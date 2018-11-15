Çok hafif 7 farklı muhallebi tarifi

Kış aylarında metabolizmanın yavaşlamasıyla vücut biraz daha kilo almaya meyilli bir hale gelir. Bu yüzden kalori oranı düşük yiyeceklere yönelmek daha doğru olur. Bu yüzden en hafif ve en lezzetli muhallebi tariflerini kış tatlıları olarak hazırladık...

1- Narlı muhallebi

Tam da zamanında yapıp keyifle yenilebilecek meyveli muhallebi... Narın lezzeti bir yana faydaları da epey fazla... İyi bir antioksidan kaynağı olan nar, mis gibi süt kokulu tatlımıza pek yakıştı.

Malzemeler

5 su bardağı soğuk süt

15 yemek kaşığı toz şeker

1 çay bardağı un

1 poşet toz kremşanti

2 yemek kaşığı margarin

1 küçük parça damla sakızı

Peltesi için,

2 su bardağı nar suyu

2 su bardağı su

5 yemek kaşığı mısır nişastası

6 yemek kaşığı toz şeker

Süslemek için,

Nar taneleri

Taze nane yaprakları

Hazırlanışı

Narları iyice temizleyin ve ortadan ikiye ayırarak tanelerini çıkartın.

Tencereye un, süt ve toz şekeri koyun ve karıştırın

Orta ateşte topaklanmadan karıştırmaya devam edin. Kıvamı koyulaşana kadar muhallebeyi pişirin.

Tencereyi ocaktan alın ve margarin ile toz kremşantiyi ekleyip mikserle çırpın.

Peltesini hazırlamak için

Nişasta ve toz şekeri bir kaba alın ve karıştırın.

Nar suyu, su ve nişastalı karışımı tencereye alıp sürekli karıştırarak koyulaşıncaya kadar pişirin.

Pelte ve muhallebi soğumadan tatlı servisi yapacağınız cam kâselere pay edin.

Narlı muhallebi oda sıcaklığında soğuyunca nar taneleri ve nane yaprağıyla süsleyip servis yapın.

Püf noktası

Muhallebinin servis kaplarına yapışmasını engellemek için servis kaselerini su ile durulayın.

2- Dondurma külahında muhallebi

Sunumuyla göz dolduran tatlının yapımı son derece basit ve eğlenceli. Bu yüzden hazırlık aşamasına çocuklarınızı dahil edebilirsiniz :) Kışın külahın içine dondurma yerine muhallebi doldurduk, üzerine de bol tarçın... Dondurma külahında muhallebi kahveyle harika bir ikili oldular, bizden söylemesi :)

Malzemeler:

4 adet kornet

200 gr eritilmiş bitter çikolata

Konfeti şekerleme

Muhallebi için:

1 su bardağı şeker

1,5 yemek kaşığı nişasta

1 yemek kaşığı un

1 paket vanilin

1 adet yumurta

½ litre süt

Yapılışı:

Bir tencereye şeker, nişasta, yumurta sarısı, un ve vanilini alın, üzerine sütü ekleyerek iyice karıştırarak kaynayana kadar pişirin.

Kornetlerin içine eritilmiş bitter çikolata dökerek çevire çevire içinin çikolata ile kaplanmasını sağlayın. Soğumaya bırakın.

Servis etmeden önce külahları eritilmiş çikolataya daha sonra renkli pasta süsüne batırın ve muhallebiyi kaşıkla külahın içine doldurun.

3- Çilekli kadayıflı kurabiye

Güzelliği dillere destan olacak bir tarif kendileri... Pasta görünümlü ancak kalorisi bir pastanın neredeyse yarısı! Hem çok hafif hem de gerçek bir lezzet bombası yaşamak istiyorsanız tarifin detayları

Malzemeler:

50 gr tereyağı

250 gr tel kadayıf

3 yemek kaşığı toz şeker

1 su bardağı ceviz içi

Muhallebi için:

1 litre süt

1 su bardağı toz şeker

3/4 su bardağı un

1 yemek kaşığı nişasta

1 paket vanilin

1 paket toz kremşanti

Üzeri için:

Çilek

Toz Antep fıstığı

Bekleme Önerisi:

Buzdolabında 1 gece bekletin.

