Dünya Çilek Günü Şerefine Mis Kokulu 20 Tarif

Dünya Çilek Günü’nün hakkını verecek mis kokulu, lezzetli mi lezzetli hem de çok çeşitli bir liste hazırladık sizler için. Mutfağınızdan çilek kokuları eksik olmasın

1. Çilekli Eton Mess (İngiliz Tatlısı)



4 Porsiyon



Krem şanti, beze ve çileklerden oluşan bu klasik İngiliz tatlısının yapımı çok kolay ancak lezzeti olay



MALZEMELER



• 450 gram dilimlenmiş çilek

• 1/3 fincan şeker

• 1/2 su bardağı krema

• 3 bardak beze



HAZIRLANIŞI



Dilimlediğiniz meyvelerin yarısını şekerle birlikte orta boy ısıya dayanıklı bir kaba alın. Üzerini streç filmle sıkıca sarın ve kaynamak üzere olan suyla dolu orta boy bir tencerenin içine koyun. Meyveler yumuşayıncaya kadar 25-30 dakika bekletin. Soğumaya bırakın ve kalan dilimlenmiş meyvelerle karıştırın.

Ayrı bir kasede kremayı yavaş yavaş çırpın. Kremayı, bezeleri ve çilekleri katmanlar halinde cam bardaklara koyun. 20 dakika beklettikten sonra üzerini çileklerle süsleyerek servis edebilirsiniz.

2. Çilekli Kek



6 Porsiyon



Mis kokular, harika bir tat



MALZEMELER



Kek için

• 2 adet haşlanmış yumurta sarısı

• 1⅓ bardak un

• 3 yemek kaşığı irmik unu veya ince öğütülmüş mısır unu

• 1 yemek kaşığı kabartma tozu

• 1 çay kaşığı köşer tuzu

• 3 yemek kaşığı toz şeker

• 6 yemek kaşığı tuzsuz dilimlenmiş tereyağı

• 2/3 bardak + 2 yemek kaşığı krema

• Toz şeker (üzerine serpmek için)



Üzeri için



• 1 su bardağı çilek

• ¼ fincan toz şeker

• 1 çay kaşığı ince rendelenmiş limon kabuğu

• Koşer tuzu

• 2 çay kaşığı taze limon suyu

• 1 su bardağı krema

• 2 yemek kaşığı pudra şekeri

• 1/2 vanilya çekirdeği, (uzunlamasına bölünmüş)



HAZIRLANIŞI



Kek

• Yumurtanın sarısını un, kabartma tozu, tuz ve toz şekeri ile birlikte çırpın. Tereyağı ekleyin ve yalnızca bezelye büyüklüğünde parçalar kalana kadar çırpmaya devam edin. Kremanın 2/3’ünü karışımın üzerine serpiştirin ve 2-3 kez daha çırpın. Hamur haline gelen malzemenizi düz bir zemine alın ve iyice karışması için birkaç kez katlayın.

• Dondurma kaşığı (veya bir fincanın 1/4’i) kullanarak hamurdan 6 top alın ve fırın kağıdı ile kaplı tepsinize yerleştirin. Üzerini örtün ve 20 – 25 dakika dinlenmeye bırakın.

• Keklerin üzerini kalan kremayla ve toz şekerle kaplayın. Önceden ısıtılmış 350 derece fırında altın sarısı rengini alana kadar 28 – 32 dakika pişirin ve soğumaya bırakın.

Dilerseniz kekleri bir gün önceden pişirip oda sıcaklığında bekletebilirsiniz. Ancak servis etmeden önce ısıtmanız gerekecek.

Süsleme

• Çilekleri, toz şekeri, limon kabuğu rendesini ve bir tutam tuzu orta boy bir kapta karıştırın. Çileklerin yarısını büyük bir tencereye aktarın ve 1 yemek kaşığı su ekleyin. Tencereye aldığınız çilekler kısık ateşte pişerken, diğer kalan çileklerin yumuşamasını bekleyin. Kısık ateşte ara sıra karıştırarak çilekler dağılıp şurubumsu kıvama gelene kadar 12 – 18 dakika pişirin. Soğumaya bırakın, sonra 1 çay kaşığı limon suyu ekleyip karıştırın.

