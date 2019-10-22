Birbirinden Şifalı Kış Sebzeleri

Soğukların kapımızı çaldığı bugünlerde bağışıklığımızı artırmak için doğal yollara başvurabiliriz. İşte hastalıklardan korunmanızı sağlayacak sebzeler!

Havalar gitgide soğuyor ve böyle havalarda, özellikle mevsim geçişlerinde, vücudumuzun mikroplara karşı mücadele etmesi gerekiyor. Vücut direncini artırmak için uzmanlar tarafından genellikle meyve tüketilmesi önerilse de vücudumuzu hastalıklara karşı savunacak kış sebzeleri de oldukça faydalı! Kışın tüketildiğinde vücut direncini artıran sebzeler aynı zamanda birçok hastalığa karşı da vücudumuzu koruyor. Tüm kışı hasta geçirmek istemiyorsanız işte sizin için birbirinden faydalı kış sebzeleri…

1. Lahana



Birçok türü olan turpgiller familyasından lahana, neredeyse her derde deva! Faydaları saymakla bitmeyen lahanayı özellikle kış aylarında bağışıklığınızı artırmak için tüketebilirsiniz. Lahana içeriğindeki C, B ve E vitaminleri ve demir, magnezyum, potasyum mineralleriyle bağışıklık sisteminizi güçlendirir. Ayrıca lahana tüketimi kanser hücrelerinin oluşumunu da engeller!

2. Brüksel lahanası



Frenk lahanası adıyla da bilinen Brüksel lahanası, turpgiller arasında yer alan kat kat kalın yaprakları olan bir sebze. Kanserden korunmaya yardımcı sebzeler arasında bulunan Brüksel lahanası, bağışıklığı artırarak sizi hastalıklara karşı korur. Aynı zamanda demir ve potasyum deposu olan Brüksel lahanası kemik sağlığınız için gerekli olan K vitamini bakımından da zengin!

3. Brokoli



Lahanagiller familyasından brokoli birçok faydasıyla kış sebzeleri arasında yerini alıyor. Brokoli başta kalp ve kanser hastalıkları olmak üzere birçok hastalığın ilacı niteliğinde. Çok sayıda antioksidan içeren brokoli, bağışıklık sistemini güçlendirir ve vücuttaki toksinlerin atılmasını sağlar.

4. Karnabahar



Yapraklarıyla lahanayı andıran turpgillerden karnabahar, çok iyi bir lif kaynağı. Bu sebeple besin listenize karnabaharı eklerseniz hem kolayca kilo verirsiniz hem de içeriğindeki vitaminler sayesinde hastalıklardan korunursunuz. Kış sebzeleri arasında yer alan karnabahar, C vitamini ve folik asit bakımından oldukça zengin bir sebze!

5. Pazı



Ispanağa benzeyen ve yapraklarında bol miktarda A ve C vitamini bulunduran pazı birçok hastalığın şifası. Böbrek ağrılarını giderir, öksürüğe iyi gelir ve sindirim sistemini düzenler. Pazı ayrıca kemik sağlığınız için gerekli olan K vitaminini de barındırır ve antioksidan değeri oldukça yüksektir.

6. Balkabağı



Güçlü bir A vitamini kaynağı olan balkabağı, kış aylarında bağışıklığınızı güçlendirmenin yanı sıra soğuktan dolayı oluşan cilt kuruluklarına da iyi gelir. Balkabağı içerdiği C vitamini sayesinde de vücudunuzu mikroplara karşı korur. 1 porsiyon balkabağı bir bireyin C vitamini ihtiyacının yaklaşık yüzde 35’ini karşılar.

7. Yer elması



Ayçiçeğigiller cinsinden olan yer elması, patates gibi yer altında büyüyen ve kökleri yenebilen bir besin. İçeriğinde nişasta bulunmaması sebebiyle özellikle şeker hastalarına önerilen yer elması, vücut direncini artırarak hastalıklara karşı savaşır ve aynı zamanda öksürüğü de kesmeye yardımcı olur.

8. Ispanak



Sağlığa olan faydalarıyla göz ardı edilmemesi gereken sebzelerden biri de ıspanak! Birçok hastalığın şifası olan ıspanak içerdiği mineraller sayesinde oldukça önemli. İçeriğinde A, C, D ve K vitaminlerini bulunduran ıspanak ayrıca demir, iyot, potasyum, sodyum, bakır, çinko, lutein, kalsiyum, protein ve folik asit açısından da oldukça zengin. Daha ne olsun!

9. Kereviz



Maydanozgiller familyası içinde yer alan kereviz, hem kökü hem de yaprakları bakımından oldukça faydalı bir besin. Enerji deposu olan kerevizi tükettiğinizde vücut direnciniz artar ve hastalıklara karşı daha güçlü olursunuz. Kereviz ayrıca vücutta oluşan iltihaplarla savaşmakta da en etkili yöntemlerden biri.

10. Pırasa



Lif bakımından zengin bir antioksidan kaynağı olan ve kış sebzeleri arasında yer alan pırasanın içeriğinde birbirinden farklı vitamin ve mineraller bulunur. Pırasa içerdiği A ve C vitaminleri ve demir, magnezyum, potasyum gibi mineralleri sayesinde bağışıklığı güçlendirir ve hastalıklara karşı mücadele eder. Pırasa tüm bunların yanı sıra içerdiği K vitaminiyle kemik sağlığınızı korur ve kolesterolü düşürmeye yardımcı olur.

11. Turp



Turp, kış sebzeleri arasında en yüksek lif içeren sebzelerden biri. C vitamini yönünden oldukça zengin olan turp vücuttaki mikroplarla savaşmaya yardımcı olur ve bağışıklığı artırarak soğuk algınlığı ve öksürükten korur. Tüm bunların yanı sıra turp, cilde iyi gelir ve kansere karşı da oldukça iyi bir savaşçıdır.