Yapılışı:

Tel kadayıfı bir tepsiye yayıp kuruması için birkaç saat bekletin.

Tereyağı, şeker ve kadayıfları tencereye alın. Orta ateşte sürekli karıştırarak rengi hafif koyulaşıncaya kadar kavurun.

Cevizleri ekleyip 5 dakika daha kavurun.

Süt, şeker, un ve vanilyayı bir tencereye alın. Orta ateşte koyulaşıncaya kadar pişirin. Ocaktan alarak soğumaya bırakın. Üzerine toz kremşantiyi ilave edin ve mikser ile 5 dakika çırpın.

Yuvarlak, kilitli bir kek kalıbına pişirme kâğıdı serin

Kadayıfın yarısını kalıbın dibine bastırarak yayın. Dilimlediğiniz çilekleri kenarlara dizin. Üzerine soğuyan muhallebinin tamamını dökün. En üste kalan kadayıfı yayıp buzdolabında bir gece bekletin.

Üzerine toz antep fıstığı serperek servis edin.

4- Su muhallebisi

Sizleri geçmişe götürecek nostaljik bir lezzetten bahsedeceğiz. Kaşık kaşık yiyeceğiniz son derece leziz ve basit bir tatlı.

Malzemeler:

2 su bardağı su

2 su bardağı süt

3/4 su bardağı toz şeker

1/2 su bardağı mısır nişastası

2 yemek kaşığı gül suyu

Üzeri için:

1 adet ayıklanmış nar Püf noktası:

Muhallebi karışımını dibinin tutmaması için sürekli karıştırarak pişirin.

Servis kaplarını su ile durulamayı unutmayın.

Servis önerisi:

Ters çevirip servis tabağına aldığınız muhallebileri arzuya göre marmelat ya da reçel eşliğinde de servis edebilirsiniz.

Yapılışı:

Su, süt, toz şeker, mısır nişastası ve gül suyunu sırasıyla tencereye alın.

Bir çırpıcı yardımıyla sürekli karıştırarak kıvam alana kadar pişirin.

Suyla duruladığınız servis kaselerine muhallebi karışımını paylaştırıp buzdolabında soğutun.

Ters çevirip çıkarttığınız su muhallebilerini ayıklanmış nar taneleri ve file yeşil fıstık eşliğinde servis edin.

5- Kaçamak muhallebi

Diyette olanlara şiddetle tavsiye edilir, çünkü bu tatlıyı yerken asla suçluluk hissetmeyeceksiniz. Kuş kadar hafif kaçamak muhallebi tarifi şöyle

Malzemeler:

4 su bardağı az yağlı süt (800 ml)

2 yemek kaşığı yulaf kepeği

4 yemek kaşığı mısır nişastası

2 yemek kaşığı Hindistan cevizi rendesi

2 yemek kaşığı bal

Üzeri için:

1/2 çay bardağı badem içi

1 tatlı kaşığı Hindistan cevizi rendesi

Yapılışı:

Süt, yulaf kepeği ve mısır nişastasını bir tencereye koyun ve nişastanın erimesi için iyice çırpın.

Tencereyi ocağa alın, muhallebiyi kıvam alana kadar sürekli karıştırarak pişirin.

Kıvam aldığında ocağı kapatın. Ara sıra karıştırarak oda sıcaklığına gelmesini bekleyin.

Muhallebi oda sıcaklığına geldikten sonra içerisine Hindistan cevizi rendesini ve bal ekleyin servis kuplarına alarak soğuması için buzdolabına koyun.

Üzeri için, bademleri geceden ıslatın, kabuklarını soyun, ince ince kıyın.

Küçük boy bir yapışmaz tavada Hindistan cevizi rendesini ve bademleri renkleri dönene kadar kavurun.

Muhallebilerin üzerine serperek servis edin.

