Çay Saatlerinin Yıldızı Olmak İsteyenlere Pratik Kek Tarifleri

Çay saatlerinden altın günlerine, komşu ziyaretlerinden misafirliğe… Siz ne zaman isterseniz birbirinden pratik kek tariflerimiz hizmetinizde! Dilediğiniz malzemeleri kullanarak hazırlayabileceğiniz lezzetli ve hafif kek tariflerini sizler için derledik.

İşte mutfakta vakit geçirmeyi seven herkesin en az bir kere denemesi gereken kek tarifleri!

1. Sade kek



Kek tarifleri denildiğinde akla gelen ilk tarifle başlayalım! 3 adet yumurtayı ve 1 su bardağı toz şekeri bir mikser yardımıyla krema haline gelene kadar çırpın. 1 su bardağı süt, 1/2 su bardağı zeytinyağı ve 1 yemek kaşığı rendelenmiş limon kabuğunu da ekledikten sonra çırpma işlemine devam edin. Kekin daha iyi kabarması için 2.5 su bardağı elenmiş un, 1 paket kabartma tozu ve 1 paket vanilya ekleyin. Tüm malzemeyi güzelce çırpmaya devam edin. Kek kalıbının tabanını tereyağıyla yağlayın. Kek harcını içine aktarın ve üzerini bir kaşık yardımıyla düzeltin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında yaklaşık 40 dakika pişirin. Dinlenen keki ters çevirerek kalıptan çıkartın. İşte bu kadar, afiyet olsun!

2. Kakaolu kek

3 adet yumurta ve 1 su bardağı toz şekeri derin bir kapta, mikser yardımıyla şeker eriyene kadar çırpın. Ardından 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı süt ve yarım çay bardağı sodayı da üzerine ekleyip çırpmaya devam edin. Ardından 3 su bardağı unu ve yarım çay bardağı kakaoyu azar azar ilave edin. 1 paket kabartma tozu ve 1 paket vanilini de ekledikten sonra spatula yardımıyla pürüzsüz bir harç elde edene kadar karıştırmaya devam edin. Hazırladığınız kakaolu kek karışımını 1 yemek kaşığı tereyağıyla yağladığınız kek kalıbına aktarın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30-35 dakika kadar pişirin. Oda sıcaklığında dinlendirdiğiniz keki kalıbından çıkartın ve sevdiklerinizle paylaşın!

3. Kakaolu ıslak kek

En popüler kek tarifleri arasında işte bizim favorimiz! Derin bir kaseye 3 adet yumurta ve 1 su bardağı toz şeker ekleyin. Şeker eriyip karışım krema kıvamına gelene kadar malzemeleri çırpın. Ardından 1 su bardağı sütü, 1 su bardağı sıvı yağı ve 1 paket vanilyayı ilave edin, karıştırmaya devam edin. 2 yemek kaşığı kakao, 1 paket kabartma tozu ve 1 su bardağı unu da eleyerek karışıma ilave edin. Son bir kez güzelce karıştırın. 1 yemek kaşığı tereyağıyla yağlanmış kek kalıbının içerisine karışımı aktarın, önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 30 dakika pişirin. Keki ıslatmak için; bir sos tenceresine 1 su bardağı süt ve 1/2 su bardağı toz şeker ilave edin. Ardından 2 yemek kaşığı sıvı yağ ekleyin. 1.5 yemek kaşığı kakao ve bir tutam tuzu da ekledikten sonra tüm malzemeleri bir taşım kaynatın. Kaynayan sosu ocaktan alın. Fırından çıkan kekin üzerine ocakta hazırladığımız sosu dökün ve çekmesini bekleyin. Kekiniz sosu güzelce çektiğinde servise hazır demektir, afiyet olsun!

4. Damla çikolatalı kek



Fırını 170 dereceye ayarlayın. 1.5 su bardağı şekeri ve 3 adet yumurtayı beş dakika kadar çırpın. 1/2 su bardağı zeytinyağını da ilave edip bir dakika daha çırpmaya devam edin. 1.5 su bardağı unu, 1 paket kabartma tozunu ve 1 paket vanilyayı eleyin ve elenmiş olarak karışıma ilave edin. Bu aşamadan sonra çırpma işlemi yapmadan spatula yardımıyla karıştırarak malzemeleri harmanlayın. Son olarak 1/2 su bardağı damla çikolata ilave din. Spatula yardımıyla topak kalmayacak şekilde karıştırın. Kek kalıbını yağlayıp, unlayın. Kek karışımını kalıba aktarın ve pişirme esnasında fırının kapağını açmayacak şekilde 30 dakika fırınlayın. Oda sıcaklığında dinlendirdiğiniz keki sevdiklerinizle paylaşın, afiyet olsun!