• Ayrı bir kapta krema, pudra şekeri ve bir tutam tuzu karıştırın. Vanilya tohumlarını kazıyın; kabuklarını başka bir kullanım için ayırın. Kremayı kıvamını alana kadar çırpmaya devam edin.

• Kekleri bölün, içinizi aralarına sürerek üstlerine kalan yarısını kapatın.

3. Çilekli Turta



8 Porsiyon



Hamura vodka koyma fikri yemek sihirbazı J. Kenji Lopez-Alt’dan. Yerine su kullanıldığında da tadı iyi oluyor ancak bu haliyle denemenizi öneriyoruz.



MALZEMELER



Hamur için



• 3½ su bardağı un

• 2 yemek kaşığı toz şeker

• 1½ çay kaşığı köşer tuzu

• 1½ bardak dilimlenmiş tuzsuz tereyağı

• ¼ fincan soğuk votka

• 2 yemek kaşığı elma sirkesi

İçi ve süsleme için

• Un

• 1 çay kaşığı vanilya özü

• 1¼ yemek kaşığı ravent bitkisi

• 450 gr çilek

• ½ fincan toz şeker

• ⅓ fincan kahverengi şeker

• 5 yemek kaşığı mısır nişastası

• 1 çay kaşığı ince rendelenmiş limon kabuğu

• Koşer tuzu

•1 büyük yumurta

• 1 yemek kaşığı toz şeker



HAZIRLANIŞI

Hamur

• Un, tuz ve şekeri büyük bir kapta karıştırın. Tereyağını parmak uçlarınızla ovalayarak ekleyin. Parmak uçlarınızla hızlıca, büyük ve düzensiz parçalar oluşturacak şekilde ovmaya devam edin.

• Vodka, sirke ve ¼ bardak soğuk suyu küçük bir kapta karıştırın. Hazırladığınız hamurun üzerine serpiştirin ve kabarık, pürüzlü parçalar oluşana kadar çatalla karıştırın. Ellerinizle yoğurmaya devam edin. Hamur oldukça kuru görünecek. Hamurdan kopardığınız büyük parçaları düz bir zemine alın, kalan hamurun üzerine soğuk sudan serpiştirin ve tekrar yoğurun. Düz zeminde çalışmaya başladığınız hamura ekleyin.

• Hamurunuzu ikiye bölün. Yarısını alın. Kalın bir blok haline gelene kadar ellerinizle bastırarak düzeltin. Bir bıçak yardımıyla blok haline gelen hamurunuzu 4 parçaya bölün. Parçaları birbirinin üzerine gelecek şekilde yerleştirin ve tek bir parça halinde birleşene kadar ellerinizle bastırın. Hamurunuza kalın bir daire şekli verin ve streç filmle sıkıca sarın. Kalın bölümleri de parmak uçlarınızı ve avuç içlerinizi kullanarak düzeltin. Hamuru en az iki saat, tercihen 1 gece dinlenmeye bırakın.

Hamurunuzu dondurarak 1 aya kadar saklayabilirsiniz.

İç ve süsleme

• Hamurunuzu yumuşaması için oda sıcaklığında 5 dakika dinlendirin. Hafifçe unladığınız bir zeminde hamurlarınızı yayarak açın. Fırın kağıdı serdiğiniz tepsiye tek tek yerleştirin. Siz içi hazırlarken hamur dinlensin.

• Vanilya çekirdeklerini bir kaba alın. Ravent, çilek, mısır nişastası, limon sosu, tuz, toz şeker ve kahverengi şekeri ekleyerek karıştırın.

