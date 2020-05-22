Çeşit çeşit cheesecake tariflerini sizler için derledik. İşte San Sebastian'dan fit cheesecakelere, en pratik cheesecake tarifleri...

Birçok farklı kültürde kendine yer edinen cheesecake, ülkemizde de oldukça popüler. Meyvelisinden San Sebastian’ına birçok tarif, severek yapılıyor ve tüketiliyor. Biz de sizler için klasik ve farklı tarifleri bir araya topladık. Sizler için seçtiğimiz bu cheesecake tariflerine bayılacaksınız! Fit cheesecake tarifleri arayanları da unutmadık! İşte en pratik ve en farklı cheesecake tarifleri…

1. Klasik cheesecake



Cheesecake tarifleri listemize klasik cheesecake ile başlayalım! Fırını 160 dereceye ayarlayın. Oda ısısında beklettiğiniz 75 gram tereyağını kısık ateşte eritin. Küçük parçalar halinde kırdığınız 3 paket yulaflı bisküviyi mutfak robotunda çekin. Eritilmiş tereyağıyla karıştırdığınız bisküvileri kelepçeli kek kalıbının tabanına yayın, üzerini bir spatula yardımıyla düzeltin. 300 gram labne peynirinin suyunu süzdürün ve 300 gram süzme yoğurtla birlikte geniş bir karıştırma kabına alın. 3/4 su bardağı toz şeker ilave edin ve güzelce çırpın. 1 yemek kaşığı taze sıkılmış portakal suyu ve 1 adet rendelenmiş portakal kabuğu ekleyin. Ardından 3 adet yumurtayı tek tek ekleyerek çırpın. Hazırladığınız kremayı tabanın üzerine yayın ve cheesecakeinizi 60 dakika kadar fırınlayın. Fırına su dolu bir kap yerleştirmeyi unutmayın. Güzelce pişen cheesecakeinizi fırından çıkarmadan 60 dakika kadar dinlendirin. Ardından oda sıcaklığında dinlendirip buzdolabına kaldırın. Cheesecake soğuyup kıvam aldığında dilimleyerek sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz, afiyet olsun!

2. Pişmeyen cheesecake

200 gram yulaflı bisküviyi küçük parçalar halinde kırın. Mutfak robotuna alın ve oda sıcaklığında beklettiğiniz 50 gram tereyağıyla güzelce karıştırın. Hazırladığınız karışımını, kelepçeli bir tart kalıbına yayın. Üzerini bir yardımıyla düzeltin. 200 gram pudra şekerini ve 100 gram sıvı kremayı ayrı bir kapta çırpın. Ardından 2 adet rendelenmiş limon kabuğu ve 1 tatlı kaşığı taze sıkılmış limon suyu ekleyin, çırpmaya devam edin. Rendelenmiş limon kabukları ve limon suyunu ekledikten sonra karıştırma işlemini sürdürün. 500 gram labne peynirini de karışıma ekleyin ve pürüzsüz bir karışım elde edene dek çırpın. Son olarak 200 gram frambuaz ekleyin ve güzelce karıştırın. Hazırladığınız karışımı tabanın üzerine yayın ve cheesecakeinizi streç filmle kapatarak buzdolabına kaldırın. 8-10 saat dinlenen cheesecake’i frambuaz ilavesiyle servis edin, afiyet olsun!

3. San Sebastian cheesecake

Konu cheesecake tarifleri olur da San Sebastian’dan bahsetmemek olur mu? San Sebastian cheesecake için fırını 190 dereceye ayarlayın. 1.5 su bardağı toz şekeri ve 500 gram krem peyniri büyük bir karıştırma kasesine alın, güzelce çırpın. Ardından bir yumurta ilave edin ve çırpmaya devam edin. Her yumurta için bu işlemi uygulayın. Bir yumurta ekleyin, güzelce çırpın. Ardından 3 yumurtayı da tek tek ilave ederek karışıma yedirin. 2 su bardağı kremayı ekleyin ve karıştırmaya devam edin. Dilerseniz bu aşamada vanilya aroması da ekleyebilirsiniz. Son olarak 2 yemek kaşığı unu da karışıma ilave edin. Orta boy kelepçeli kalıbı yağlayın ve pişirme kağıdıyla kaplayın. Cheesecakeinizi 45-60 dakika kadar fırınlayın. Ardından fırının kapağı hafif açık şekilde 30 dakika dinlendirin. Fırından çıkardığınız cheesecake’i oda sıcaklığında dinlendirin ve en az 8 saat buzdolabına kaldırın. İşte bu kadar kolay, afiyet olsun!

