Çocuklar İçin 11 Eğlenceli Kahvaltı Önerisi

Günün en önemli öğünü dediğimiz kahvaltı, okula gitmeden önce çocukların yapmak için hiç de sabırsızlandığı bir iş değil. Genellikle atlanılan ya da geçiştirilen bu öğün güne zinde başlamak için aslında oldukça büyük bir yer arz etmeli hayatımızda. Zaman kısıtlılığının yanı sıra çocuklar, kahvaltılık besinlerden de hoşlanmadığı için ekmek üstü çikolata kremasıyla öğünü geçiştirebiliyor. Biz de bu durumdan şikâyetçi olan ancak nasıl bir çözüme gideceğini bilemeyen büyükler için hem kendilerini hem de çocukları eğlendirecek 11 kahvaltı önerisi listesini hazırladık.

1. Meyveli gevrekli Fransız tostu



Bu güzel tostu görünce sizin de bizim gibi, çocuklara değil de kendimize de mi yapsak diye düşündüğünüzü çok iyi biliyoruz. Şimdi vakit kaybetmeden size nasıl yapılacağını anlatıyoruz. İhtiyacımız olan malzemelerimiz şunlar:

3 büyük yumurta, 1 bardak süt, 1 çay kaşığı vanilya, 1/2 çay kaşığı tarçın, 8 dilim ekmek, 3 bardak meyveli çakıl (mısır gevreği de kullanabilirsiniz), 4 çorba kaşığı tereyağı, servis için krem şanti. Nasıl yapacağımıza gelecek olursak da, derin bir kapta yumurtayı, sütü, vanilyayı ve tarçını çırpın. Her seferinde sadece tek bir dilim ekmeği bu karışımın içinde 45 saniye kadar bekletin ve her dilim için aynı işlemi tekrar edin. Meyveli çakılları ayrıca bir kaba dökün. Islattığınız dilimleri bu meyveli çakıllara bandırın ve ekmeklerin her tarafını iyice bu çakıllarla kaplayın. Büyük bir tavanın içinde, orta ısıda, tereyağını eritin ve ekmekleri bu yağda 3 dakika boyunca kızartın. Kızarttığınız ekmeklerin üzerine krem şanti dökün ve servise sunun.

2. Waffle çubukları



Malzemelerimiz şöyle: 2 bardak waffle karışımı, 4/3 bardak süt, 2 yemek kaşığı ayçiçek yağı, 1 yumurta, tahta çubuklar, eritilmek üzere beyaz çikolata ve renkli pasta süsleri.

Büyük bir kapta, waffle karışımını, sütü, yağı ve yumurtayı birlikte çırpın. Hamuru waffle makinesine dökün ve hemen tahta çubukları karışımın üzerine iyice yerleştirin. Waffle’lar altın rengi olana kadar pişirin. Waffle parçacıklarınızı makineden dikkatlice çıkarın ve biraz soğutun. Beyaz çikolatayı eritin ve waffle’ların üzerine dökün, çikolata kurumadan üzerine pasta süslerini serpiştirin. Waffle çubuklarınız yemeye hazır.

3. Donut elmalar



Donut elmalar için ihtiyacımız olan malzemeler şu şekilde: İyice yumuşatılmış krem peynir, 2 çay kaşığı bal, 1/2 su bardağı erimiş çikolata, 2 damla pembe gıda boyası, 3 elma, dekorasyon için çeşitli pasta süsleri.

Üç farklı kaba krem peyniri bölüştürün. Kaselerin bir tanesine bir tatlı kaşığı bal ekleyin. Bir tanesine eritilmiş çikolata ekleyin. Son kaseye bir tatlı kaşığı bal ve pembe gıda boyasını ekleyin. Her kasedeki malzemeleri ayrı ayrı, malzemeler iyice birbirine karışıncaya dek karıştırın. Elmaların ortasını çıkarın ve elmaları dilimleyin. Dilimlediğiniz elmaların üstüne ayrı ayrı kaselerdeki karışımları sürün ve üzerine de pasta süslerini serpiştirin. Donut elmalarınız hazır.

