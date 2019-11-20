Birbirinden Lezzetli ve Pratik 14 Makarna Sosu

Sizler için derlediğimiz bu makarna soslarına bayılacaksınız!

İtalyan mutfağının en popüler yemeklerinden biri olan makarna, hem şık yemeklerin hem de öğrenci evlerinin vazgeçilmezi! Çeşit çeşit sos ve peynirlerle renklendirebildiğimiz bu lezzet, doğru malzemelerle birleştirildiğinde oldukça lezzetli ve aynı zamanda da besleyici olabiliyor. Türk halkı olarak ketçaplı ya da yoğurt makarnaya bayılsak da bugün onları bir kenara bırakıyoruz! Sizler için derlediğimiz çeşit çeşit makarna sosları sayesinde hem misafirlerinizi şaşırtabilir hem de kendinizi şımartabilirsiniz.

İşte birbirinden lezzetli 18 makarna sosu!

1. Alfredo sos

Oldukça kolay bir makarna sosu ile başlıyoruz! 3 yemek kaşığı tereyağını geniş bir tavanın içerisinde eritin. Ardından 200 gram çiğ krema, yarım su bardağı rendelenmiş parmesan, 1 çay kaşığı tuz, dilediğiniz kadar karabiber ve yarım su bardağı makarna suyu ilave edin. Tüm malzemeler güzelce harmanlandığında sosunuz hazır demektir, afiyet olsun!

2. Pesto sos



4 diş sarımsağı bir mutfak robotuna alın ve güzelce parçalayın. Yarım demet yıkanmış ve ayıklanmış fesleğeni de mutfak robotuna ekleyin ve karıştırmaya devam edin. Ardından yarım çay bardağı çam fıstığı ilavesiyle devam edin. Tüm malzemeler güzelce karıştığında yarım demet daha fesleğen, yarım su bardağı rendelenmiş parmesan, 1/4 su bardağı zeytinyağı ve dilediğiniz kadar tuz-karabiber ilave edin. Homojen bir karışım elde edene dek karıştırın. İşte makarna sosu yapımı bu kadar kolay, afiyet olsun!

3. Marinara sos

1 yemek kaşığı zeytinyağını geniş bir tavanın içerisinde kızdırın, ardından 1 adet incecik doğranmış soğanı ilave edin ve kavurun. 2 su bardağı domates püresini de tavaya ilave edin ve pişirmeye devam edin. 1 adet defne yaprağı, taze çekilmiş karabiber, kekik ve tuz ilavesiyle sosunuzu çeşnilendirin. Dilerseniz 1 yemek kaşığı incecik kıyılmış fesleğen de ekleyebilirsiniz. Baharatların sosunuzla özdeşleşmesi için sosunuzu kısık ateşte 20 dakika kadar kaynamaya bırakın. Sosunuzu servis etmeden önce defne yaprağını çıkarmayı unutmayın. Afiyet olsun!

4. Bolonez sos



Geniş bir tencerenin içerisinde 1 yemek kaşığı zeytinyağını kızdırın. Ardından 1 adet incecik doğranmış soğan, 1 adet küp küp doğranmış havuç ve 1 adet incecik doğranmış kereviz sapını ekleyerek kavurun. Tüm malzemeler yumuşadığında 700 gram kıyma ve 2 diş rendelenmiş sarımsak ilave edin, kavurmaya devam edin. Ardından yarım su bardağı kırmızı şarap ekleyin ve tencerenin kapağını kapatarak 10 dakika kadar kısık ateşte kaynamaya bırakın. Güzelce harmanlanan sosunuza 1 su bardağı domates püresi ve 1 yemek kaşığı salça ilave edin. Eğer et suyu varsa et suyu, yoksa makarna suyu ilavesiyle sosunuzu tatlandırın. Karabiber ve tuz ilavesini unutmayın. Makarna sosu hazır! Afiyet olsun!

