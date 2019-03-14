Erkeklerin kalbini fethedebileceğiniz 7 yol

Erkeklerin kalbine gidebileceğiniz birden fazla yol olduğu söylenir. YALAN! Hepsi koca birer yalan. Erkekler için aslında tek bir gerçek vardır, o da yemektir. Bu yoldan kalbe ulaşmak için ise kimsenin yapamadığı yemekler olması ve hatta anne şefkatiyle yapılmış olması yemeği (kadını) tercih sebebidir. O yüzden buyrun, erkeğin kalbine giden 7 yola göz atın. Sonra da elinize kalem, kağıt ve yemek tarifi alın.

Mantı Mantı açamayan kızı alıyorlar mı bu devirde? (alıyorlar, lanet olsun) Çiğbörek Kolay değil ama yapabileni kaçırmamak lazım. Var mı yapabilen? Yorum bırakabilir mi pls, tşk, kib. Karnıyarık Annelerin sonraki nesillere bıraktığı en güzel yemeklerden. Fırında mı tavada mı tartışması hala yapılıyor mu? Köfte patates İyi köfte, iyi patates kızartması… Çok iyi birliktelik. Yanında bile yatılır. Kuru fasulye pilav Az kuru, az pilav değil… İkisinden de çok, ikisinden silme doldur! Yaprak sarma Böyle parmak kadar olacak, hatta serçe parmağından kalın olmayacak. Yoksa o yaprak sarma yenmez (yenir aslında ama yanında yatılmaz diyelim). Ev baklavası Ustalık mertebesi, yıllar içinde ulaşılan. ALLAAAH!