4. New York cheesecake

Fırını 260 dereceye ayarlayın. 200 gram yulaflı bisküviyi küçük parçalar halinde kırın. Mutfak robotuna alın ve oda sıcaklığında beklettiğiniz 50 gram tereyağıyla güzelce karıştırın. Hazırladığınız karışımını, yağlı kağıt serdiğiniz kelepçeli bir tart kalıbına yayın ve buzluğa kaldırın. 1250 gram labne peynirini 1 + 1/4 su bardağı şekerle güzelce çırpın. Ayrı bir kasede 3 yemek kaşığı un, yarım limon kabuğu rendesi ve 1 adet portakal kabuğu rendesini karıştırın ardından labne karışımına ekleyin. Tüm malzemeleri güzelce karıştırın. İyice karışan malzemelere 5 yumurta ve 2 yumurta sarısını teker teker ekleyin, her yumurtadan sonra iyice karıştırmaya özen gösterin. Son olarak 2 paket vanilin ve ¼ su bardağı krem şanti ilave edin. Hazırladığınız karışımı tabanın üzerine yayın ve 10 dakika kadar fırınlayın. Ardından fırının ısısını 100 dereceye düşürün ve pişirme işlemine 60 dakika daha devam edin. Fırından çıkardığınız kekinizi 2 saat kadar oda sıcaklığında dinlendirin ardından en az 6 saat buzdolabına kaldırın. İşte bu kadar, afiyet olsun!

5. Japon usulü cheesecake



Cheesecake tarifleri arasında en sıra dışı olanlardan biri! Fırını 180 dereceye ayarlayın. 250 gram krem peyniri ve 50 ml sütü derin bir kaba alın, güzelce çırpın. 3 adet yumurtanın sarısını ve beyazını ayırın. Ayırdığınız yumurta sarılarını krem peynir karışımına ilave edin ve çırpma işlemini sürdürün. Ardından 1/4 su bardağı şeker, 1/2 su bardağı un, 1 paket kabartma tozu ve 2 yemek kaşığı limon suyu ekleyin, çırpmaya devam edin. Ayrı bir kapta yumurta beyazlarını ve 1/4 su bardağı şekeri güzelce çırpın. Hazırladığınız karışımı yavaş yavaş labne karışımına ekleyin. Bu noktadan sonra kesinlikle mikser ya da çırpıcı kullanmayın, spatulayla hafifçe karıştırın. 20 cm kelepçeli kalıbı tereyağıyla yağlayın ve karışımı içerisine dökün. Cheesecakeinizi 55 dakika kadar fırınlayın. Güzelce pişen kekinizi 10 dakika daha fırının içerisinde dinlendirin, ardından oda sıcaklığında soğutun ve sevdiklerinizle paylaşın!

6. Limonlu cheesecake



Fırını 160 dereceye ayarlayın. 24 cm’lik kelepçeli kek kalıbını yağlayın ve alt kısmına yağlı kağıt yerleştirin. Kalıbın dışını aluminyum folyoyla sarmayı unutmayın. 300 gram yulaflı bisküviyi mutfak robotunda güzelce çekin. Üzerine 110 gram eritilmiş tereyağı, 40 gram toz şeker ekleyin ve karıştırın. Hazırladığınız karışımı kalıba yayın ve 10 dakika kadar fırınlayın. Ardından dışarı alın ve fırının ısısını 150 dereceye düşürün. Bir kasede 700 gram labne peynirini, 25 gram unu ve 200 gram toz şekeri hafifçe çırpın. Ayrı bir kasede 200 gram krema, 3.5 yemek kaşığı limonn suyu ve 1 yemek kaşığı limon kabuğu rendesini karıştırın. Hazırladığınız karışımı labne karışımına ilave edin, bir spatula yardımıyla karıştırın. 4 adet yumurtayı teker teker karışıma ekleyin. Hazırladığınız karışımı tabanın üzerine yayın ve kek kalıbınızı bir fırın tepsisine yerleştirin. Fırın tepsisinin içerisine 3 parmak kadar su ilave etmeyi unutmayın. Cheesecakeinizi 70 dakika kadar fırınlayın. Ardından fırını kapatın ve kapağı açmadan 15 dakika daha bekleyin. 15 dakikanın sonunda fırının kapağını hafifçe açın ve 20 dakika kadar bekleyin. Ardından kekinizi fırından çıkartabilir, oda sıcaklığında soğutabilirsiniz. Limon sosu için minik bir sos tenceresinde 1 su bardağı limon suyu, 1 adet limon kabuğu rendesi, 1/2 su bardağı toz şeker ve 1 yemek kaşığı nişastayı pişirin. Sos koyulaştığında ocaktan alın ve içerisine 1 yemek kaşığı tereyağı ilave ederek karıştırın. Sos güzelce soğuduktan sonra cheesecakein üzerine ilave edin ve afiyetle tüketin!