• Dinlenmeye bıraktığınız hamurlarından bir tanesini alın ve turta tabağına dikkatlice yerleştirin. Tabağın yeterince derin olması oldukça önemli. Hamur eğer katıysa bekleyin yumuşasın. Tabağın kenarlarını kaldırın. Gerek duyarsanız hamurun kenarlarını keserek düzeltin. İçi düzgün bir şekilde sürerek üzerine diğer hamuru koyun.

• Yumurtayı bir yemek kaşığı suyla küçük bir kapta çırparak hamurun üzerine fırça yardımıyla sürün. Üzerine toz şeker serpiştirin.

• Turta tabağını, içinden akanları yakalaması için folyoladığınız tepsiye aktarın ve dondurucuda 10 dakika bekletin. Üzerine birkaç çizgi çizin. Önceden ısıttığınız fırında 5 dakika pişirdikten sonra dereceyi 375 dereceye yükseltin, hamur kahverengileşinceye ve tart kısmı fokurdamaya başlayıncaya kadar yaklaşık 75 – 90 dakika pişirin.

• Turtayı servis tabağına aktarın ve servis etmeden önce en az 4 saat dinlenmeye bırakın. Yeteri kadar beklemezseniz içindeki tart akıcı olacaktır.

4. Fırında Kurutulmuş Çilek



Yaklaşık 1 ½ bardak

Bu tarifin özelliği, kurutarak meyvelerin lezzetini yoğunlaştırması. Dilediğiniz şekilde kullanabilirsiniz.



MALZEMELER

• 450 gr çilek

• 2 yemek kaşığı toz şeker

HAZIRLANIŞI

• Çilekleri ve toz şekeri büyük bir kasede karıştırarak çilekler suyunu salana kadar 25 – 30 dakika bekletin.

• Çilekleri pişirme kağıdının üzerine yayın. Önceden ısıttığınız 185 derece fırında kağıdı yarım saatte bir çevirerek 3 saat kadar pişirin. Pişen çilekleri fırın tepsisi üzerinde soğumaya bırakın.

5. Kavrulmuş Çilek ve Tahinli Milkshake



2 Porsiyon

Evde kalmış meyvelerinizi kalan sütle, kefirle ve tahinle birlikte değerlendirebilir kendinizi hem doymuş hem de becerikli hissedebilirsiniz.



MALZEMELER

• 450 gr çilek

• 3 yemek kaşığı şeker

• Köşer tuzu

• 1 dondurulmuş muz

• ½ bardak süt

• 3 yemek kaşığı tahin

• İsteğe göre susam



HAZIRLANIŞI

• Fırınınızı 400 derceye ayarlayın. Çilekleri şeker ve bir tutam tuzla birlikte pişirme kağıdına yayın. Seker eriyene kadar, yaklaşık 5 dk ara ara karıştırın. Çilekler suyunu salana kadar kavurun. Soğumaya bırakın.

• Çileklerin ¾’ünü blendera alın. Muz, süt, tahin ve bir bardak buzla çırpın.

• Smoothieyi ve kavurduğunuz çilekleri bardaklara eşit olarak dağıtın.

• İsterseniz üzerine susuam serperek servis edebilirsiniz.

6. Matcha Sosuna Batırılmış Çilekler



15–20 Adet

Yeşil çay tozu ve susam çekirdekleri çikolata soslu çileklere yeni bir anlam yüklüyor. bir tane asla yetmeyecek



MALZEMELER

• 1/3 bardak doğranmış beyaz çikolata

• ¼ cup eritilmiş saf Hindistan cevizi yağı

• 1 yemek kaşığı matcha (yeşil çay tozu)

• Bir tutam köşer tuzu

• 20 adet çilek

• Servis için susam ve çörek otu

HAZIRLANIŞI

• Beyaz çikolata, yağ, matcha ve tuzu kaynar su dolu tencerenin üzerine yerleştireceğiniz ısıya dayanıklı bir kapta karıştırın. Ocaktan alıp çikolata eriyene kadar karıştırın. Soğuk suyla dolu daha büyük bir kaba alarak 2 dakika boyunca karıştırarak dinlendirin.