5. Havuçlu ve tarçınlı kek



Oda sıcaklığında beklettiğiniz 3 adet yumurtayla 1 su bardağı toz şekeri çırpın, bu işleme şeker tamamen eriyene kadar devam edin. Ardından sırasıyla 1 su bardağı sütü, 1 su bardağı sıvı yağı ilave edin. Ardından 2 adet rendelenmiş havuç, 1 su bardağı iri dövülmüş ceviz içi ve 1 tatlı kaşığı tarçını ilave edin. Bu esnada ayrı bir kapta 3 su bardağı unu, 1 paket kabartma tozunu ve 1 paket vanilyayı karıştırın, eledikten sonra kek karışımınıza ilave edin. Tüm malzemeleri güzelce çırpın. Kek kalıbını 1 yemek kaşığı tereyağıyla yağlayın. Kalıba aktardığınız keki önceden ısıtılmış 160 derecelik fırında, yaklaşık 30 dakika pişirin. Afiyet olsun!

6. Limonlu kek



4 adet yumurta ve 1 su bardağı toz şekeri bir çırpıcı yardımıyla krema halini alana kadar çırpın. Ardından sırasıyla 1 su bardağı süt, 1/2 su bardağı sıvı yağ ve 2 yemek kaşığı limon suyunu ilave edin, 2 dakika daha çırpın. Son olarak 3 su bardağı elenmiş un, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya ve 2 yemek kaşığı rendelenmiş limon kabuğunu da ekleyin, karıştırın. Yağladığınız kalıba kek harcını aktarın ve eşit oranda kabarması için üzerini bir spatula yardımıyla düzeltin. Hazırladığınız limonlu keki, önceden ısıtılmış 170 derece fırında 40 dakika pişirin. Afiyet olsun!

7. Portakallı kek



3 adet yumurtayı 1 su bardağı toz şekerle birlikte güzelce çırpın. Ardından 1/2 su bardağı sıvı yağı, 1 su bardağı sütü, 1 su bardağı portakal suyunu ve 1 yemek kaşığı portakal kabuğunu ilave edin, çırpmaya devam edin. 3 su bardağı un, 1 paket kabartma tozu ve 2 paket vanilyayı eleyerek harca ekleyin. Tüm malzemeler kıvam alana kadar çırpın. İyice karışan harcı yağladığınız kek kalıbına aktarın. 180 derecede önceden ısıtılmış fırında 35 dakika kadar pişirin. Oda sıcaklığında dinlendirdikten sonra kalıptan çıkarın ve sevdiklerinizle paylaşın!

8. Ispanaklı kek



Farklı ama pratik kek tarifleri arayanlara! 3 adet yumurtayı, 1 su bardağı toz şekerle krema haline gelene kadar çırpın. 1/2 su bardağı zeytinyağını ekleyin ve çırpma işlemini sürdürün. 200 gram dondurulmuş ıspanak, 1 adet damla sakızı ve 1 su bardağı sütü mutfak robotundan geçirin. Keke yeşil rengini verecek olan bu sıvı karışımını kek harcına katın. 2.5 su bardağı elenmiş un, 1 paket kabartma tozu ve 1 paket vanilyayı da karışıma ilave edin. Tüm malzemeleri bir çırpıcı yardımıyla karıştırarak kek harcını tamamlayın. Tabanını yağlı kağıt ile kapladığınız fırın tepsisine kek harcını aktarın ve üzerini bir spatula yardımıyla düzeltin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 35- 40 dakika kadar pişirin. Kekin kreması için; 2 paket toz krem şanti karışımını 1.5 su bardağı soğuk sütle çırptıktan sonra buzdolabında bekleterek koyu bir kıvam almasını sağlayın. Pişen keki dinlendirdikten sonra fırından alın ve servis tabağına aktarın. Üzerine hazırladığınız krem şanti karışımını yayın. Kolayca dilimlenmesi için buzdolabında soğuttuktan sonra servis edin. Afiyet olsun!

