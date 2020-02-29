Eve Yorgun Dönenlere: Lezzetli ve Kolay Yemek Tarifleri

Eve yorgun argın döndüğünde ne pişireceğine karar veremeyenleri buraya alalım! İşte dakikalar içinde hazırlayabileceğiniz en kolay yemek tarifleri...

Günümüzde birçok insan, oldukça yoğun bir çalışma temposuna sahip. Sabahın erken saatlerinde başlayan bu koşuşturma, gün sonunda yerini halsizlik ve bitkinliğe bırakıyor. Haliyle yemek yapmak da her zamankinden daha zahmetli bir iş halini alıyor. Eğer yoğun iş temposuna rağmen sağlıklı beslenmek isteyenlerdenseniz doğru yerdesiniz! Sizler için derlediğimiz bu tarifler sayesinde dakikalar içinde sağlıklı yemekler hazırlayabilir, kendinizi yormadan ev yemeği yemenin keyfini yaşayabilirsiniz.

İşte en kolay yemek tarifleri…

1. Fırında soslu kanat



1 kilo tavuk kanadı bol suda yıkayıp fazla sularını kağıt havlu yardımıyla alın. 2 diş sarımsağı rendeleyin. 4 yemek kaşığı ayçiçek yağı, 4 yemek kaşığı süt, 2 yemek kaşığı yoğurt, 1 tatlı kaşığı domates salçası, 1 tatlı kaşığı acı sos ve 1/2 tatlı kaşığı balı geniş bir kapta karıştırın. Ardından rendelenmiş sarımsak, 1 adet defne yaprağı, 1 tatlı kaşığı kekik, 1 çay kaşığı taze çekilmiş renkli karabiber, dilediğiniz kadar ayıklanmış biberiye dalı ve 1 çay kaşığı tuzu ekleyin. Tüm malzemeleri güzelce karıştırın. Tavuk kanatlarını hazırladığınız sos karışımına bulayıp fırın tepsisine tek sıra halinde dizin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 45-50 dakika pişirin. İşte bu kadar, afiyet olsun!

2. Fırında kaşarlı karnabahar



Kolay yemek tarifleri arasında en lezzetlisi! 1 adet karnabaharı çiçeklerine ayırıp güzelce yıkayın. Ardından içi su dolu bir tencereye alın ve hafif yumuşayana kadar, yaklaşık 10 dakika haşlayın. Hafifçe yumuşayan karnabaharları tencereden alıp süzgeçten geçirin. Ardından bir köşede soğumaya bırakın. 1.5 su bardağı yoğurdu, 1 adet yumurtayı, 1/2 çay bardağı zeytinyağını, 1 çay kaşığı tuzu, 1 çay kaşığı karabiberi ve 4 yemek kaşığı unu geniş bir kasenin içerisinde karıştırın. Karnabaharları bir borcamın içerisine yayın. Üzerine hazırladığınız sosu gezdirin. Ardından güzelce karıştırın. 180 derecede ısıtılmış fırında 15-20 dakika kadar pişirin. Fırından almadan önce karnabaharların üzerine 1 su bardağı kaşar peynirini serpiştirin. 2-3 dakika daha fırınlayın, kaşarlar eridiğinde fırından çıkarın. İşte bu kadar, afiyetler olsun!

3. Fırında sebzeli mücver



2 adet kabak, 1 adet havuç ve 1 adet patatesi rendeleyin. Bir temiz tülbentin üzerine alın ve sebzelerin suyunu sıkın. Ardından süzülen sebzeleri bir kabın içerisine alın. Üzerine 2 adet yumurta, 1 çay bardağı ufalanmış beyaz peynir, 3 yemek kaşığı yoğurt ve 1 çay bardağı zeytinyağı ilave ederek güzelce karıştırın. 1 tatlı kaşığı köri, 1 çay kaşığı karabiber ve 1 çay kaşığı tuz ilave ettikten sonra azar azar 2 su bardağı un ekleyin ve koyu kıvamlı bir harç elde edin. Unu güzelce yedirmeye dikkat edin. Ardından harcı, yağlanmış bir fırın kabına güzelce yayın. 180 derecede ısıtılmış fırında 30-40 dakika kadar pişirin. Oda sıcaklığında ılınan fırın mücveri sevdiklerinizle paylaşın!

