Evde kaldığımız bu günlerde gizli yetenekleri ortaya çıkartmaya ne dersiniz? Haydi beraber harika bir ekmek yapalım....

Evde çeşitli tarifler deneyen vatandaşlar, ekmeğin nasıl yapıldığı hakkında da bilgilenmek için arayışa koyuldu. Her gün fırından alınan ekmeği bu kez evde yapmak isteyenler ekmek yaparken hangi malzemelerin kullanıldığını araştırıyor. Ardından ekmek yapımında püf noktası var mı öğrenmek istiyor.

Peki evde ekmek nasıl yapılır?

İşte yumuşacık ekmek tarifi...

EKMEK MALZEMELERİ

2. 5 su bardağı su

1. 5 yemek kaşığı kuru maya

1 tatlı kaşığı şeker

2 tatlı kaşığı tuz

Yarım çay bardağı sıvı yağ

Aldığı kadar un

EKMEK YAPIMI



İlk olarak ılık suyu yoğuracağınız kabın içine koyun.



Üstüne mayayı ve şekeri ilave edin, karıştırıp biraz bekletin.



Tuzunu, sıvıyağını ve ununu ilave edin.



Hamurumuzu 1 saat kadar dinlenmeye bırakıyoruz.



Hamurdan portakal büyüklüğünde beze alın.



Ve tepsiye dizip üzerine bıçak yardımı ile çizikler atın.



Kestiğimiz yere un serpin.



Yarım saat kadar tepsinin içinde dinlenmeye bırakın.



Fırınımızı 200 dereceye ayarlayın. Fırının alt tabanına fırın ısısına dayanıklı bir kabin içine su doldurun fırına koyun.



Önceden ısıtılmış fırında 30 dakikada üzeri kızarıncaya kadar pişirin.