7. Frambuazlı cheesecake



2.5 paket yulaflı bisküviyi ve 1 su bardağı fındık içini bir rondoya alın. Güzelce çekin ve bir kaseye aktarın. 120 gram tereyağını eritin ve bisküvi karışımına ekleyin, iyice karıştırın. Kelepçeli bir kabın içerisini tereyağıyla yağlayın ve hazırladığınız karışımı tabana yayın, ardından buzdolabında dinlenmeye bırakın. Cheesecakein sosu için bir kasenin içerisine 250 gram frambuaz ekleyin. Ardından 1 su bardağı su, 5 çorba kaşığı şeker ekleyin, karıştırın ve buzdolabında dinlenmeye bırakın. 2 yemek kaşığı mısır nişastası ile 1 çay bardağı suyu karıştırın. Frambuazlı karışımı buzdolabından çıkartın ve mısır nişastasıyla birlikte bir tencereye aktarın, pişirmeye başlayın. Karışım kaynadığında ocağın altını kısın. 5 dakika boyunca kaynatın ve ocaktan alıp 1 paket vanilya ekleyin. Ardından karıştırarak soğumasını sağlayın. Geniş bir kabın içerisinde 500 gram labne peynirini çırpın. 1.5 su bardağı şeker ve 200 ml krema ekleyerek çırpmaya devam edin. 4 adet yumurtayı teker teker ekleyerek çırpma işlemini sürdürün. Son olarak 4 çorba kaşığı un ve 1 paket vanilya ekleyin, çırpmaya devam edin. Dinlenen tabanın üzerine hazırladığınız karışımı dökün. Kelepçeli kabın etrafını folyoyla sarın. Kabı yavaş bir şekilde tezgaha vurun. Fırının içine tatlının çatlamasını önlemek adına su dolu, orta büyüklükte bir kap yerleştirin. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında 10 dakika kadar pişirin. Ardından fırının kapağını açmadan sıcaklığı 160 dereceye düşürün. Yaklaşık 1 saat kadar da fırının kapağını açmadan pişirmeye devam edin. 1 saatin sonunda fırının kapağını açın ve yarım saat daha bu şekilde dinlendirin. Ardından oda sıcaklığında soğumaya bırakın ve üzerine sosu ilave ettikten sonra buzdolabında dinlendirin. İşte bu kadar, afiyet olsun!

8. Çilekli cheesecake



Fırını 160 dereceye ayarlayın. Kelepçeli kalıbınızın kenarlarını folyoyla sarın. 100 gram tereyağını eritin. 3 paket yulaflı bisküviyi rondodan geçirin ve tereyağıyla harmanlayın. Hazırladığınız karışımı kalıbın dibine yayın. Ayrı bir kapta 3 adet yumurta ve 2/3 su bardağı şekeri güzelce çırpın. 1/2 su bardağı krema, 400 gram mascarpone peyniri, 1 tatlı kaşığı vanilya özütü, 1 yemek kaşığı mısır nişastası ve 1 yemek kaşığı un ekleyin, karıştırma işlemine devam edin. Karışımı tabanın üzerine yayın ve kekinizi 55 dakika kadar fırınlayın. Sürenin sonunda fırını kapatın ve kapağını hafif aralayarak 10 dakika bekleyin. 10 dakikanın sonunda kekinizi fırından çıkarın ve oda sıcaklığında soğutarak buzdolabına kaldırın. Yarım kilo çileği, 1/4 su bardağı şeker ve 1/2 çay bardağı suyla birlikte minik bir tencereye alın. 1 yemek kaşığı mısır nişastasını 1 yemek kaşığı suda eritin ve tencereye ekleyin. Tüm malzemeleri güzelce pişirin ve çilekler yumuşadığında blenderdan geçirin. Dilediğiniz kadar taze çileği dilimleyerek cheesecakein üzerine yerleştirin, ardından sosu ilave edin ve buzdolabına kaldırın. İyice dinlenen cheesecakeinizi sevdiklerinizle paylaşın!