• Çilekleri tek tek hazırladığınız matcha sosuna bandırarak servis tabağına aktarın. Bırakın çileklerin sosları tabağa damlasın

7. Çabuk Çilek Turşusu



1,3 litre

Değişik. Lezzetli. Bir o kadar da kolay.



MALZEMELER

• 450 gr olgun ama sert çilek

• 1½ cbardak beyaz balsamik sirke

• ¼ bardak şeker

• 2 yemek kaşığı köşer tuzu

HAZIRLANIŞI

• Çilekleri 1,3 litrelik ısıya dayanaklı bir kavanoza koyun. Sirke, tuz, şeker ve 2/3 bardak suyu tuz ve şeker eriyene kadar kısık ateşte karıştırarak kaynatın. Çilekleri karışıma ekleyin ve üstünü kapatarak dinlenmeye bırakın.

8. Çilekli Domates Soslu Spagetti

4 Porsiyon



Domatesi meyve olarak ele alırsak çilekle birlikte kullanılması o kadar garip gelmez Ekleyeceğiniz baharatlarla çileklerin kattığı tatlımsı lezzeti dengeleyebilirsiniz.



MALZEMELER



• ¼ bardak zeytinyağı (biraz fazladan da bulundurun)

• 3,5 su bardağı soyulmuş domates

• 1 çay kaşığı kırmızı pul biber

• Köşer tuzu

• 450 gram taze veya dondurulmuş çilek

• 2 çay kaşığı şeker

• 340 gram spagetti

• ¼ ince doğranmış kırmızı soğan

• 1 cbardak taze ricotta

• Taze çekilmiş karabiber

HAZIRLANIŞI



• ¼ bardak yağı büyük bir tavada orta – yüksek ateşte kızdırın. Domatesleri, kırmızı pul biberi ve tuzu ekleyin. Tahta kaşıkla yaklaşık 3 dakika pişirin. Çilekleri de ekleyerek yaklaşık 5 dakika daha sık sık karıştırarak pişirip soğumaya bırakın. Daha sonra püre haline gelinceye kadar blenderdan geçirin

• Bu arada büyük büyük bir tencerede kaynayan tuzlu suda spagettinizi al dante pişirin. 1 bardak ayırarak suyunu süzün.

• Makarnayı ayırdığınız suyun yarısı ile birlikte sosa ekleyin. Yaklaşık 2 dakika makarna sosa bulanana kadar karıştırarak eklemeye devam edin.

• Makarnayı ocaktan alın. Üzerine fazladan bulundurduğunuz zeytinyağını gezdirin. Dilimlenmiş kırmızı soğan, ricotta ve karabiberle süsleyerek servis edin.

9. Çilekli & Salatalıklı Buz Küpleri



24 – 30 Porsiyon

Kırmızı rengini çilekten alıyor ve mis kokuyor.



MALZEMELER

• 2 tane soyulmuş, doğranmış salatalık

• 2 su bardağı dondurulmuş çilek

• 1½ çay kaşığı ince rendelenmiş lime

• ½ bardak taze sıkılmış lime (suyu)

• ½ bardak şeker

• Tutam köşer tuzu



HAZIRLANIŞI

• 1 salatalığı ve çileklerin yarısını rendelenmiş lime, lime suyu ve şekerle birlikte blenderdan geçirin. Bir sürahiye aktarın ve malzemenin kalanıyla da aynısını uygulayın. Tuzlayın ve karıştırın.

• Çilekli – salatalıklı karışımınızı buz küplerine doldurun. Varsa saplarını batırın. En az 4 saat sertleşene kadar dondurun.

10. Napoli Sürprizi



18 Porsiyon

Yapılışı göründüğünden daha zor ama kesinlikle değer.