4. Kolay lazanya



Beşamel sos için 2 yemek kaşığı tereyağını eritin ve 2 yemek kaşığı unu 3-4 dakika kadar kavurun. Ardından çırpma teliyle karıştırarak 1.5 su bardağı sütü, 1 çay kaşığı tuzu, 1 çay kaşığı karabiberi, 1 çay kaşığı muskat cevizi rendesini ve 100 gram rendelenmiş kaşar peynirini ilave edin. Sos kıvam aldığında ocaktan alın ve 1-2 dakika daha karıştırmaya devam edin. Lazanyanın harcı için 1 yemek kaşığı zeytinyağını tavaya dökün ve 1-2 dakika kadar kızdırın. Küp küp doğranmış yarım soğanı ve 1 diş rendelenmiş sarımsağı ilave edin. Sarımsak ve soğan hafifçe pembeleştiğinde 150 gram kıymayı ilave edin ve kavurun. Kıyma suyunu salıp çekince 2 adet rendelenmiş domates, 1 tatlı kaşığı domates salçası , 1 tatlı kaşığı tuz ve 1 çay kaşığı karabiberi ekleyin. Son olarak 1/2 paket haşlanmış makarnayı da ekleyin ve 1-2 dakika pişirin. Fırını 165 dereceye ayarlayın. Isıya dayanıklı cam kabın içerisine önce makarnalı dolgu harcını ardından beşamel sosu dökün. Son olarak dilediğiniz kadar kaşar peynirini serpiştirin ve 15-20 dakika fırınlayın. İşte bu kadar, afiyet olsun!

5. Etli noodle



Kolay yemek tarifleri için minik bir Asya esintisi! 1 paket yumurtalı noodle’i kaynayan tuzlu suda, yumuşayıncaya kadar haşlayıp sudan geçirin ve süzün. 400 gram antrikotu şeritler halinde kesin. 1 yemek kaşığı zeytinyağını geniş tabanlı bir tavada kızdırın. Et dilimlerini yüksek ateşte, hızlıca kavurun. Ortadan ikiye kesip, çekirdeklerini çıkardığınız 1 adet kırmızı, 1 adet sarı, 1 adet yeşil dolmalık biberi şeritler halinde doğrayın. Temizlediğiniz 200 gram mantarı halka halka dilimleyin. 3 yemek zeytinyağını ayrı bir tavada kızdırın. Doğranmış renkli biber ve mantarları yüksek ateşte soteleyin. 6 yemek kaşığı soya sosu, 1/2 çay kaşığı karabiber ve sotelenmiş etleri ekleyin. Noodle’ı ilave edip, iyice karıştırın. Küçük bir sos tenceresinde 1 yemek kaşığı susamı kavurun. Soya sosuyla sotelenen noodle’ı servis tabağına alın. Üzerine kavrulmuş susam serpiştirdikten sonra sevdiklerinizle paylaşın!

6. Mangal tadında tavuk şiş

Derin bir kabın içerisine kuşbaşı doğranmış 500 gram tavuk göğüsünü aktarın. Üzerine 1.5 kahve fincanı zeytinyağı, 2 yemek kaşığı yoğurt, 1 adet soğanın suyu, 3 diş rendelenmiş sarımsak, 1 tatlı kaşığı tuz, 2 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı toz kırmızı biber ve 1 çay kaşığı kekik ekleyerek güzelce karıştırın. Tavukların üzerini streç filmle kapatın ve buzdolabında en az 1 saat dinlendirin. Tavukları çöp şişlere bir bir geçirin. Tüm malzemeler bitene kadar işleme devam edin. Bir fırın tepsisine pişirme kağıdı serin. Bu tepsiyi fırının orta kısmına yerleştirin. Üzerine fırın telini yerleştirin. Fırını 180 derecede 5 dakika kadar ısıtın. Ardından telin üzerine çöp şişleri dizerek pişmeye bırakın. Belli aralıklarla yönlerini değiştirmeyi ihmal etmeyin. 20-25 dakika kadar bu şekilde pişirdikten sonra sevdiklerinizle paylaşın, afiyet olsun!

