Birbirinden Lezzetli 16 Patates Kızartması Tarifi

Kim patates kızartmasına hayır diyebilir ki? İşte sizler için derlediğimiz birbirinden lezzetli patates kızartması tarifleri...

Patatesin en güzel hali olan patates kızartması, hepimizin hassas noktası desek yanlış olmaz! İsterseniz diyette isterseniz tok olun, kimse patates kızartmasına karşı koyamaz Bir tane yediğiniz anda durmanızın imkansız olduğu çeşit çeşit patates kızartması tarifleri arıyorsanız doğru yerdesiniz! Sizler için derlediğimiz bu tarifler sayesinde ister kahvaltıda ister akşam yemeğinde patates kızartması yemenin keyfini sürebilirsiniz. İşte birbirinden pratik ve lezzetli patates kızartması tarifleri…

1. Çıtır çıtır patates

1 kilo patatesi güzelce yıkayın ve kabuklarını soyun. Patateslerin her birini ince ince doğrayın ve geniş bir kasenin içerisine alın. Kaseyi soğuk suyla doldurun ve patatesleri 2-3 saat kadar soğuk suyun içerisinde bekletin. Eğer vaktiniz varsa suya koyduğunuz patatesleri bir gece boyunca buzdolabında da bekletebilirsiniz. Beklettiğiniz patatesleri kağıt havluyla iyice kurulayın. Bir kızartma tenceresinin içerisine yarısına gelecek şekilde ayçiçek yağı ilave edin. Yağın kızdığına emin olduğunuzda patateslerin bir kısmını tencereye alın ve orta-yüksek ateşte 4-5 dakika kadar pişirin. Bu şekilde tüm patatesleri pişirdikten sonra yine bir havlu kağıt yardımıyla fazla yağını alın. Ocağın altını iyice açarak patatesleri tekrar içine atın ve 1-2 dakika kadar yüksek ateşte kızartın. Bu sayede patateslerin içi güzelce pişecek ve dışı çıtır çıtır kalacak

2. Cajun baharatlı patates



4 adet patatesin kabuğunu soyun ve doğrayın. Doğradığınız patatesleri geniş bir kasenin içerisine alın ve kaseyi soğuk suyla doldurun. Bu esnada 1 yemek kaşığı toz kırmızı biber, 1 tatlı kaşığı sarımsak tozu, 1 çay kaşığı soğan tozu, 1 tatlı kaşığı kuru fesleğen, 1 tatlı kaşığı kuru kekik, 1 çay kaşığı kimyon ve 1 tatlı kaşığı karabiberi bir rondoya ekleyin, güzelce karıştırın. Geniş bir kızartma tenceresinin içerisinde 1 su bardağı ayçiçek yağını kızdırın. Güzelce kuruladığınız patatesleri kızgın yağda kızartın ve havlu kağıt serili bir tabağın içerisine alın. Patatesleriniz soğumadan hazırladığınız baharat karışımıyla çeşnilendirin.

3. Parmesanlı elma dilim patates



Fırını 220 dereceye ayarlayın. 4 adet orta boy patatesi güzelce yıkayın ve elma dilimi olacak şekilde dilimleyin. Dilimlediğiniz patatesleri yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisinin üzerine yerleştirin ve 2 yemek kaşığı ayçiçek yağını patateslerin üzerine gezdirin. Minik bir kasenin içerisinde 1/4 su bardağı toz parmesanı, 1 çay kaşığı sarımsak tozunu, yarım çay kaşığı kekiği ve 1 çay kaşığı toz kırmızı biberi karıştırın ve patateslerin üzerine serpin. Çeşnilendirdiğiniz patatesleri 30 dakika kadar fırında pişirin.

