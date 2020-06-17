Evde Kolaylıkla Yapabileceğiniz Soğuk İçecek Tarifleri

Yaz günlerinize lezzet katacak en pratik soğuk içecek tariflerini derledik. İşte evde yapılabilecek soğuk içecek tarifleri...

Yaz günlerini ne kadar sevsek de bunaltıcı sıcaklarla ilgili aynı şeyi söylemek pek mümkün değil! Bu yaz sıcaklarıyla mücadele etmenin en keyifli yoluysa buz gibi soğuk içecekler! Yaz ayları boyunca imdadınıza koşacak en güzel soğuk içecek tariflerini derledik. Hem kendinize hem de sevdiklerinize hazırlayabileceğiniz bu tariflere bayılacaksınız! Üstelik hepsi birbirinden pratik. Birbirinden lezzetli, evde yapılabilecek soğuk içecek tarifleri için sizleri hemen aşağıya alalım!

1. Buzlu kahve

Kahvesiz yapamayanlar buraya! Yaz ayları kahve keyfinize engel değil. Birbirinden pratik soğuk kahve tarifleriyle bu sıcak günlere serin bir mola verebilirsiniz.

Öncelikle filtre kahvenizi buz kalıplarına dökerek dondurun. İstediğiniz miktarda kahveli buzu bardağınıza koyun ve üzerine taze filtre kahve ekleyin. Eğer çok sert olur diyorsanız yarısına taze filtre kahve yarısına su ekleyebilirsiniz.

2. Soğuk çay



Kafelerde bayılarak içtiğimiz soğuk çayları evde hazırlaması kolay soğuk içecekler arasında Farklı aromalarla hazırlayabileceğiniz birçok soğuk çay tarifi var. En pratik tariflerden birini hemen verelim: İki çay poşetini bir sürahinin içerisine koyun, üzerine dört bardak kaynar su ekleyin. 3-5 dakika kadar bekleyin ve çay poşetlerini çıkarın. Ardından dilediğiniz kadar şeker ekleyerek karıştırın. 4 bardak soğuk su ekleyin ve biraz limon aroması eklemek için limon suyu ve limon dilimleri ilave edin. Buzdolabında dinlendirdikten sonra servis edin. Afiyet olsun!

3. Limonata



Soğuk içecek tarifleri arasında en geleneksel olanı! Konu yaz sıcakları olduğunda akla gelen ilk içeceklerden biri buz gibi limonata! Tam kıvamında bir limonata hazırlamak için 10 adet limonun kabuğunu rendeleyin. Rendelediğiniz limonlardan 4 tanesinin suyunu sıkın, geri kalanı küçük parçalar halinde doğrayın. 2 su bardağı toz şekeri limon suyuna ekleyerek karıştırın. Ardından rendelenmiş limon kabuklarını, limon parçalarını ve ayıkladığınız yarım demet naneyi ekleyin ve tüm malzemeleri güzelce yoğurun. Şeker eridiğinde yarım demet daha nane ilave edin. Tüm malzemeleri özü çıkana kadar, tel süzgeç yardımıyla kaseye süzün. Üzerine 5 su bardağı su ekleyerek buzdolabına kaldırın. Soğuyan limonatayı 2 su bardağı buz ilavesiyle servis edin. Afiyet olsun!

4. Milkshake

Yaz aylarının vazgeçilmez içeceklerinden biri de milkshake! Tatlı aşıklarının yüzünü güldürecek bu içecek, serinlemek için harika! Üstelik birçok farklı dondurma ve malzemeyle milkshake hazırlamanız mümkün.

Bir yandan şeker ihtiyacınızı bir yandan da meyve ihtiyacınızı dindiren bu güzel içeceğin kıvamını tutturmak düşündüğünüz kadar zor değil! İstediğiniz her aromada hazırlayabileceğiniz birbirinden lezzetli milkshakeleri deneyebilirsiniz.

5. Dalgona kahvesi

Son zamanların merak edilen tariflerinden biri de Dalgona kahvesi. TikTok ile birlikte hayatımıza giren Dalgona kahvesi, tüm sosyal medyayı ele geçirdi desek yeridir! Yapımı oldukça kolay olan bu kahvenin lezzetiyse bambaşka.

Kahve ve şekeri bir kaseye alıp üzerine suyu ekleyin. Tel bir çırpıcıyla 15 dakika kadar ara vermeden çırpın. (Dilerseniz mikser kullanabilirsiniz.)

Bu sürenin sonunda kahveniz açık renkli ve krema gibi koyu kıvamlı bir hal alacak. Kahvenizi servis edeceğiniz bardaklara birkaç küp buz koyun.

Sütü bardaklara bölüştürün. Üzerine kahve kremasını da ekleyip buz erimeden servis edin. Afiyet olsun…

6. Sangria



Hepimiz biliyoruz ki tüm bu soğuk içecekler arasında sangria’nın apayrı bir yeri var! Yaz akşamlarının, partilerin ve buluşmaların vazgeçilmezi olan sangria, son günlerin en merak edilen içeceklerinden biri. Sizler için seçtiğimiz çeşit çeşit sangria tariflerine ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

7. Smoothie



Sağlıklı içeceklerden vazgeçemiyorsanız sizleri buraya alalım! Sevdiğiniz sebze ve meyvelerle hazırlayabileceğiniz smoothieler hem çok lezzetli hem de fazlasıyla besleyici. Sizler için hazırladığımız smoothie hazırlama rehberine ulaşmak için buraya, yaz meyveleriyle hazırlayabileceğiniz smoothielere ulaşmak içinse buraya tıklayabilirsiniz.