MALZEMELER

• 2 buçuk su bardağı Hindistan cevizli dondurma

• 2 buçuk su bardağı antep fıstıklı dondurma

• 2 buçuk su bardağı çilekli dondurma

• ¾ bardak dondurulmuş ince doğranmış çilek

• ¾ bardak ince doğranmış antep fıstığı



HAZIRLANIŞI

• En az 12 su bardağı kapasiteli geniş bir çelik kabın dibini taşma payı bırakarak streçle kaplayın ve buzluğa koyun. Hindistan cevizli dondurmayı ikiye bölün ve orta büyüklükte bir kaba alın. Aynı işlemi her birini ayrı kaplara alarak antep fıstıklı ve çilekli dondurma için de tekrarlayın. Biraz yumuşayana kadar 5 dakika dinlendirin ve hepsini temiz bir tahta kaşık veya spatula yardımıyla yumuşak kek hamuru kıvamına gelene kadar karıştırın.

• Dondurucudaki tabağı çıkarın. Her bir dondurmanın yarısını orta büyüklükteki başka bir kaba alın ve spatula yardımıyla birkaç kez katlayın. Çok fazla karıştırmayın çünkü dondurmalar birbirinden ayırılabilmeli. Dondurucudan çıkardığınız tabağa karışımı dökün ve tabağın şeklini alana kadar bastırın. Dondurmanın hepsini kullanana kadar işlemi tekrar edin. Erimeye başlarsa devam etmeden önce 5 dakika kadar dondurabilirsiniz. Üstünü düzleştirin ve tabağın altından taşan streçle kaplayın. Tamamen donana kadar en az 12 saat dinlendirin.

• Dondurulmuş çilekleri ve doğranmış antep fıstıklarını ince bir elekten geçirerek tozlarını temizleyin. Elekte kalan büyük parçaları süsleme için ayırın. Sürprizinizi buzluktan çıkarıp üzerindeki streçi açın. Servis tabağına aldığınız sürprizin üstünü ayırdığınız çilek ve fıstık parçalarıyla tamamen kaplanana kadar süsleyin. Sıcak bir bıçak yardımıyla sürprizi dilimleyerek servis edebilirsiniz.

11. Çilekli & Zencefilli Limonata



1 Porsiyon

Alkolsüz bir yaz içeceği. Enfes.



MALZEMELER

• 3 tane çilek

• Yarım su bardağı limonlu zencefilli brew

• Limon dilimleri



HAZIRLANIŞI

• Çilekleri bir kokteyl bardağına alın. Limonlu zencefilli brew ekleyerek iyice karıştırın. Bardağı buzla doldurun ve limon dilimiyle servis edin.

12. Frose (frozen rose)



4 – 6 Porsiyon

Alkollüsü de var



MALZEMELER

• 1 750 ml rosé (Pinot Noir veya Merlot rosé olabilir)

• ½ bardak şeker

• 1 bardak doğranmış çilek

• 3,5 yemek kaşığı taze limon suyu



HAZIRLANIŞI

• Rose’u 13×9 ölçülerinde yatay bir kaba boşaltın ve neredeyse katılaşıncaya kadar en az 6 saat dondurun (alkolden dolayı tam donmayacaktır).

• Diğer taraftan orta büyüklükte bir kapta yarım bardak suyu ve şekeri şeker eriyene kadar karıştırarak kaynatın. Çilekleri ekleyin ve ocaktan alarak 30 dakika dinlendirin. İyice süzdükten sonra üzerini kapatarak soğuyuncaya kadar dinlenmeye bırakın.

• Donmuş rose’u blendera aktarın. Limon ve şrup haline getirdiğiniz çilekli suyla ve 1 bardak kırılmış buzla püre haline gelene kadar çırpın. Blender kavanozuyla buzluğa atın ve kalınlaşana kadar (milkshake kıvamına gelecek) 25 – 35 dakika dondurun.

• Tekrar blenderdan geçirerek bardaklarla servis edebilirsiniz.

13. Çilek Reçelli Bisküvi



20 Porsiyon

Kurabiye hamuru yapabiliyorsanız çilek reçelli bisküvi de yapabilirsiniz.