5. Balkabaklı alfredo sos



Geniş bir tavanın içerisinde 100 gram tereyağını eritin. 2 diş incecik kıyılmış sarımsak ekleyerek kavurun ve ardından 1 çay kaşığı biberiyeyle birlikte 3/4 su bardağı balkabağı püresini ilave edin, pişirmeye devam edin. Tüm malzemeler harmanlandığında yarım su bardağı süt, bir çimdik muskat rendesi ve yarım su bardağı parmesan ilave edin, karıştırmaya devam edin. Dilediğiniz kadar karabiber ve tuz ilavesiyle tatlandırın. Afiyet olsun!

6. Limonlu sos

1 adet limonun suyunu sıkın ve 50 gram tereyağıyla birlikte bir sos tenceresinin içerisine alın. 200 ml çiğ krema ilave edin ve kısık ateşte pişirin. Limon suyu ve krema güzelce harmanlandığında yarım su bardağı rendelenmiş parmesan ekleyin ve 2-3 dakika kadar pişirmeye devam edin. Hazırladığınız sosu dilediğiniz kadar karabiber ve tuzla çeşnilendirin. Limonlu sosu, hazırladığınız makarnayla harmanlayın ve servis etmeden önce limon kabuğu rendesiyle renklendirin. Afiyet olsun!

7. Carbonara sos

200 gram dana jambonu ince şeritler halinde doğrayın. 100 gram parmesan peynirini rendeleyin ve bir kasenin içerisine alın. Üzerine 4 adet yumurta sarısı ve 2 adet yumurta ekleyerek güzelce karıştırın. Bir tencerenin içerisine 5 yemek kaşığı zeytinyağı ekleyin ve jambonları kızartın. Kızarttığınız jambonları tencerenin içerisinden alın (tenceredeki yağı almamaya özen gösterin) ardından haşladığınız makarnaları tencereye ekleyin ve jambonların yağıyla güzelce harmanlayın. Makarna ve yağ harmanlandığında ocağın altını kapatın ve hazırladığınız yumurtalı karışımı yavaşça tencereye ekleyin. Bu esnada makarnayı hızlı bir şekilde karıştırmayı unutmayın! Kremalı makarna kıvamına gelen makarnanızı kaselere alın ve üzerine jambonları ekleyerek servis edin. Afiyet olsun!

8. Mac&Cheese sosu

Geniş bir tencerenin içerisinde 2 yemek kaşığı tereyağını eritin ve 2 çay kaşığı taze çekilmiş karabiberi kavurun. Ardından tencereye 200 gram çiğ krema ilave edin ve sırasıyla 100 gram tuzsuz krem peynir ya da labne peyniri, 150 gram cheddar ve yarım su bardağı parmesan peyniri ekleyin. Tüm malzemeler iyice karıştığında makarnanızı ilave edebilir, bol peynirli makarnanızın keyfini çıkarabilirsiniz!

9. Kırmızı pesto sos

6 adet ançüezi; 4 adet rendelenmiş sarımsak, 5 yemek kaşığı zeytinyağı ve yarım su bardağı cevizle birlikte bir sos tavasında pişirin. Sarımsaklar kızarana dek yani 4-5 dakika kadar pişirmeye devam edin. 1 su bardağı domates püresini de tencereye ilave edin ve 2 dakika kadar kaynamaya bırakın. Tüm malzemeler güzelce kaynaştığında sosunuzu ocaktan alın ve soğuması için kenara alın. Soğuyan sosu bir blender’a aktarın ve içerisine 1 tatlı kaşığı pul biber, 3 yemek kaşığı limon suyu, 100 gram parmesan ve bir çimdik tuz ilave edin, tüm malzemeleri karıştırın. Hazırladığınız sosu, makarnayla karıştırırken 50 gram tereyağı ekleyerek kıvamını yoğunlaştırmayı unutmayın. Afiyet olsun!