7. Ratatouille



Gerçek kolay yemek tarifleri arayanlar buraya! 2 adet patlıcanı kabuklarıyla birlikte ince ince, yuvarlak bir biçimde doğrayın. Tuzlu suyun içerisinde 15 dakika kadar bekletin, ardından süzün. 2 adet kabağı ince ince doğrayın. 2 adet domatesi de aynı boyut ve şekillerde doğrayın. Tüm sebzeleri bir kabın içine alın. Üzerlerine 1 çay bardağı zeytinyağı, 1 tatlı kaşığı tuz, 2 diş rendelenmiş sarımsak, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı kekik ve 3 dal taze biberiye ilave edin. Demir döküm tavanızı yağlayın. Tüm sebzeleri tek tek dizin. Üzerlerine 1/2 çay bardağı zeytinyağı gezdirin. Önceden ısıtılmış 190 derecelik fırında yaklaşık 25-30 dakika kadar pişirin. İşte bu kadar, afiyet olsun!

8. Fırında kaşarlı patlıcan



Derin bir kızartma tenceresine 3 parmak yüksekliğinde kızartma yağı koyun. 8 adet patlıcanın kabuklarını çizgi çizgi soyun ve yatay olarak dört eş parçaya bölün. 200 gram kaşar peynirini patlıcanların kalınlığında doğrayın. Patlıcanları kızartın ve fazla yağlarını havlu peçete yardımıyla süzdürün. Fırını 175 dereceye ayarlayın. 3 adet domatesin kabuğunu soyun ve rendeleyin. Bir tavada domatesleri, halka halka doğradığınız 2 diş sarımsakla birlikte pişirin. Sos kaynamaya başladığında 1 tutam karabiber ve 1 çay kaşığı tuz ekleyin, altını kapatın. Fırın tepsisine kızarmış patlıcanları dizin ve üzerine kaşar peynirlerini ekleyin, bu işlemi kat kat olacak şekilde tekrarlayın. Son patlıcan katını koyduktan sonra pişirdiğiniz domates sosunu patlıcanların üzerine dökün. Sosladığınız patlıcanları kaşarlar eriyene dek fırınlayın. Doğranmış maydanoz serpiştirdiğiniz patlıcanları sevdiklerinizle paylaşın, afiyet olsun!

9. Beşamel soslu brokoli



600 gram brokoliyi çiçeklerine ayırın. Yeşil yaprakları ve çok sert olan kök kısımlarını kesin. Sıcak suyu derin bir tencerede kaynatın. Bol suda yıkadığınız brokolileri 5-6 dakika kadar haşlayın. Hafifçe yumuşayan brokolileri bir süzgeç yardımıyla çıkartarak ısıya dayanıklı fırın kabına alın. Beşamel sos için 2 yemek kaşığı tereyağını küçük bir sos tenceresinde eritin. Yağ köpük köpük olduğunda 1 yemek kaşığı un ekleyin ve hafif bir renk alana kadar kısık ateşte kavurun. Ardından 2 su bardağı soğuk sütü azar azar ekleyip sosun topaklanmaması için bir çırpıcı yardımıyla sürekli karıştırın. 1/2 çay kaşığı tuz, 1/2 çay kaşığı taze çekilmiş tane karabiber ve bir çimdik rendelenmiş muskat ceviziyle tatlandırın. Ocaktan aldığınız sosa ilk sıcaklığı geçtiğinde 1 adet yumurta sarısı ekleyin ve hızlıca karıştırın. Fırın tepsisine aldığınız haşlanmış brokolilerin üzerine hazırladığınız beşamel sosu gezdirin. Dilediğiniz kadar rendelenmiş kaşar peynirini serpiştirin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında üzeri kızarana kadar, yaklaşık 15 dakika pişirin. İşte hazır, afiyet olsun!