MALZEMELER

Çilek reçeli için

• 3 bardak çilek

• 1/4 bardak şeker

• 1 yemek kaşığı ince dilimlenmiş lime

• 2 yemek kaşığı taze sıkılmış lime suyu

Bisküviler için

• 3/4 bardak şeker

• 2 yemek kaşığı kabartma tozu

• 3/4 yemek taşığı köşer tuzu

• 2 1/4 bardak un

• 1/2 bardak tuzsuz dilimlenmiş tereyağı

• 1 çay kaşığı lime

• 3/4 bardak buttermilk

• 1 büyük yumurta

• 1 yemek kaşığı şeker

• Servis için vanilyalı dondurma



HAZIRLANIŞI

Çilek reçeli

• Çilekleri orta büyüklükte bir tencerede ve kısık ateşte sık sık karıştırarak 12 – 15 dakika kaynatın. Ocaktan aldıktan sonra lime dilimlerini ve suyunu ekleyerek derin bir kaba alın ve soğumaya bırakın.

Bisküviler

• Fırını 400 dereceye getirin. Şeker, kabartma tozu, tuz ve 2 1/4 bardak unu büyük bir kapta çırpın. Tereyağı ve lime ekleyin ve parmak uçlarınızla büyük parçalar ufalanana kadar karıştırın. Sütü ekleyin ve bir çatal yardımıyla iyice karıştırın. Unladığınız düz bir zemine alın. Yavaşça yumuşak bir hamur oluşana kadar yoğurun.

• Hamuru ellerinizle yayarak yaklaşık 1-15 cm kalınlığında açın. Kurabiye kalıbı veya bardak kullanarak fazla kenarları temizleyin. Hamurun tümünü kullanana kadar tekrarlayın.

• Kestiğiniz bisküvileri pişirme kağıdına alın. Üzerlerine baş parmağınızın ucuyla şekil verin. Yumurta sürerek üzerine şeker serpin. Parmak ucunuzla açtığınız alanlara her birine 1 çay kaşığı olacak şekilde reçel dökün.

• Önceden ısıttığınız fırında hafif kızarıncaya kadar, 18 – 22 dakika kadar pişirin. Vanilyalı dondurma kullanacaksanız ılık servis edebilirsini.

14. Çilekli & Hindistancevizli Lassi



8 Porsiyon

Mutlaka denemelisiniz.



MALZEMELER

• 1/2 bardak doğranmış çilek

• 2/3 bardak buz

• 1/2 bardak süt (buttermilk)

• 1/3 bardak Hindistancevizi sütü

• 1 yemek kaşığı şeker



HAZIRLANIŞI

• Çilekleri, buzu, sütü ve hindistancevizi sütünü şekerle birlikte köpürene kadar blenderdan geçirin.

15. Çilek Reçeli



1 1/2 Porsiyon (Bardak)

Pektin içerdiği için çileklerin doğal reçel kıvamına gelmesine yardımcı olan, hoş tadıyla katkıda bulunan elmaya merhaba deyin.



MALZEMELER

• 450 gram taze veya dondurulmuş çilek

• 2/3 bardak şeker

• 1 büyük doğranmış ve soyulmuş ekşi elma

• 1 yemek kaşığı taze sıkma limon suyu



HAZIRLANIŞI

• Çilekleri ve şekeri büyük bir tavaya alın, doğranmış elmaları ekleyin ve orta ateşte şeker eriyene kadar karıştırarak pişirin. Kaynadıkça kalınlaşmaya başlayacak, 10- 15 dakika boyunca kaynatın ve limon suyunu ekleyin.

• Pişen reçelinizi bir kavanoza aktarın, üzerini kapatın ve yaklaşık 2 saat dinlenmeye bırakın. Serin yerde saklayın ve mümkünse servis etmeden önce 1-2 hafta bekletin.

16. Keçi Peynirli & Orman Meyveli Cheescake

8 Porsiyon







Oldukça hafif ancak lezzetli bir tatlı.