10. Beyaz pesto sos

Fırını 200 dereceye ayarlayın. Yağlı kağıt yerleştirdiğiniz bir fırın tepsisine yarım su bardağı cevizi güzelce yayın. Cevizleri 6-8 dakika kadar fırınlayın. Kavrulan cevizleri soğuması için bir kenara alın. Geniş bir karıştırma kabının içerisine 100 gram ricotta peyniri, 1 yemek kaşığı limon kabuğu rendesi, incecik kıyılmış 1 diş sarımsak, 1 tatlı kaşığı kekik, 50 gram rendelenmiş parmesan ve incecik kıyılmış cevizleri ekleyin, güzelce karıştırın. 1 yemek kaşığı zeytinyağı ekleyerek karıştırmaya devam edin. Dilediğiniz kadar tuz ve karabiberle çeşnilendirin. Afiyet olsun!

11. Napoliten sos

2 yemek kaşığı zeytinyağını geniş bir tavanın içerisinde kızdırın. Ardından 2 diş sarımsağı incecik kıyın ve güzelce kavurun. 4 adet domatesin kabuğunu soyun ve rendeleyin. Rendelediğiniz domatesleri de tavaya alın ve 5 yaprak incecik kıyılmış fesleğen ilavesiyle pişirin. Dilediğiniz kadar tuz, karabiber ve kekik ekleyin. Sosunuzu servis etmeden önce yarım su bardağı rendelenmiş parmesan peyniri eklemeyi unutmayın. Afiyet olsun!

12. Arrabbiata sos

Makarna sosu denince akla ilk gelenlerden biri de arabbiata! Geniş bir tavanın içerisinde 3 yemek kaşığı zeytinyağını kızdırın. Yemeklik doğranmış 1 adet soğanı ve incecik kıyılmış 2 diş sarımsağı ekleyin, güzelce kavurun. Ardından 4 adet domatesin kabuğunu soyun ve rendeleyin. Rendelediğiniz domatesleri de 1 tatlı kaşığı pul biber ilavesiyle tavaya alın. Son olarak 2 yemek kaşığı dilimlenmiş siyah zeytin ve 5 adet incecik kıyılmış fesleğen yaprağı ilave edin, 5-10 dakika kadar kaynamaya bırakın. İşte bu kadar!

13. 4 peynirli sos



60 gram tereyağını geniş bir tavanın içerisinde eritin. 1 yemek kaşığı zeytinyağı ve 3 yemek kaşığı un ekleyerek kavurun. Bir sos tenceresinin içerisinde 200 ml sütü; 1 adet defne yaprağı, 1 dal biberiye, 1 adet kabaca doğranmış taze soğan ve 1 dal taze kekikle kaynatın. Kaynayan sütü süzün ve yavaş yavaş unu kavurduğunuz tencereye ekleyin. Ardından rendelenmiş şekilde 20 gram emmental peyniri, 15 gram brie peyniri ve 25 gram cheddar peyniri ekleyin. Tüm malzemeleri güzelce karıştırın. Sosunuzu servis etmeden önce rendelenmiş parmesan ve karabiber ilavesiyle tatlandırın. Afiyet olsun!

14. Yaz bolonezi

Yarım su bardağı zeytinyağını geniş bir tavanın içerisinde kızdırın. 4 diş rendelenmiş sarımsağı ekleyin ve kavurun. 500 gram tavuğu çok minik parçalara bölün ve 1 çay kaşığı tuzla birlikte tavaya ilave edin. Tavuklar güzelce piştiğinde 1/4 su bardağı kırmızı şarap ve yarım su bardağı domates püresi ilave edin. Tüm malzemeler iyice harmanlanana kadar yani yaklaşık 4-5 dakika daha pişirin. Ortadan kestiğiniz 6 adet cherry domatesi de sosa ilave edin. Domatesler yumuşadığında sosunuz hazır demektir! Makarnanızı servis ederken bir miktar tereyağı ve parmesan peyniri eklemeyi unutmayın.