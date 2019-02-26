Dünya Antep Fıstığı Günü'ne özel antep fıstıklı nefis tarifler

Evet; yanlış duymadınız Dünya Antep Fıstığı Günü’nü kutluyoruz… Dünya Antep Fıstığı Günü’nün yaratıcısı ve kökenine dair pek bir bilgi olmasa da her zaman yemekten keyif alınan Antep fıstığını yiyerek kutlama yapmamızı kim engelleyebilir ki…

Ayrıca insanların MÖ 7.000’den beri antep fıstığı yediğini biliyor muydunuz?

B6 vitamini, iyi bir protein, vitamin, lif ve antioksidan kaynağı olan Antep fıstığını yalnızca bir kuruyemiş olarak da yemeniz gerekmez üstelik…

Günümüzde, dondurma ve tatlılar da dahil olmak üzere birçok yemek de çok popüler olan Antep fısıtğının önünde saygıyla eğiliyor ve Antep fıstığıyla yapabileceğiniz 12 muhteşem tarifi sizinle paylaşıyoruz:

1. Antep fıstıklı ve vişneli bar

Kolay ve sağlıklı bir atıştırmalık yapmak ve pişirmeyle uğraşmak istemiyorsanız bu tarif tam sizlik…

1 su bardağı hurma (çekirdekleri çıkarılmış)

1 su bardağı kurtulmuş vişne

1 su bardağı çiğ antep fıstığı

1 su bardağı çiğ badem

yarım çay kaşığı tuz

Hurmaları küçük parçalar haline gelene kadar robottan geçirin. Vişne, antep fıstığı, badem ve tuzu ekleyin ve hepsini robottan geçirin. Pişirme kağıdını serdiğiniz tepsiye karışımı boca edin ve düz zemini kaplayacak şekilde dağıtın. Kalınlığın her yerde eşit olmasına özen gösterin. Buzdolabında 15 dk bekletin. Hazırladığınız karışımı keyfinize göre dilimleyip servis edebilirsiniz.

2. Fıstık topları

Evet gelelim antep fıstığı toplarına… Sağlıklı ve kolay bir atıştırmalık yapmak istiyorsanız bu tam sizlik olabilir…

Her şeylere yakışan Antep fıstığını şimdi daha bir saf tüketeceğiz.

2 su bardağı Antep fıstığı (yarım bardak ayırın)

1 su bardağı hurma (çekirdeği çıkarılmış)

6 misket limonunun rendelenmiş kabukları ve suları

1,5 su bardağı fıstık ve cevizi robottan geçirin, birbirine karışına kadar (yaklaşık3 dk). Limon kabuklarını ve suyunu ekleyip karıştırmaya devam edin. Ayırdığınız fıstıkları dövün ve minik parçalara ayırın. Hazırladığınız karışımdan toplar oluşturun ve dövdüğünüz fıstıklarla kaplayın.

3. Antep fıstıklı dürüm baklava

Antep fıstığı deyince akla ilk gelen baklava olur haliyle… ‘Tasty’nin yaptığı ‘klasik baklava’ tarifine de benzemez üstelik… Buyrun dürüm baklava tarifine:

1 paket baklavalık yufka

500 gr toz antep fıstığı

150 ml eritilmiş tereyağı (soğumuş)

Şerbeti için

2.5 su bardağı su

3 su bardağı toz şeker

1 limonun suyu

Şerbet için tencerede su ve toz şekeri kaynatın. Kaynamaya başladıktan 10 dakika sonra limon suyunu ilave edip ocaktan alın. Soğumaya bırakın. Tezgaha 3 baklavalık yufkayı üst üste yayın. Üzerine toz haline getirdiğiniz antep fıstığını bolca serpin. Çok ince bir şekilde dürüm şeklinde sarın. Yağladığınız tepsiye dizin. Kalan malzemeleri de aynı şekilde hazırlayın. İstediğiniz büyüklüklerde kesin. Üzerine eritilmiş tereyağı döküp yağlı kağıt ile üzerini kapatın. Önceden ısıtılmış 180-200 derece fırında kızarıncaya kadar pişirin. Fırından çıkardıktan sonra 10 dakika bekleyin. Daha sonra üzerine soğuk şerbeti dökün. Dinlendirin ve afiyetle yiyin.

4. Antep fıstıklı kurabiye tarifi

3 buçuk su bardağı un

1 adet yumurta

1 buçuk su bardağı Antep fıstığı

2 su bardağı pudra şekeri

4 yemek kaşığı tereyağı

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

İlk olarak küp küp doğradığınız soğuk tereyağını ve unu robotta karıştırın. Ancak tereyağının tamamen erimemesine özen gösterin. Ardından pudra şekerini, toz antep fıstığını, kabartma tozunu ve vanilyayı diğer malzemelere ekleyin ve karıştırın.

Yumurtayı ekleyerek hamuru tezgaha alın ve streç filme sararak buzdolabında dinlenmeye bırakın. 30 dakika sonra dolaptan çıkarın ve minik toplar yaparak içine yağlı kağıt koyduğunuz fırın tepsisine aralarında boşluklar olacak şekilde dizin.

Önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında en fazla 10 dakika olacak şekilde pişirin. Antep fıstıklı kurabiyeleriniz afiyetle yemeye hazır.

5. Antep fıstıklı pesto

Bu pesto sosu diğerlerine benzemiyor. Yemeklerinize lezzet katmak için antep fıstıklı sosu denemelisiniz.