4. Gökkuşağı waffle



Gökkuşağı waffle için ihtiyacımız olan malzemeler şu şekilde: 2 yumurta, 1 yemek kaşığı toz şeker, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya, 1 çay kaşığı tuz, 1/2 su bardağı un, 1 su bardağı süt, 1/4 (çeyrek) su bardağı sıvı yağ, gıda boyaları.

Waffle karışımını hazırlamayı artık biliyoruz. Burada can alıcı kısım gökkuşağı renklerini waffle’a vermek. Hamuru 6 orta boy kase arasında bölüştürün ve kapların her birine farklı renkte gıda boyasını dökün, iyice karıştırın.

Mordan başlayarak, gözleme ızgarasının kenarına geniş bir daire çizin. Sonra mavi renkte bir daire çizin ve yeşil, sarı, turuncu ve kırmızı ile işlemi tekrarlayın. Hamurunuz bitene kadar birden çok waffle yapabilirsiniz.

Waffle’ları yarım olarak kesin, böylece her bir yarım daire gökkuşağına benzeyecek.Krem şanti ile waffle’larınızı servis edin. Krem şantiyi bulut görünümünü verecek şekilde sıkın.

5. Muzdan suşi



Malzemelerimiz 1 soyulmuş muz, 2 yemek kaşığı eritilmiş fıstık ezmesi, 2 yemek kaşığı doğranmış çilek, 2 yemek kaşığı mini çikolata parçaları, 2 yemek kaşığı ezilmiş graham kraker.

Muzu genişçe bir tabağa koyup onu suşi dilimlerine bölün. Üzerine eritilmiş fıstık ezmesini iyice dökün ve fıstık ezmesinin üstüne de çilekleri, muzları, çikolata ve kraker parçacıklarını serpiştirin. Muzdan suşiniz hazır.

6. Kardanadam çubukları



Kardanadam çubukları yapmanız için öncelikle sade donutlara ihtiyacınız var. Ama olaya bambaşka bir boyut katmak isterseniz Türk usulü pişi ile de bizce biraz esmer bir kardanadam görüntüsüne ulaşabilirsiniz. Ayrıca çikolata ve uzun şekerlere ihtiyacımız var.

Donutları çubuklara peş peşe geçirdikten sonra şeker ve çikolatayla dilediğiniz kardanadam süsünü yapabilirsiniz. Şekerleri donutların üzerine sabitlemek için eritilmiş çikolata kullanabilirsiniz.

7. Unicorn tostu

İnanın biz, bu güzel görüntüye düşmeyecek, buna hayır diyecek bir çocuk tanımıyoruz henüz. Oyalanmadan malzemelerimize geçelim. 1 paket yumuşatılmış krem peynir, marshmellow dolgusu, pembe, mor, sarı, yeşil ve mavi renkli gıda boyası, 4 dilim kızartılmış ekmek.

Yapımı ekmeğe peynir sürmek kadar güzel, yemesi kat kat eğlenceli. Krem peyniri öncelikle büyükçe bir kapta marshmellow dolgusu ile karıştırın. Karışımınızı beş ayrı kaba bölün ve her bir kaba farklı renkte gıda boyalarını dökün. Kızarmış ekmeklerin üzerine her bir karışımdan birer parça, bir kaşık yardımıyla top şeklinde sürün ve en son hepsini birbirine hafifçe karıştırın. Üzerine pasta süsleri dökerek daha da renkli bir görünüm elde edebilirsiniz.

8. Hindi şeklinde tarçın ruloları



Bu güzel hindiler için ya önce kendiniz tarçın rulosu yapmalısınız ya da hazırını alıp hindi görünümünü verebilirsiniz. Öncelikle tarçın rulosu yapmanız için ihtiyacınız olan malzemeler şunlar: 1 adet yumurta, 1 yemek kaşığı oda sıcaklığında tereyağı, 1/2 tatlı kaşığı kuru maya, 1/4 su bardağı ılık süt, 2 yemek kaşığı toz şeker, 1 çay kaşığı tuz, 2,5 su bardağı un, ayrıca içi için de 4 yemek kaşığı toz şeker ve 1 yemek kaşığı tarçın. Üzeri için ise 120 gram beyaz çikolata.

