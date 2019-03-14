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Erkeklerin kalbini fethedebileceğiniz 7 yol

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Erkeklerin kalbine gidebileceğiniz birden fazla yol olduğu söylenir. YALAN! Hepsi koca birer yalan. Erkekler için aslında tek bir gerçek vardır, o da yemektir. Bu yoldan kalbe ulaşmak için ise kimsenin yapamadığı yemekler olması ve hatta anne şefkatiyle yapılmış olması yemeği (kadını) tercih sebebidir. O yüzden buyrun, erkeğin kalbine giden 7 yola göz atın. Sonra da elinize kalem, kağıt ve yemek tarifi alın.

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Erkeklerin kalbini fethedebileceğiniz 7 yol
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Mantı

Mantı açamayan kızı alıyorlar mı bu devirde? (alıyorlar, lanet olsun)

Enfes Mantı

 

Çiğbörek

Kolay değil ama yapabileni kaçırmamak lazım. Var mı yapabilen? Yorum bırakabilir mi pls, tşk, kib.

Enfes Çiğbörek

Karnıyarık

Annelerin sonraki nesillere bıraktığı en güzel yemeklerden. Fırında mı tavada mı tartışması hala yapılıyor mu?

Enfes Karnıyarık

Köfte patates

İyi köfte, iyi patates kızartması… Çok iyi birliktelik. Yanında bile yatılır.

Enfes Köfte Patates

 

Kuru fasulye pilav

Az kuru, az pilav değil… İkisinden de çok, ikisinden silme doldur!

Enfes Kuru Fasulye

Yaprak sarma

Böyle parmak kadar olacak, hatta serçe parmağından kalın olmayacak. Yoksa o yaprak sarma yenmez (yenir aslında ama yanında yatılmaz diyelim).

Enfes Yaprak Sarma

Ev baklavası

Ustalık mertebesi, yıllar içinde ulaşılan. ALLAAAH!

Enfes Ev Baklavasi

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