2 demet taze fesleğen

Yarım bardak rendelenmiş permesan

1 avuç dolusu antep fıstığı

2 diş sarımsak

1,5 çay kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı karabiber

Yarım bardak zeytinyağı

Fesleğen yapraklarını yıkadıktan sonra elinizle parçalara ayırarak miksere atın. Permesan, antep fıstığı, sarımsak, tuz ve karabiberi de ekleyerek mikserden geçirin ve tamamen karıştıktan sonra zeytinyağını ekleyin. Sos tamamen hazırlandıktan sonra kaplara koyarak bir saat buzdolabında dinlendirin.

6. Antep fıstıklı puding tarifi

1 su bardağı antep fıstığı

2 buçuk su bardağı süt

1 vanilya

1 su bardağı toz şeker

2 yemek kaşığı mısır nişastası

2 yemek kaşığı un

Antep fıstıklarını incecik kıyılmış hale getirdikten sonra tüm malzemeyi bir tencerede karıştırarak pişirin. Kaynadıktan sonra kaselere dökerek soğumasını bekleyin. Krem şanti ve kıyılmış antep fıstığı ile servis edebilirsiniz.

7. Fırında Antep fıstıklı somon tarifi

Eğer çok vaktiniz yok ve hızlı ve lezzetli bir yemek yetiştirmeniz gerekiyorsa bu tam size göre olabilir. Somonu bir de antep fıstığıyla deneyin. Eminiz pişman olmayacaksınız.

Bir somon

5-6 parça kızarmış peksimet

Yarım çay bardağı iri çekilmiş Antep fıstığı

1 çay kaşığı kuru kekik

Tuz

Karabiber

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Balıklara tuz ve karabiber serpiştirip iki tarafına da fırçayla zeytinyağı sürün. Balıkları paket yapabilecek büyüklükte iki parça yağlı kağıt hazırlayın ve kağıtların üzerine alın. Kızarmış peksimetleri robotta kırıntı haline getirin. İri çekilmiş fıstık ve kekik ilave edip harmanlayın. Balıkların üzerine bolca serpiştirin. Kağıtları katlayarak paketleyin ve 190 dereceye ayarlı fırında 30 dakika pişirin. Haşlanmış sebzelerle süsleyip servis edebilirsiniz.

8. Avakado, kinoa ve Antep fıstıklı salata

Sağlıklı beslenmek isterken sürekli ayni şeyleri yediğinizi düşünüp farklı tatlar denemek isterseniz bu salatayı denemenizi öneririz.

Kinoa

1 avakado

Yarım bardak antep fıstığı

Bezelye

İsteğe göre pesto sosu

Taze fesleğen

limon ve zeytinyağı

Kinoayı kaynattıktan sonra soğumasını bekleyin. Dinlendirdiğiniz kinoaları, bezelye, avakado, ve isteğe göre pestoyla karıştırın. Üzerine antep fıstığı ve fesleğenleri serpin. Limon suyu ve zeytin yağını da eklediniz mi bu iş tamam! Afiyetle…

9. Antep fıstıklı yoğurt sosu tarifi

Izgara et ve tavuklarınızın yanında servis edebileceğiniz bu sos da ilginizi çekebilir.

1 su bardağı çiğ antep fıstığı

1 diş ince rendelenmiş sarımsak,

1 çay kaşığı ince rendelenmiş limon kabuğu rendesi

1 çay kaşığı zeytinyağı,

1 çay kaşığı taze çekilmiş karabiber

1 su bardağı yoğurt

Malzemelerin hepsini bir kasede çırpın ve ızgara yanında servis edin…

10. Antep fıstıklı kek tarifi

3 adet yumurta

1,5 su bardağı şeker

3/4 su bardağı süt

3/4 su bardağı sıvı yağ

2 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

1 çay bardağı Antep fıstığı

Yumurta ve şekeri çırptıktan sonra süt ve yağı da ekleyerek çırpmaya devam edin. Ardından un, kabartma tozu ve vanilyayı ekleyin. Antep fıstıklarını rondoda çektikten sonra karıştırdğınız malzemelerin içine ekleyin. Yağladığınız kek kalıbına hazırladığınız hamuru döküp 170 derecede 45 dakika pişirin.

11. Fırında Antep fıstıklı köfte tarifi

500 gr kıyma

Bir bardak Antep fıstığı

1 adet yumurta

2 diş sarımsak

1 adet soğan

3 yemek kaşığı galeta unu

2 yemek kaşığı sıvı yağı

Yarım demet maydanoz

Kimyon

Karabiber

Tuz

Kıymanın içine rendelenmiş soğanı ve sarımsağı ekledikten sonra yumurta, sıvı yağı, galeta ununu, maydonozu, kimyon, karabiberi ve tuzu da katıp karıştırın.Karışımın üzerine fıstığı da ekleyip iyicene karıştırın ve istediğiniz büyüklükte parçalar haline getirerek tepsiye dizin. Dilerseniz üzerine kaşar da rendeleyerek önceden ısıtılmış 180° fırına 20-25 dakika pişirin.

12. Antep fıstıklı pirzola

4 adet kalem pirzola

Yarım çay bardağı Antep Fıstığı

1 yemek kaşığı hardal

Sıvı yağ

Tuz

Karabiber

Pirzolalara tuz ve karabiber ekip tavada pişirin. Toz haline getirdiğiniz antep fıstıklarını geniş bir tabağa koyun ve pişirdiğiniz pirzolaları hardala ve fıstığa bulayıp servis edin.