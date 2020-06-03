Bu lezzete sofranızda yer açın

Künefe sofralarımıza konu olan en geleneksel ve en lezzetli tatlılardan biridir. Birçok insan için zaman mekan fark etmeden eğer akıllara künefe gelirse bir an önce iyi bir künefeci aranmaktadır. Sizin için hazırladığımız tarif ile evinizdeki malzemelerle tava künefe nasıl yapılır tüm sevdiklerinize gösterebilirsiniz.

Künefe nasıl yapılır? İşte evde yapabileceğiniz künefe tarifi ve malzemeleri…

İşte künefe malzemeleri ayrıntılı yapımı…

Adının ağırlığından dolayı yapımının da çok zor olduğu sanılan künefe tarifini bir kez evde yapmaya başladıktan sonra asla dışarıdan künefe sipariş etmeyeceksiniz. Sizin için hazırladığımız bu muhteşem tarif ile artık lezzetli bir künefe yemek için çok uzağa gitmeyeceksiniz. Mutfağınıza giderek kolaylıkla harikalar yaratabilirsiniz. Tavada künefe nasıl yapılır diyen herkese en güzel cevabı hazırladığınız tatlınız ile vermek isterseniz buyurun ekran başına. İşte künefe için gerekli malzemeler ve ayrıntılı tarifi…

Künefe malzemeleri

– 200-250 gram tel kadayıf

– 100 gram tereyağı

– 200 gram dil peyniri

Şerbeti için;

-1,5 bardak şeker,

– 1,5 bardak su,

– 3-4 damla limon suyu

Süsü için;

-Antep fıstığı tozu ve kaymak

Künefe yapımı

Öncelikle şerbet için gerekli malzemeleri ir tencereye koyup kaynatın. Ardından ılıması için bırakın. Daha sonra kadayıfları tereyağı ile yoğurun. Ardından yanmaz bir tavayı yağlayın. Kadayıfları çok sıkı bir şekilde tavaya yerleştirin. Üzerini bir bardak yardımı ile bastırın ve sıkıştırın. Dil peynirini küçük parçalara ayırın. Ardından kadayıfların üzerine eşit şekilde dağıtın. Üzerine tekrar kadayıf koyup aynı işlemi yapın. Kısık ateşte her iki tarafını da kızarana kadar pişirin. Kızardıktan sonra şerbetini koyun. Süsleyerek servis edin.