9. Bal kabaklı kek



Kış aylarının favori kek tarifleri arasında gösterilen bal kabaklı kekler! Fırını 180 dereceye ayarlayın. 4 iri dilim bal kabağını yağlı kağıdın üzerine dizin ve yumuşayana kadar fırınlayın. Fırınlanan ve iyice yumuşayan bal kabaklarını çatal yardımıyla ezin. Ezilen bal kabaklarını minik bir sos tenceresinin içine alın. 2 yemek kaşığı şeker, 1 çay kaşığı tarçın ve 1/2 su bardağı cevizi ilave edip karıştırın. 2-3 dakika kaynatın ve ardından soğumaya bırakın. Bu esnada geniş bir kasenin içerisinde 1.5 su bardağı şeker ve oda sıcaklığında 200 gram tereyağını krema kıvamına gelinceye kadar çırpın. 2 adet yumurtayı teker teker ekleyin ve çırpmaya devam edin. 3 su bardağı unu, 1 paket kabartma tozunu ve 1 çay kaşığı tarçını başka bir kaba eleyin, yavaş yavaş karışıma ekleyin. Bu aşamada malzemeleri çırpmayın, tahta kaşık veya spatula yardımıyla çevirerek karıştırın. 1 su bardağı bal kabağı püresini de karışıma ilave edin ve hafifçe karıştırın. Kek kalıbını yağlayın ve unlayın. Kek harcını kalıba aktarın ve 165 derece fırında 40-45 dakika pişirin. Afiyet olsun!

10. Elmalı kek



3 adet yumurtayı ve 1.5 su bardağı toz şekeri krema halini alana kadar bir mikser yardımıyla çırpın. 1/3 su bardağı zeytinyağı ve 1 su bardağı sütü ekledikten sonra çırpma işlemine devam edin. 2 su bardağı elenmiş un, 1 paket kabartma tozu ve 1 paket vanilyayı kek karışımına ilave edin. Tüm malzemeleri kıvam alıncaya kadar çırpmaya devam edin. 1/2 tatlı kaşığı tarçın ve 1/2 su bardağı iri çekilmiş ceviz içini de ekledikten sonra bir spatula yardımıyla harcı karıştırın. Kek harcını, tabanını pişirme kağıdıyla kapladığınız kelepçeli, düz bir kek kalıbına aktarın. Üzerini düzeltin. Kabuğunu soyduğunuz 2 adet elmayı ince ince dilimleyin. Elma dilimlerini dilediğiniz şekilde kekin üzerine dizin. 2 yemek kaşığı esmer şekeri ve 1/2 tatlı kaşığı tarçını da elma dilimlerinin üzerine serpiştirin. Keki, önceden ısıtılmış 170 derece fırında 40 dakika kadar pişirin. Kalıbından çıkardığınız keki sevdiklerinizle paylaşın!

11. Muzlu kek



Kek tarifleri arasında en iddialı olanı! 3 adet yumurtayı karıştırma kabına alın. 3/4 su bardağı toz şekerle birlikte krema halini alana kadar çırpın. 1/2 su bardağı zeytinyağı ve 1/2 su bardağı sütü ekleyin, karıştırma işlemini sürdürün. Kabuğunu soyduğunuz 3 adet muzu bir çırpıcı yardımıyla ezdikten sonra kek harcına ekleyin ve spatula yardımıyla karıştırın. Ardından 2 su bardağı un, 1 paket kabartma tozu ve 1 tatlı kaşığı tarçını ekleyin. Küçük parçalar halinde kırdığınız 1/2 su bardağı ceviz için katın. Tüm malzemelerini eklediğiniz kek harcını miksere gerek kalmadan karıştırdıktan sonra yağlanmış baton bir kek kalıbına dökün, üzerini düzeltin. Muzlu keki, önceden ısıtılmış 170 derece fırında 45 dakika pişirin. Oda sıcaklığında yarım saat kadar dinlenen kekinizi afiyetle tüketin!

12. Limonlu ve irmikli kek



Derin bir kabın içerisinde 2 adet yumurta ve 1 su bardağı toz şekeri bir mikser yardımıyla şeker eriyene dek çırpın. Ardından 1/2 su bardağı sıvı yağ, 1 şişe soda, 3 yemek kaşığı limon suyu, 1 tatlı kaşığı limon kabuğu rendesi ve 3 yemek kaşığı yoğurdu ekleyerek güzelce karıştırın. Ardından bu karışımın içerisine 2.5 su bardağı un, 1 su bardağı irmik, 1 paket vanilya ve 1 paket kabartma tozunu ekleyerek spatula yardımıyla güzelce karıştırın. Önce yağlayıp, sonra unladığınız bir kek kalıbına hazırladığınız karışımı dökün ve önceden ısıtılmış 170 derece fırında 25 dakika kadar pişirin. İşte bu kadar kolay, afiyet olsun!