MALZEMELER

• Tuzsuz tereyağı (tavaya sürmek için)

• 3/4 bardak şeker (biraz fazladan da bulundurun)

• 340 gram taze keçi peyniri, oda sıcaklığında

• 1 çay kaşığı ince rendelenmiş limon kabuğu rendesi

• 1 çay kaşığı taze sıkma limon suyu

• 1 çay kaşığı vanilya özü

• 6 adet büyük yumurta, sarısı ayrılmış

• 3 yemek kaşığı un

• 1 1/2 litrelik bir bardak dolusu karışık orman meyvesi (böğürtlen, çilek, yaban mersini ve/veya ahududu)



HAZIRLANIŞI

• Fırını 350 dereceye ayarlayın. Tavanıza yağı sürün ve şeker serpin.

• Mixer yardımıyla (orta hızda) keçi peyniri, limon kabuğu rendesi, limon suyu, vanilya özü ve ¾ şekeri krema haline gelinceye kadar çırpın. Yumurta sarısını ikişer ikişer ekleyerek karıştırmaya devam edin. Mixerinizin hızını arttırın, unu ekleyerek tamamen karışıncaya kadar çırpın.

• Ayrı bir yerde yumurtanın beyazını köpürene kadar çırpın. ¼’ünü keçi peynirli karışım için ayırın ve kalanı hazırladığını tavaya alın.

• Cheescake’inizi üstü kızarıp içi hafif yumuşak kıvama gelene kadar yaklaşık 30 – 35 dakika pişirin. Dinlenmeye bırakın.

• Bıçakla kenarlarını düzleştirin ve üzerine karışık orman meyvelerini ekleyerek servis edin.

17. Çilekli Graham Çörekleri



Yaklaşık 10 porsiyon

Çöreklere şekil vermek için evdeki kurabiye kalıplarınızı kullanabilirsiniz. Çok sevimli oluyorlar



MALZEMELER

• 1¼ bardak un

• 1¼ bardak graham unu veya tam buğday unu

• 1 yemek kaşığı kabartma tozu

• 1 çay kaşığı köşer tuzu

• ¼ bardak + 1 yemek kaşığı şeker

• 10 yemek kaşığı dinlendirilmiş, dilimlenmiş tuzsuz tereyağı

• 170 gram çilek

• 3/4 bardak tam yağlı süt

• 1 büyük yumurtanın sarısı



HAZIRLANIŞI

• Fırınınızı 375 dereceye ayarlayın. Unu, graham ununu (veya tam buğday unu), kabartma tozu, tuz ve ¼ bardak şekeri bir kaba alın ve karıştırın.

• Karışımı orta büyüklükte bir kaba aktarın, çilekleri ekleyin ve karıştırın. Süt ve yumurta sarısını ayrı bir kapta çırparak karışımınızın içine katın ve bir çatal yardımıyla iyice karıştırın.

• Kurabiye kalıplarınızı pişirme kağıdına yerleştirin ve tüm hamur bitene kadar kalıpları hamurla doldurun.

• Üzerlerine şeker serpiştirin ve 20 dakika kadar buzlukta dinlendirin.

• Buzluktan çıkardığınız çörekleri 25-30 dakika, kahverengileşinceye kadar pişirin. Fırından alın ve dinlenmeye bırakın.

18. Tom Collins



8 Porsiyon

Mango bu kokteyle çok yakıştı.



MALZEMELER

Gin için

• 1/4 bardak gin

• 1 bardak taze limon suyu

• 1/2 bardak şeker

Süsleme için

• 2 adet dilimlenmiş limon

• 1 adet dilimlenmiş mango

• 1/2 adet ince dilimlenmiş salatalık

• 6 dal nane

• 1 adet ince dilimlenmiş zencefil

• 1 bardak taze ahududu

• 1 bardak taze çilek

• Servis için Club soda



HAZIRLANIŞI

Gin

• Gini, limon suyunu ve şekeri bir sürehi veya büyük bir bardağa boşaltıp şeker eriyene kadar karıştırın. Hemen kullanmayacaksanız buzdolabında saklayabilirsiniz.