10. Soslu tavuk baget

Kolay yemek tarifleri arasında kalbimizde özel bir yeri olan soslu baget! Fırını 180 dereceye ayarlayın. 1 adet soğanı, 1 adet patatesi ve 1 adet havucu iri parçalar halinde doğrayın. 6 adet tavuk bageti ve sebzeleri 2 yemek kaşığı soya sosu, 3 yemek kaşığı zeytinyağı, 3 diş rendelenmiş sarımsak, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber ve 5-6 adet cherry domatesle güzelce karıştırın. Buzdolabında 1 saat marine edin. Tüm malzemeleri ısıya dayanıklı cam bir kabın içerisine yayın. 30-35 dakika kadar fırınlayın ve hala sıcakken sevdiklerinizle paylaşın. Afiyet olsun!

11. Patates graten



Kolay yemek tarifleri dendiğinde ilk akla gelenlerden! Fırını 180 dereceye ayarlayın. 10 adet patatesi ince ince doğrayın. Patatesleri bir kaba alın ve 1 paket krema, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber ve 1 çay kaşığı kekiği iyice harmanlayın. Yağlanmış, ısıya dayanıklı fırın kabına patatesleri dizin ve 40 dakika kadar fırınlayın. 40 dakikanın sonunda patatesleri fırından çıkarın ve rendenin ince kısmıyla rendelediğiniz 50 gram cheddar peynirini ve 100 gram kaşar peynirini patateslerin üzerine serpiştirin. Peynirlerin erimesi için 10 dakika daha fırınlayın. İşte bu kadar kolay, afiyet olsun!

12. Tavuk fajita



2 adet tavuk göğüsünü 3-4 cm. uzunluğunda olacak şekilde jülyen doğrayın. Marinasyon için 3 diş sarımsağı incecik doğrayın. Geniş bir kabın içerisinde 3 yemek kaşığı limon suyu, 1 çay kaşığı pudra şekeri, 1 çay kaşığı karabiber, doğranmış sarımsak ve doğranmış tavukları güzelce harmanlayın. 30 dakika kadar bekletin. 1 adet orta boy kuru soğanı ince ince piyazlık doğrayın. Ortadan ikiye kesip, çekirdeklerini çıkardığınız 2 adet kapya ve 2 adet yeşil dolmalık biberleri jülyen doğrayın. 2 yemek kaşığı zeytinyağını geniş tabanlı bir tavada kızdırın. Jülyen doğradığınız sebzeleri tavaya alın ve yüksek ateşte 5 dakika kadar pişirin. Marine karışımında bekleyen tavuk etlerini ekleyin ve tavuklar renk alana kadar, yaklaşık 7 dakika pişirin. 2 yemek kaşığı soya sosu, 1 çay kaşığı tuz ve 1 çay kaşığı kekik eklediğiniz sebzeli-tavuklu harcı 3 dakika daha pişirdikten sonra ocaktan alın. Hazırladığınız tavuklu iç harcı, tortilla ekmekleri arasına paylaştırdıktan sonra rulo şeklinde sarın. Afiyet olsun!

13. Kurutulmuş domatesli makarna



1 paket fettucini makarnayı paket üzerinde yer alan direktiflere göre haşlayın. Makarna pişerken suyundan 2 su bardağı kadarını bir kenara ayırın. 100 gram kurutulmuş domatesi yaklaşık 1 su bardağı kaynar suyun içinde 10 dakika kadar haşlayın. Domatesler haşlandıktan sonra ince ince doğrayın ve üstlerine zeytinyağı gezdirin. 400 gram kültür mantarını iri parçalar halinde doğrayın. Bir tavaya 2 yemek kaşığı zeytinyağını alın. Yağ kızdıktan sonra ince ince doğranmış 3 diş sarımsağı ve doğranmış mantarları ilave edin. Mantarlar suyunu salıp tekrar çekene dek pişirin. Ardından doğradığınzı kurutulmuş domatesleri ilave edin ve ayırdığınız 2 bardak haşlanmış makarna suyunu ekleyin. Sos kaynamaya başladığında 3/4 su bardağı krema ve 1/4 su bardağı süt ekleyin, pişirmeye devam edin Sos tekrar kaynamaya başladığında içine 1/2 su bardağı rendelenmiş parmesan peyniri ekleyin. Peynir eriyene dek karıştırın ve ardından 2 yemek kaşığı incecik doğranmış fesleğeni ilave edin. Makarnayı süzdükten sonra sıcak olarak hazırladığınız sosun içerisine alın ve güzelce karıştırın. Afiyet olsun!