13. Haşhaşlı ve portakallı kek



4 adet yumurtayı bir kabın içerisine kırın ve üzerine 1 su bardağı toz şeker ilave edin. Köpük köpük bir kıvamı olana kadar mikserin orta ayarında iyice çırpın. Ardından 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı taze sıkılmış portakal suyu, 5 yemek kaşığı haşhaş ve 3 yemek kaşığı yoğurdu ekleyerek çırpmaya devam edin. Elde ettiğiniz bu karışıma 3 su bardağı unu eleyerek ilave edin. Ardından spatulayla içinde un topakları kalmayacak şekilde güzelce karıştırın. 1 tatlı kaşığı portakal kabuğu rendesi, 1 paket vanilya ve 1 paket kabartma tozunu ekleyerek karıştırmaya devam edin. Hazırladığınız harcı yağlanmış ve unlanmış kek kalıbına aktarın. 165 derecede önceden ısıtılmış fırında 35-40 dakika kadar pişirin. Afiyet olsun!

14. Fit kek



Klasik kek tarifleri görmek istemiyoruz diyenlere! Sap kısımlarını kopardığınız 10 adet incir ve 10 adet kuru kayısıyı yumuşamaları için kısa bir süre ılık suda bekletin. 1.5 su bardağı badem ve 1 su bardağı fındık içini mutfak robotunda toz hale getirin. 2 adet yumurtayı 1 çay bardağı süt ve dilediğiniz kadar rendelenmiş limon kabuğu ilavesiyle, hafif beyaz bir renk alana kadar çırpın. Suyunu süzüp üzerlerini kuruladığınız kuru kayısı ve incirleri küçük küpler halinde doğrayın. Çırptığınız yumurtalara toz hale gelen badem ve fındık içini, doğranmış kuru meyveleri, 1 paket kabartma tozunu, 1 çay kaşığı tarçını ve 1 yemek kaşığı kakaoyu ekleyip karıştırma işlemini sürdürün. Hazırladığınız harcı yağlanmış kek kalıbına aktarın ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30 dakika kadar pişirin. Afiyet olsun!

15. Yoğurtlu kek



Derin bir kabın içerisine 3 adet yumurtayı kırın ve üzerine 1 su bardağı toz şeker ekleyin. Mikser ya da tel çırpıcı yardımıyla güzelce çırpın. Ardından 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı yoğurt ve 1 paket vanilini ekleyerek çırpmaya devam edin. Son olarak 3 su bardağı un ve 1 paket kabartma tozunu eleyerek harca ekleyin ve spatulayla güzelce karıştırın. Tüm malzemeler iyice harmanlandığında hazırladığınız harcı yağladığınız bir kek kalıbına aktarın. Yoğurtlu kekinizi 180 derecede önceden ısıtılmış fırında 45 dakika kadar pişirin. İşte bu kadar, afiyet olsun!

16. Miksersiz tencere keki



En pratik kek tarifleri arasında gösterilen tencere keki! Geniş bir karıştırma kabında 3 adet yumurta ve 1 su bardağı toz şekeri güzelce çırpın. Ardından 1 çay bardağı sıvı yağ ve 1 su bardağı sütü de ekleyip çırpmaya devam edin. Tüm malzemeler güzelce karıştığında 2 su bardağı un, 3 yemek kaşığı kakao, 1 paket kabartma tozu ve 1 paket vanilini eleyerek ekleyin, çırpma işlemini sürdürün. Hazırladığınız harcı yağlanmış kek kalıbına aktarın. Kek kalıbının sığabileceği geniş bir tencerede yaklaşık 4.5 bardak suyu kaynatın ve keki tencereye koymadan önce ocağın altını kısın. Kek kalıbını tencerenin içerisine yerleştirin, üzerini temiz bir bezle örtün ve kapağını kapatıp kısık ateşte 45 dakika kadar pişirin. 45 dakika sonunda bir kürdan yardımıyla kekinizi kontrol edin. Pişmemişse kontrollü olarak pişirmeye devam edin. Kekiniz piştikten sonra üzerine eritilmiş çikolata döküp afiyetle tüketin!