6- İrmikli muhallebi

Özellikle sütlü tatlılara oldukça yakışan irmik, bu sefer muhallebiye dahil oldu. Tatlının lezzetini ikiye katladı! Tatlımızın malzemelerinin maliyeti son derece makul ve kolay erişilebilir. Üstelik çok fazla vakit harcamanıza da gerek yok. Şip şak tatlı onun ikinci bir adı olabilir :)

Malzeme Listesi

4 su bardağı süt

1 su bardağı irmik

1 su bardağı şeker

1 tane yumurta

3 yemek kaşığı tereyağı

1 paket petibör bisküvi

1 paket puding (3 su bardağı sütle)

Üzerini süslemek için badem veya istediğiniz kuru yemiş

(4-6 Kişilik - 40 dakika)

Hazırlanışı

Adım 1

Malzemelerimiz arasında yer alan süt, irmik, şeker ve yumurta malzemelerini tencereye dökün. Bir tel çırpıcı yardımıyla iyice karıştırın. Bu karışımı orta ayarda ateşte yanan ocağa alarak kıvamını alana kadar pişirin. Karışım artık muhallebi kıvamına gelmeye başlayınca 3 yemek kaşığı tereyağını tencereye ekleyin. İyice karıştırarak tereyağını eritin ve karışıma yedirin.

Adım 2

Bir borcamı veya uygun bir kabın içinde su gezdirin ve ıslatın. Tencerenin içinde bulunan muhallebinin yarısı civarını kaba dökün. Kaba döktüğünüz muhallebinin üzerine petibör bisküvileri yan yana dizin. Tencerede kalan muhallebinin tamamını da bisküvilerin üzerine dökün.

Adım 3

Başka bir tencerede pudingi hazırlamaya başlayabilirsiniz. Toz pudingi 2-3 su bardağı suyla beraber tencereye dökün. Pudingi pişirin. Puding piştikten sonra hemen kapta hazır bekleyen muhallebinin üzerine tamamen dökün. Kabı buzdolabına yerleştirip soğumaya bırakın.

Adım 4

İrmikli muhallebi tatlınızın üzerine badem ya da damak zevkinize hitap eden kuru yemişlerle, hem görüntüyü güzelleştirebilir hem de lezzetine lezzet katabilirsiniz.

Püf Noktası

İrmikli muhallebi tarifinde muhallebiden sonra, pudingi hazırlarken paket üzerinde belirtilen süt miktarı yerine göz kararı yarım ya da bir bardak daha az süt ilave ederek hazırlarsanız pudinginiz fazla akışkan olmayacak ve irmikli muhallebinin üzerinde jölemsi, hafif katı bir hal alacak. Bu sayede muhallebinin üzerinde daha güzel bir görüntü elde edebilirsiniz.

7- Portakal pelteli muhallebi

Damla sakızının aromatik tadıyla buluşan portakal muhallebinin tadını nirvanaya çıkardı. Portakal yerine mandalina ya da nar kullanarak da hazırlayabileceğiniz tatlı misafirleriniz için iyi bir ikramlık.

Malzeme Listesi

1 lt süt

2 yemek kaşığı pirinç unu

3 yemek kaşığı mısır nişastası

2 adet portakal

2 yemek kaşığı damla sakızı macunu

1 paket vanilya

3 yemek kaşığı toz şeker

göz kararı yulaflı bisküvi

(6 Kişilik - 20 dakika)

Hazırlanışı

Adım 1

Yulaflı bisküvileri rondodan geçirin.

Adım 2

Portakalların kabuğunu rendeleyip, suyunu sıkın.

Adım 3

Muhallebiyi hazırlamak için önce pirinç unu, nişasta, şeker ve vanilyayı harmanlayın ve sütü ilave edin.

Adım 4

Çırpıcı ile kaynayıncaya kadar karıştırın. Kaynama noktasına geldiği zaman damla sakızı macununu ekleyin ve 2-3 dakika kaynattıktan sonra ocaktan alın.

Adım 5

Mikser ile en düşük devirde 5 dakika çırpın.

Adım 6

Kuplara paylaştırın ve rondodan geçirdiğiniz bisküvileri üzerine serpiştirin.

Adım 7

Küçük bir tencerede portakal suyunu, rendesini, nişastayı ve şekeri ilave edip pelte kıvamına gelinceye kadar karıştırarak pişirin.

Adım 8

Kuplara pay edin ve oda sıcaklığına gelince nane yapraklarıyla süsleyip buzdolabına kaldırın.

Püf Noktası

Arasına bisküvi koymadan da yapabilirsiniz.

AFİYET OLSUN