığında, halka halka dilimleyin. Her bir soğan dilimini halkalara ayırın. Geniş bir kasenin içerisinde 1 adet yumurta, ½ su bardağı süt, ½ su bardağı maden suyu, 3 yemek kaşığı elenmiş un, 3 yemek kaşığı mısır nişastası, 1 çay kaşığı kabartma tozu, ½ çay kaşığı tuz, ¼ çay kaşığı karabiber ve ¼ çay kaşığı kırmızı toz biberi karıştırın. Daha pürüzsüz bir harç için hazırladığınız karışımı süzgeçten geçirebilirsiniz. 3 su bardağı ayçiçek yağını derin bir tencerede kızdırın. Soğan halkalarını önce harca ardından galeta ununa bulayın. Kızgın yağda güzelce kızartın ve bekletmeden servis edin. Afiyet olsun!

9. Tavuk burger – Popeyes



Bu tarif için buttermilk’e ihtiyacınız olacak. Buttermilk hazırlamak için 1 su bardağı ılık süte 2 yemek kaşığı taze sıkılmış limon suyu ya da elma sirkesi ekleyin, güzelce karıştırın ve 10 dakika kadar dinlenmeye bırakın. Elde ettiğiniz kesik kesik sütü, buttermilk olarak kullanabilirsiniz. 2 adet tavuk göğsünü ince dilimler halinde dilimleyin. 1 su bardağı buttermilk, 2 çay kaşığı paprika, 2 çay kaşığı sarımsak tozu, 2 çay kaşığı karabiber ve 2 çay kaşığı tuz karışımında 24 saat kadar marine edin. Geniş bir kasede 1 su bardağı un, ½ su bardağı mısır nişastası, 2 çay kaşığı paprika, 2 çay kaşığı sarımsak tozu, 2 çay kaşığı karabiber, 2 çay kaşığı tuz ve 2-3 yemek kaşığı buttermilk’i karıştırın. Tavukları marine ettiğiniz buttermilk’i kullanabilirsiniz. Tavuk göğüslerini bu karışıma bulayın ve kızgın yağda güzelce kızartın. Derin bir kasede ½ su bardağı mayonez, 1 tatlı kaşığı acı sos, 1 çay kaşığı paprika ve 1 çay kaşığı sarımsak tozunu karıştırın. 4 adet brioche ekmeğini tereyağıyla yağlayın ve tavada güzelce ısıtın. Isınan ekmeklerin üzerine hazırladığınız mayonez sosunu sürün, dilediğiniz kadar turşu dilimi yerleştirin, ardından güzelce kızaran tavukları ve marul parçalarını ekleyerek hamburgeri kapatın. Afiyet olsun!

10. Baharatlı patates



Fırını 220 dereceye ayarlayın. Bir paket dondurulmuş parmak patatesi yağlı kağıt serdiğiniz bir fırın tepsisine yayın, 8 dakika kadar fırınlayın. ½ su bardağı parmesan rendesini, 2 çay kaşığı İtalyan baharatını ve ½ çay kaşığı tuzu küçük bir kasede karıştırın. 8 dakikanın sonunda patatesleri fırından çıkarın. Hazırladığınız karışımı üzerlerine gezdirin ve 4 dakika daha fırınlayın. İşte bu kadar kolay!

11. Pumpkin spice latte – Starbucks



Küçük bir sos tenceresinde 1.5 su bardağı su ve 1.5 su bardağı şekeri güzelce pişirin. Şeker tamamen eridiğinde içerisine 4 çay kaşığı tarçın, ½ çay kaşığı zencefil tozu, 4 adet karanfil, 1 çay kaşığı muskat rendesi ve 3 yemek kaşığı bal kabağı püresi ekleyin. Karışımın kaynamamasına özen gösterin. Hazırladığınız şurubu bir aya kadar buzdolabında muhafaza edebilirsiniz. Dilediğiniz kadar espressoyu sıcak sütle seyreltin. Ardından hazırladığınız bal kabağı şurubundan ilave edin. Dilerseniz üzerine çırpılmış krema ekleyerek latte keyfinizi bir üst seviyeye taşıyabilirsiniz. Afiyet olsun