14. Köfte şiş



500 gram dana kıymayı geniş bir kabın içine alın, 2 dilim ekmek içi ekleyerek güzelce yoğurun. 1 adet kuru soğanı küp küp doğrayın. Suyunu süzdürdüğünüz soğanları da kıymaya ekleyin. Ardından 2 diş ezilmiş sarımsak, 1 çay kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı tuz, 1/2 çay bardağı süt, 1/2 çay bardağı su, 1 çay kaşığı karbonat, 1/2 demet incecik kıyılmış dereotu, 1/2 demet incecik kıyılmış maydanoz ve 1 adet yumurta ekleyin, yoğurmaya devam edin. Streç filmle kapladığınız köfte harcını 30 dakika kadar buzdolabında dinlendirin. Dinlenen köfte harcını şişlere dizin. Ardından içerisinde yağlı kağıt yerleştirilmiş fırın tepsisine alın. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında yaklaşık 25 dakika kadar pişirin. Afiyetler olsun!

15. Kolay spagetti carbonara



Yarım paket spagettiyi paket üzerinde yer alan direktiflere göre haşlayın. 2 yumurta sarısını büyük bir çukur kapta benmari usulü ısıtarak ve hızlıca çırparak pastorize edin. Çukur kabı benmariden indirip 1/2 paket krema, 4 yemek kaşığı rendelenmiş parmesan peyniri, 10 dilim incecik doğranmış dana bacon, 1 avuç incecik kıyılmış maydanoz, 1 tatlı kaşığı tuz ve 1 çay kaşığı karabiber ekleyin, tüm malzmeleri güzelce harmanlayın. Haşlanan makarnayı süzün, suyundan 1/2 su bardağı kadarını alın ve yavaş yavaş yumurtalı karışıma ekleyin. Suyu eklerken bir yandan da karışımı karıştırmayı ihmal etmeyin. Süzülen makarnanızı, kasenin içindeki sosla birleştirip güzelce karıştırın. İşte bu kadar kolay!

16. Enginarlı makarna

Kolay yemek tarifleri arasında en farklı olanlardan enginarlı makarna! Yarım paket penne makarnayı paket üzerinde yer alan direktiflere göre haşlayın. 3 adet enginarı pasta dilimler gibi 8 dilime bölün. 1/3 demet maydanozu incecik kıyın. 6 yemek kaşığı zeytinyağını kızdırın, dilimlediğiniz enginarları sotelemeye başlayın. 5 dakika kadar soteledikten sonra makarnayı haşladığınız sudan yarım kepçe kadar alıp enginarların üzerine ekleyin. 1 yemek kaşığı limon suyu, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çimdik toz kişniş ve 1 çay kaşığı tuzu da ekleyip tavanın kapağını kapatın. Bu esnada haşlanan makarnayı süzün ve suyunun 1/2 çay bardağı kadarını kenara ayırın. Enginarlar yumuşayınca kıydığınız maydanozu ekleyip karıştırın. Süzdüğünüz makarnaları enginarların içine ekleyin. Eğer enginarlar bütün suyunu çektiyse ayırdığınız makarna suyunu da ilave edin. Enginarın suyu ve makarna bütünleşene kadar 1-2 dakika soteleyin. Üzerine dilediğiniz kadar parmesan peyniri rendeleyerek servis edin, afiyet olsun!