4. Fırında baharatlı patates



Fırını 220 dereceye ayarlayın. 4 adet orta boy patatesi güzelce yıkayın ve elma dilimi olacak şekilde dilimleyin. Dilimlediğiniz patatesleri bir kasenin içerisine alın ve üzerine yarım tatlı kaşığı tuz, yarım tatlı kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı toz kırmızı biber, yarım çay kaşığı köri ve 2 yemek kaşığı ayçiçek yağı ilave edin. Tüm malzemeleri güzelce karıştırın. Patatesleri yağlı kağıt serdiğiniz bir fırın tepsisine yerleştirin ve 30 dakika pişirin.

5. Çubukta patates



Fırını 160 dereceye ayarlayın. 4 adet orta boy patatesi mikrodalgada 1-2 dakika kadar pişirin. Yumuşayan patateslerin soğumasını bekleyin ve her bir patatese uzun tahta şişler takın. Patatesleri en üst noktasından başlayarak aşağıya doğru spiral olacak şekilde boylu boyunca kesin. Kestiğiniz patatesleri ellerinizle tahta şişler boyunca açın ve yağlı kağıt serdiğiniz bir fırın tepsisine yerleştirin. Minik bir kasenin içerisinde 25 gram tereyağını eritin ve bir fırça yardımıyla patateslere sürün. Ardından yine minik bir kasenin içerisinde 1 çay kaşığı tuzu, 1 çay kaşığı karabiberi, 1 çay kaşığı sarımsak tozunu ve 1 çay kekiği karıştırın, patateslerin üzerine serpin. Önceden ısıtılmış fırında 25-30 dakika kadar pişirin.

6. Baharatlı kıvırcık patates

Fırını 230 dereceye ayarlayın. 2 adet büyük boy patatesi güzelce yıkayın ve bir spiral doğrayıcı yardımıyla doğrayın. Doğradığınız patatesleri yağlı kağıt serdiğiniz bir fırın tepsisine yerleştirin ve 3 yemek kaşığı ayçiçek yağını patateslerin üzerine gezdirin. Minik bir kasede 1 çay kaşığı tuzu, 1 çay kaşığı karabiberi, yarım çay kaşığı kimyonu, yarım çay kaşığı sarımsak tozunu ve yarım çay kaşığı toz kırmızı biberi karıştırın, patateslerin üzerine serpin. Çeşnilendirdiğiniz patatesleri 25-30 dakika kadar fırınlayın. Ketçapla birlikte servis edin.

7. Emoji patates

3 adet orta boy patatesi güzelce yıkayın ve soyun. Geniş bir tencerenin içerisinde iyice pişene dek haşlayın. Haşladığınız patatesleri derin bir kasenin içerisine alın ve ezin. 3 yemek kaşığı mısır nişastası, 1/4 su bardağı un, 3 yemek kaşığı galeta unu ve 1 adet yumurtayı da patateslere ilave edin. Tüm malzemeleri güzelce karıştırarak kıvamlı bir hamur elde edin. Hamuru düz bir yüzeyde açın, bir kavanoz yardımıyla yuvarlak parçalar koparın. Kopardığınız yuvarlak hamurlara dilediğiniz gibi şekil verin. Bunun için çatal, kaşık ya da bıçak gibi mutfak gereçlerini kullanabilirsiniz. Şekil verdiğiniz patatesleri yağlı kağıt serdiğiniz bir fırın tepsisine yerleştirin ve yarım saat kadar buzdolabında bekletin. Bu esnada 1 su bardağı ayçiçek yağını iyice kızdırın. Bekleme süresi dolan patateslerinizi kızgın yağda 2-3 dakika kadar pişirin ve havlu kağıt serdiğiniz bir kaseye alın. Bekletmeden sevdiklerinizle paylaşın!

8. Zikzak patates

4 adet patatesi güzelce yıkayın ve soyun. Patates dilimleyici yardımıyla patatesleri zikzak olacak şekilde kesin ve geniş bir kasenin içerisine alın. Kaseyi soğuk suyla doldurun ve yarım saat kadar bekleyin. Yarım saatin sonunda patatesleri bir havlu kağıt yardımıyla kurulayın. 1 su bardağı ayçiçeği yağını geniş bir kızartma tenceresine alın ve kızdırın. Yağ iyice kızdığında patatesleri de ilave edin ve altın rengine ulaşana dek kızartın. Kızaran patateslerinizi servis etmeden önce tuz ve karabiberle çeşnilendirmeyi unutmayın.

