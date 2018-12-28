Birbirinden Lezzetli 6 Yılbaşı Kurabiyesi Tarifi

Yeni yıl neredeyse geldi çattı! Hepimiz masalarımızı nasıl daha güzel yaparız, evimiz nasıl daha güzel kokar diye tarif arayışı içerisindeyiz. Biz de sizleri düşündük ve birbirinden güzel ve de lezzetli 6 tane kurabiye tarifini bir araya getirdik ki işiniz kolaylaşsın! Şimdiden afiyet olsun, yaparsanız lütfen bizimle görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!

1. Zencefilli kurabiye



Tabii ki de bu listeye, bir yeni yıl, hatta bir kış klasiği olan zencefilli kurabiye ile başlayacağız. Bol zencefilli, kıtır kıtır ve de lezzetli mi lezzetli bir kurabiye tarifi bu. Yetişmedi derdi yok, misafirler geliyor geç kaldım derdi yok, pratik bir tarif.

İhtiyacınız olan malzemeler; 3 su bardağı un, 2 tatlı kaşığı toz zencefil, 1 tatlı kaşığı karbonat (kabartma tozu da olur, evinizde ne varsa, kendinizi çok sıkmayın!), 1 çay kaşığı tarçın, 1 tutam tuz, 90 gram tereyağı ama mutlaka oda sıcaklığında olmalı unutmayın, 1.5 su bardağı toz şeker, 1 yumurta, 1 yemek kaşığı su ve çeyrek su bardağı pekmez. Klasik kurabiye gibi, önce ıslak malzemeleri karıştırın sonra kuruları ekleyin. İki yağlı kâğıt arasında merdane yoksa bardakla açın. Güzel şekilli kalıplarınız varsa kullanın, yoksa bardak yardımıyla kesin. Üzerine biraz esmer şeker serpin, lezzeti ikiye katlayın! 180 derece fırında 10-15 dakikada pişer. Ama siz yine de kontrol edin, herkesin fırını birbirinden farklıdır unutmayın. Afiyet olsun, mutlu yıllar diliyoruz!

2. Tarçınlı kurabiye



Zencefilli kurabiye sevmeyenler üzülmesin, kardeşi tarçınlı kurabiye var! Malzemeler de şöyle; 1 çay bardağı pudra şekeri, 1 yumurta beyazı, yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 paket tereyağı yine oda sıcaklığında -yaklaşık 250 grama denk geliyor-, 4 su bardağı un, 1 çay bardağı ince dövülmüş ceviz -sevmiyorsanız fındık, badem gibi başka kuruyemişler de ekleyebilir ya da hiç eklemeyebilirsiniz, mutfağınızda şef sizsiniz unutmayın-, 1 çay kaşığı dopdolu tarçın, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu. Bu sefer bütün malzemeleri tek seferde bir kapta karıştırın ve 160 derece fırında 20-25 dakikada pişirin. Fırından çıkarınca, hemen, 3 yemek kaşığı pudra şekeriyle 2 tatlı kaşığı tarçını karıştırıp kurabiyeleri de bu karışıma bulayın. Kokusu da, tadı da, görüntüsü de çok güzel olacak! Şimdiden afiyet olsun!

3. Bol baharatlı ve bol çikolatalı cookie

Hep kıtır kıtır, ağızda dağılan kurabiye yapmak zorunda değiliz! Yumuşacık, akışkan bir kurabiyede kalbinizi çalabilir! 180 gram esmer şeker, 210 gram un, 1 çay kaşığı karbonat ve bir sürü baharat. Damak zevkinize göre çeşitlendirebilirsiniz ama eklemeniz gerekenler; 1/2 çay kaşığı tuz, tarçın, mahlep, zencefil ve yeni bahar. 2 paket sütlü çikolata, en sevdiğinizden hem de. 1 yumurta, 125 gram erimiş tereyağı. Bütün malzemeleri yoğurun, çikolataları küp küp kesip ekleyin. Buzdolabında 15 dakika bekletin. Her seferinde 5 tane olmak üzere 180 derece fırında, 10 dakika pişirin. Akışkan mı akışkan, lezzetli mi lezzetli kurabiyeleriniz hazır, keyifle yiyin!

4. Şekersiz zencefilli kurabiye

Herkesin seçimine her zaman saygı duyuyoruz! Bu yüzden şeker yemeyenleri de yeni yıla girerken tabii ki unutmadık! Malzemeler; 1/2 su bardağı Hindistan cevizi şekeri -doğal şeker olduğu için, işlenmiş beyaz şeker değildir, adının şeker olması sizi yanıltmasın-, 2 yemek kaşığı erimiş tereyağı, 1 yumurta, 3 yemek kaşığı süt, 1.5 bardak un, 1 tatlı kaşığı kabartma tozu ve zencefil, 1/2 tatlı kaşığı karanfil, bir fiske tuz. Sıvı malzemeleri çırpın, katıları ekleyin ve yoğurun. Yine yağlı kâğıt arasında açın, 170 derece fırında maksimum 15 dakika, kontrol ederek pişirin. Son derece hızlı pişiyor ve bir o kadar da lezzetli oluyor! Yağ, un gibi malzemeleri değiştirmekten çekinmeyin, istediğiniz unu ve yağı kullanabilirsiniz!

5. Yer fıstıklı vegan kurabiye

Veganlar da yeni yıla girerken kurabiye yiyebilir! 5 malzemeli, leziz bir tarif bu. İhtiyacınız olan malzemeler; 2 su bardağı un, 1/2 su bardağı yağ ve esmer şeker, 1 su bardağı fıstık ezmesi. Hepsini yoğurun, çatalla üzerlerine bastırarak şekil verin. 180-200 derece fırında 15-20 dakika kadar pişirin, fırından çıkınca yumuşacık oluyorlar, ellemeyin, soğusunlar. Afiyetle yiyin!

6. Hindistan cevizli kurabiye

Baharat sevmeyenler de bu listede kendine yer bulabilirler! Yılbaşı diye baharatlı kurabiye yapmak zorunda tabii ki de değilsiniz. Biz de sizin için lezzetli mi lezzetli bir Hindistan cevizli kurabiye tarifi bulduk. 1 paket tereyağı, 1 su bardağı pudra şekeri, 1 paket kabartma tozu ve vanilya, 4 bardak kadar un -unu kontrollü ekleyin-, 1 su bardağı Hindistan cevizi, 2 yumurta, bir tanesinin beyazını üzeri için ayırın. Bütün hamuru yoğurun, kurabiyelerinizi şekillendirerek önce yumurta beyazına sonra Hindistan cevizine batırıp tepsiye dizin. Bu arada fırını ısıtın. Sıcak fırında 170-180 derecede 25-30 dakika pişirin. Yemek için soğumasını bekleyin, afiyet olsun!