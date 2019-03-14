Erkeklerin kalbini fethedebileceğiniz 7 yol

Mantı
Mantı açamayan kızı alıyorlar mı bu devirde? (alıyorlar, lanet olsun)
Çiğbörek
Kolay değil ama yapabileni kaçırmamak lazım. Var mı yapabilen? Yorum bırakabilir mi pls, tşk, kib.
Karnıyarık
Annelerin sonraki nesillere bıraktığı en güzel yemeklerden. Fırında mı tavada mı tartışması hala yapılıyor mu?
Köfte patates
İyi köfte, iyi patates kızartması… Çok iyi birliktelik. Yanında bile yatılır.
Kuru fasulye pilav
Az kuru, az pilav değil… İkisinden de çok, ikisinden silme doldur!
Yaprak sarma
Böyle parmak kadar olacak, hatta serçe parmağından kalın olmayacak. Yoksa o yaprak sarma yenmez (yenir aslında ama yanında yatılmaz diyelim).
Ev baklavası
Ustalık mertebesi, yıllar içinde ulaşılan. ALLAAAH!