Süsleme

• Servis edeceğiniz zaman limon dilimlerini, mango, salatalık, nane, zencefil, ahududu ve çilekleri servis tabağına alın hazırladığınız gin karışımı, club soda ve buz ile servis edin.

• Her kokteyl için malzemeleri isteğinize göre karıştırabilirsiniz. Karıştırın ve yakıştırın. Kokteyl bardağını (Collins) buzla doldurun, üzerine gin karışımınızı ve club sodayı ekleyin.

19. Çilekli Süt



5 Porsiyon

Çilek şurubu dondurmaya veya yoğurta çok yakışıyor. Veya tereyağıyla karıştıtıp bisküvilerinize, pankeklerinize sürebilirsiniz. Deneyin.



MALZEMELER

• 340 gram çilek

• 3/4 bardak şeker

• 1/2 vanilla çekirdeği, veya 1½ çay kaşığı vanilya özütü

• Servis için süt



HAZIRLANIŞI

• Çilekleri ve şekeri ¼ bardak suyla bir kaba alın ve çilekler yumuşayıp kokmaya başlayıncaya kadar orta ateşte karıştırarak kaynatın. Ocaktan alın ve vanilya çileklerini (veya öüztünü) ekleyin. Tamamen soğuyuncaya kadar en az 1 saat bekleyin.

• Hazırladığınız şurubu iyice süzün ve 1 saat daha dinlendirin. Servis ederken ¼ bardak şuruba 1 bardak süt ölçüsünde servis edin.

20. Karabuğdaylı & Meyveli Galeta



6–8 Porsiyon

Bu tarifimiz amatör aşçılara gelsin, çünkü galetaların varlık sebebi en amatörümüzü bile profesyonel gibi göstermek Buyurun.



MALZEMELER

Hamur için

• 1 bardak un

• 1/3 bardak karabuğday unu

• 3 yemek kaşığı şeker

• 1 yemek kaşığı köşer tuzu

• 1/2 bardak tuzsuz tereyağı

İçi ve süsleme için

• Un

• 450 gram ravent otu

• 1 bardak çilek

• 1 yemek kaşığı + 1½ yemek kaşığı mısır nişastası

• 1/3 bardak şeker (fazladan da bulundurun)

• 1/2 vanilya çekirdeği veya ½ yemek kaşığı vanilya özütü

• 1 büyük yumurta

• Servis için krema, dondurma veya crème fraîche



HAZIRLANIŞI

Hamur

• Unu, karabuğday ununu, şeker ve tuzu büyük bir kapta karıştırın. Tereyağını ekleyip karıştırın ve avuç içlerinizle yuvarlayarak bezelye büyüklüğünde parçalar oluşturun.

• 1/4 bardak soğuk suyu karışımın üzerine serpiştirin ve parmaklarınızla eşit (tırmık şeklinde) şekil verin.

• Hamuru düzleştirin ve 2,5 – 3 cm kalınlığında bir kare oluşturun. Bıçak yardımıyla hamuru 4’e bölün. Böldüğünüz parçaları birbirinin üstüne yerleştirin ve birleşmeleri için bastırın. Daire şeklinde açtığınız hamuru streçleyin ve en az 2 saat, en fazla 3 gün olmak üzere diblendirin.

İç ve süsleme

• Fırınınızı 400 dereceye ayarlayın. İyice unladığınız bir zeminde hamurunuzu yoğurun ve açın. Pişirme kağıdına aktarın. Ravent otunu, çilekleri, mısır nişastasını ve 1/3 bardak şekeri orta büyüklükte bir kapta karıştırın. Vanilya özütünü ekleyin.

• Karışımınızı hamurun ortasına kenarlardan 1’er cm’lik boşluk kalacak şekilde yayın.

• Hamurunuzu karışımın üzerine gelecek şekilde katlayın. Üzerine yumurta sürün ve bol şeker serpin.

• Galettanızı içi köpürene ve hamuru kahverengileşinceye kadar 40 – 50 dakika pişirin. Dinlendirin ve üzerine krema veya dondurmayla servis edin.