8. Karadut şerbeti



Hem kahvaltılarınıza hem de yemeklerinize renk katacak bir karadut şerbeti hazırlamaya ne dersiniz? Lezzetli mi lezzetli bir karadut şerbeti hazırlamak için 500 gram karadutu nazikçe yıkayın, ardından fazla suyunu süzdürerek bir tencerenin içerisine alın. 1 su bardağı toz şeker, 1 adet çubuk tarçın ve 1.5 litre su ilave edin. Tüm malzemeleri kısık ateşte pişirin. 8-10 dakika kadar kaynattıktan sonra çubuk tarçını çıkarın ve tüm malzemeleri süzün. Şerbeti bir şişenin içerisine aktarın ve buzdolabına kaldırın. İşte bu kadar!

9. Komposto



Akşam yemeklerinin en güzel eşlikçilerinden kompostoyla devam edelim! Birçok farklı meyveyle komposto hazırlamanız mümkün olsa da biz en sevilen komposto çeşitlerinden birinin tarifini vermek istedik: Vişne kompostosu! Vişne kompostosu hazırlamak için sap kısımlarını ayıkladığınız 800 gram vişneyi bol suda yıkayın. 2 su bardağı toz şeker ve 6 su bardağı suyu bir tencereye alın. Şeker eriyene dek karıştırın 2 adet karanfil ve 1 adet çubuk tarçın ilavesiyle kaynatın. Kaynayan karışıma vişneleri ekleyin ve 15 dakika kadar pişirin. Ardından çubuk tarçın ve karanfilleri çıkarın, oda sıcaklığında soğuttuktan sonra buzdolabına kaldırın. Afiyet olsun!

10. Cool Lime



Şimdi de hepimizin tüm kış özlemle beklediği Cool Lime ile devam ediyoruz! Starbucks’ın vazgeçilmez içeceklerinden biri olan Cool Lime, adeta yazın habercisi! Tam kıvamında bir Cool Lime hazırlamak için 5 dal nane yaprağını, 2 çorba kaşığı toz şekeri ve 1 limonun kabuğunu geniş bir kasede karıştırın. Tüm malzemeleri güzelce ovun ve üzerine 1+⅓ su bardağı soğuk su ekleyin. Şeker eriyene dek karıştırmaya devam edin. Ardından 3 çorba kaşığı limon suyu ekleyin. Tüm malzemeleri süzün ve buz ekleyerek afiyetle tüketin!

11. Atom



Hem besleyici hem de bir o kadar lezzetli Atom, güne enerjik bir başlangıç yapmak için harika! Üstelik saatlerce tok kalmanızı sağlıyor! Atom hazırlamak için bir blenderın içerisine 2 bardak günlük süt, 1 adet muz, 1 adet kivi ve 1.5 tatlı kaşığı bal ilave edin. Dilerseniz 2 tatlı kaşığı Nutella ekleyerek atom keyfinizi bir üst seviyeye taşıyabilirsiniz! Homojen bir karışım elde edene dek karıştırın.

12. Kombucha



Son yılların en popüler içeceklerinden biri olan kombuchayı bilmeyenimiz yok! Farklı bir lezzete sahip olan kombuchayı kimileri çok seviyor kimileriyse pek de hoşlanmıyor. Fermentasyon süreciyle bir şifa kaynağına dönüşen kombuchayı evinizde de hazırlayabilirsiniz.

Malzemeler:

Kombucha mayası, 1 su bardağı kombucha çayı (starter), 2-3 yemek kaşığı yeşil veya siyah çay, 160 gr kadar şekerpancarı şekeri ve 3 litre içme suyu.

Hazırlanışı:

Kullanılacak tüm malzemeleri kaynar sudan geçirin ve ellerinizi yıkayın.1 litre içme suyunu kaynatın ve fermantasyon kavanozunuza alın. Kaynar suyu 5 dakika dinlendirdikten sonar bütün çayı bir çay demleme kabı ile demlemeye alın.10-15 dakika sonra çayları çıkarın.Şekerin tamamını ekleyerek hepsi eriyene kadar karıştırın.Geri kalan 2 litre soğuk suyu ekleyin. Böylece çayınız hızla soğuyacaktır

13. Golden milk



Son günlerde soğuk içecek tarifleri arasında sık sık gördüğümüz başka bir tarif ise golden milk! Altın süt olarak da adlandırabileceğimiz bu içecek, adını içerisindeki zerdeçaldan alıyor. Temelde süt ve zerdeçaldan oluşan bu içeceğin faydalarıysa saymakla bitmiyor. Bin bir derde deva bu içeceği hazırlamak için derin bir tencerenin içerisine 1 su bardağı sütü aktarın. Üzerine 1.5 tatlı kaşığı toz zerdeçal ilave edin. Zerdeçal ve sütü kısık ateşte pişirin. 5 dakika kadar kaynadıktan sonra ocaktan alın. İçerisine damak zevkinize göre tarçın, karabiber, karanfil ya da kakule ilave edebilirsiniz. İşte bu kadar kolay!