Kuru mayayı, ılık süt ve toz şekerle karıştırıp mayanın aktif olması için kısa bir süre oda sıcaklığında bekletin.

2 su bardağı unu karıştırma kabına alın ve ortasını çukur gibi açın, kenar kısımlarına tuzu serpiştirin.

Maya karışımı, tereyağı ve yumurtayı orta kısma alın. Kenar kısımlarda kalan unu ortaya doğru alıp hamuru toparlanana kadar yoğurun. Yumuşak bir kıvam alan hamuru merdane yardımıyla dikdörtgen şeklinde açın. Hamurun çok ince olmamasına dikkat edin. Geniş olan kenar kısımlarda bir parça boşluk bırakıp toz şeker ve tarçını hamurun üzerine serpin. Boşluk kalan kenar kısımlardan başlayıp hamuru rulo şeklinde sarın.

Tarçınlı ruloyu 10 eşit parçaya bölüp fırın tepsisine yerleştirin. Oda ısısında 30-35 dakika mayalanması için bekletin. Giderek büyüyen rulolar birbirine değebilir, sıkıntı değil.

Mayalanan tarçın rulolarını önceden ısıtılmış 190 derece fırında 20 dakika kadar pişirin.

Çöreklere son ve eğlenceli dokunuşu yapmak için; küçük parçalara ayırdıktan sonra cam bir kaseye aldığınız beyaz çikolatayı, kaynamakta olan bir suyun olduğu tencere üzerinde benmari usulü eritin.

Kaynamakta olan su buharının eriyen çikolataya gelmemesine ve cam kasenin direkt olarak kaynar suya değmemesine dikkat edin.

Fırından çıkardığınız ve kısa bir süre soğuyan çöreklerin üzerine eritilmiş beyaz çikolatayı gezdirdikten sonra şimdi de hindi şekline çevirmek için harekete geçin.

Hindi şeklini vermek için ekstra ihtiyacımız olan malzemeler biraz pastırma, şekerden gözler ve mısır. Pastırmayı resimdeki gibi tarçınlı ruloya, hindi kanatlarına benzeyecek şekilde yerleştirin. Gözlerini ve mısırdan burnunu da rulonun üzerine koyun ve hindiniz yemeye hazır.

9. Tavşan pancake



Şimdi size güzel bir pancake tarifi vereceğiz, siz de o pancake tarifinden fotoğraftaki gibi farklı boyut ve şekillerde pancakeler yapacaksınız ve onları bir araya getirip, dilediğiniz meyve ile süsleyip tavşan şekli vereceksiniz.

Malzemelerimiz 2 adet yumurta, 1/2 su bardağı toz şeker, 2 su bardağı un, 3/2 su bardağı süt, 2 yemek kaşığı ayçiçek yağı, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilin ve 1 tutam tuz. Yapılışı şu şekilde: Derin bir karıştırma kabında 2 yumurta ve yarım su bardağı şekeri, şeker eriyene ve karışım krema kıvamını alana kadar çırpın. Karışımın üzerine, 2 yemek kaşığı sıvı yağ ve 1,5 su bardağı sütü de koyup tekrar çırpın. 2 su bardağı un, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilin ve bir tutam tuzu da eleyerek karışımın içerisine ekleyin ve pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpın.

Sonrasında hazırladığınız bu harcı genişçe bir tavada, az yağ ile pişirin.

10. Meraklı yumurtalar



Her çocuk yumurta yemeyi sevmiyor biliyoruz ama yumurtanın çocuk gelişimi açısından ne kadar önemli bir besin olduğu da su götürmez bir gerçek. O halde yumurtaları neden onlar için eğlenceli ve karşı konulmaz hale getirmeyelim? Ucu sivri bir bıçak yardımıyla yumurtaları görseldeki şekilleri verip, zeytin, salatalık gibi kahvaltılık besinlerle minik süsler ekleyip küçüklerimiz için yumurtaları çekici hale getirebilirsiniz.

11. Meyveli baykuş



“Greyfurt mu, neee!” diyerek greyfurt gibi C vitamini deposu bir meyveden koşarak uzaklaşan çocuklar için, biraz mandalina ile greyfurtu da onlar için yenilebilir hale getirebilirsiniz.