9. Balkabaklı cheesecake



Konu cheesecake tarifleri olduğunda akla gelen ilk isimlerden! 400 gram balkabağını dikkatli bir şekilde soyun ve yeşil kısımlarını alın. 2 su bardağı su ve 2 su bardağı toz şeker ilavesiyle orta ateşte pişirin. Mutfak robotuna aldığınız 300 gram yulaflı bisküviyi toz haline gelene kadar çekin. Derin bir karıştırma kabında ince çekilmiş 1/2 su bardağı ceviz içiyle harmanlayın. Ardından oda sıcaklığında erittiğiniz 80 gram tereyağı ve 1 tatlı kaşığı toz tarçın ilavesiyle karıştırıp hamur haline getirin. Hazırladığınız karışımı 20-22 cm’lik bir kelepçeli kalıbın tabanına yayın. 500 gram labne peynirin fazla suyunu süzdürün ve geniş bir karıştırma kabına alın. Üzerine 100 gram süzme yoğurt ekleyin ve güzelce çırpın. Tek tek eklediğiniz 3 yumurta ve 1/2 su bardağı toz şeker ilavesiyle karıştırma işlemini sürdürün. 1 adet rendelenmiş limon kabuğu ve 1 yemek kaşığı mısır nişastası ilavesiyle düşük devirde, kısa bir süre daha çırpın. Şerbet karışımında yumuşayıp kıvam alan bal kabaklarını süzüp püre haline getirin. Hazırladığınız kremaya ilave edin ve tahta bir kaşıkla karıştırın. Hazırladığınız kremayı tabanın üzerine ilave edin. Kenar ve taban kısmını alüminyum folyo ile kapladığınız kelepçeli kek kalıbını, bir parmak yüksekliğinde su dolu bir tepsiye oturtun. Önceden ısıtılmış 160 derece fırında 40-45 dakika kadar pişirin. Sonrasında oda ısısında dinlendirin ve buzdolabına kaldırın. Bir gece buzdolabında dinlenen keki sevdiklerinizle paylaşın!

10. Yaban mersinli cheesecake



3 paket yulaflı bisküviyi küçük parçalar halinde kırıp mutfak robotuna alın ve oda sıcaklığında beklettiğiniz 75 gram tereyağıyla karıştırın. 6 adet porsiyonluk kek kalıbının tabanını yağlı kağıtla kaplayın ve hazırladığınız karışımı paylaştırın. 250 gram pudra şekerini, 750 gram labne peynirini, 250 ml kremayı ve 1 limonun suyunu mikser yardımıyla, yüksek devirde çırpın. Hazırladığınız karışımı kek kalıplarına paylaştırın. Her bir kekin üzerini streç filmle kaplayın ve en az üç saat buzdolabında dinlendirin. Porsiyonluk kalıplarda bulunan bisküvi katları üzerine hazırladığınız krema karışımını eşit olarak paylaştırın. Üzerini bir spatula yardımıyla düzelttikten sonra streç film ile kaplayıp, buzdolabında en az 3 saat kadar bekletin. Yaban mersinli sos için bol suda yıkayıp suyunu süzdürdüğünüz 400 gram yaban mersinini sos tenceresine alın. 1 yemek kaşığı buğday nişastasını 1/2 su bardağı portakal suyuyla karıştırdıktan sonra sos tenceresine aktarın. Ardından 3 yemek kaşığı pudra şekeri ve 1 adet rendelenmiş portakal kabuğu ekleyin. Sosu aralarda karıştırarak, kısık ateşte 10 dakika kadar pişirin. Ardından cheesecakelerin üzerine paylaştırın. Bekletmeden servis edin. Afiyet olsun!

11. Çikolatalı cheesecake



Cheesecake tarifleri arasında en sevilenlerden biriyle devam edelim! 200 gram kakaolu ve 200 gram yulaflı bisküviyi elinizle ufalayın ardından eritilmiş 100 gram tereyağıyla harmanlayın. Hazırladığınız karışımı alüminyum folyoyla kapladığınız kalıba yayın. 180 gram bitter çikolatayı küçük parçalara bölün ve 1 su bardağı kremayla birlikte benmari usulü eritin. Ayrı bir kapta 200 gram krem peyniri, 200 gram labne peyniri, 1/2 su bardağı toz şekeri ve 1 paket vanilyayı güzelce çırpın. 2 adet yumurtayı tek tek ekleyin, çırpmaya devam edin. Ardından benmari usulü erittiğiniz çikolatayı ve 2 yemek kaşığı un ekleyin. Son kez karıştırın ve tüm malzemelerin özdeşleşmesini sağlayın. Krema karışımını tabanın üzerine yayın ve önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında 25 dakika kadar pişirin. Oda sıcaklığında dinlendirdiğiniz kekinizi buzdolabına kaldırın ve servis etmeden önce en az bir gece bekleyin. İşte bu kadar kolay!

12. Frambuazlı fit cheesecake



Cheesecake tarifleri her zaman kalorili olmak zorunda değil! 1 su bardağı yer fıstığı, 20 adet gün kurusu kayısı ve 3 yemek kaşığı suyu rondoda çekin. Elde ettiğiniz karışımı kek kalıbına yayın ve dinlenmesi için buzluğa kaldırın. 2 su bardağı süt, 3 yemek kaşığı irmik, 1/2 çay kaşığı tarçın ve 2 yemek kaşığı kremayı geniş bir sos tenceresinin içerisinde pişirin. Karışım koyulaştığında ocaktan alın ve içerisine 2 yemek kaşığı bal ilave ederek karıştırın. Hazırladığınız karışımı tabanın üzerine yayın ve tekrar buzluğa kaldırın. 2 su bardağı dondurulmuş frambuazları koyu bir kıvam alana kadar pişirin. Ocaktan alın ve 2 yemek kaşığı bal ekleyin. Kekinizin üzerine yayın ve kekinizi tekrardan buzluğa kaldırarak dinlendirin. İşte bu kadar kolay, afiyet olsun!

13. Şekersiz cheesecake



2 çay bardağı çiğ badem, 1 çay bardağı fındık içi ve 10 adet cevizi içini bir rondonun içerisine aktarın, güzelce çekin. Ardından 1 çay bardağı yulaf kepeği, 2 yemek kaşığı kakao, 1/2 çay bardağı süt ve 8 adet suda bekletilmiş ve çekirdeği çıkarılmış hurma ekleyin. Karıştırmaya devam edin. Hazırladığınız karışımı bir kek kalıbına yayın. Geniş bir kasenin içerisinde 1 paket labne peyniri, 2 su bardağı quark, 1 çay bardağı bal, 1.5 su bardağı Hindistan cevizi rendesi ve 1 tatlı kaşığı vanilya özütünü çırpın. Hazırladığınız karışımı tabanın üzerine yayın ve kekinizi streç filmle sararak en az bir gece buzdolabında bekletin. Afiyet olsun!

14. Üç malzemeli cheesecake



Konu cheesecake tarifleri olduğunda en çok merak edilen tariflerden biri de üç malzemeli cheesecake! 120 gram beyaz çikolatayı küçük parçalara ayırın ve benmari usulü eritin. 3 adet yumurtanın sarısını ve beyazını farklı kaplara ayırın. Yumurta beyazlarını yüksek devirde çırpın. Benmari usulü erittiğiniz beyaz çikolataya yumurta sarılarını ve 120 gram labne peynirini ilave edin. Karıştırmaya devam edin. Katı bir kıvam alan çırpılmış yumurta beyazlarını, beyaz çikolatalı cheesecake karışımına üç aşamada ekleyin ve bir spatula yardımıyla alttan üste doğru karıştırın. Cheesecake karışımını tamamlayın. Yuvarlak bir fırın kabına yağlı kağıt serin, hazırladığınız cheesecake karışımını aktarın. Yüzeye çıkan kabarcıkların gitmesi için kalıbı bir iki kez mutfak tezgahına vurun. Geniş bir fırın tepsisine iki parmak kalınlığında sıcak su ekleyin, kek kalıbınızı üzerine oturtun. İlk olarak önceden ısıtılmış 170 derece fırında 15 dakika, ardından 160 derece fırında 15 dakika pişirin. Pişirme işleminin sonunda fırını kapatın, fırının kapağını açmadan kekinizi 15 dakika dinlendirin. Ardından oda sıcaklığında soğutun. Arzuya göre pudra şekeri ilavesiyle servis edin, afiyet olsun!