9. Taze soğanlı ve sarımsaklı patates



Fırını 200 dereceye ayarlayın. 4 adet patatesi güzelce yıkayın ve kabuklarını soymadan ince ince dilimleyin. Dilimlediğiniz patatesleri geniş bir kaseye alın ve üzerine 1 yemek kaşığı zeytinyağı, 2 diş rendelenmiş sarımsak, yarım çay kaşığı tuz, yarım çay kaşığı karabiber ve bir dal incecik kıyılmış taze soğan ekleyin. Tüm malzemeleri güzelce karıştırın ve yağlı kağıt serili bir fırın tepsisine yerleştirin. 20-25 dakika kadar fırında pişirdikten sonra sevdiklerinizle paylaşın!

10. Ranch soslu patates kızartması

4 adet patatesin kabuğunu soyun ve doğrayın. Doğradığınız patatesleri geniş bir kasenin içerisine alın ve kaseyi soğuk suyla doldurun. Bu esnada 2 çay kaşığı incecik kıyılmış dereotunu, 2 çay kaşığı sarımsak tozunu, 2 çay kaşığı soğan tozunu, yarım çay kaşığı şekeri, 1 çay kaşığı tuzu ve 1 çay kaşığı karabiberi bir rondoya ekleyin, güzelce karıştırın. Geniş bir kızartma tenceresinin içerisinde 1 su bardağı ayçiçek yağını kızdırın. Güzelce kuruladığınız patatesleri kızgın yağda kızartın ve havlu kağıt serili bir tabağın içerisine alın. Patatesleriniz soğumadan hazırladığınız baharat karışımıyla çeşnilendirin.

11. Parmesanlı patates kızartması

4 adet patatesin kabuğunu soyun ve doğrayın. Doğradığınız patatesleri geniş bir kasenin içerisine alın ve kaseyi soğuk suyla doldurun. Bu esnada yarım su bardağı toz parmesanı, 1 çay kaşığı sarımsak tozunu, yarım çay kaşığı soğan tozunu, yarım çay kaşığı tuzu ve 1 çay kaşığı karabiberi bir kaseye ekleyin, güzelce karıştırın. Geniş bir kızartma tenceresinin içerisinde 1 su bardağı ayçiçek yağını kızdırın. Güzelce kuruladığınız patatesleri kızgın yağda kızartın ve havlu kağıt serili bir tabağın içerisine alın. Patatesleriniz soğumadan hazırladığınız peynir karışımıyla çeşnilendirin.

12. Cheddar peynirli patates kızartması



4 adet patatesin kabuğunu soyun ve doğrayın. Doğradığınız patatesleri geniş bir kasenin içerisine alın ve kaseyi soğuk suyla doldurun. Soğuk suda yarım saat bekleyen patatesleri bir havlu kağıt yardımıyla kurulayın. Bir su bardağı ayçiçek yağını geniş bir kızartma tenceresinde kızdırın ve patatesleri ilave edin. Kızarttığınız patatesleri havlu kağıt serili bir kaseye alın ve fazla yağını süzdürün. Küçük bir sos tenceresinin içerisinde 150 gram cheddarı ve 100 gram kremayı karıştırarak pişirin. Sos kıvamını alan cheddar karışımını patateslerin üzerine ilave ederek keyfini çıkarın!

13. Kıymalı ve cheddar peynirli patates kızartması



4 adet patatesin kabuğunu soyun ve doğrayın. Doğradığınız patatesleri geniş bir kasenin içerisine alın ve kaseyi soğuk suyla doldurun. Soğuk suda yarım saat bekleyen patatesleri bir havlu kağıt yardımıyla kurulayın. Bir su bardağı ayçiçek yağını geniş bir kızartma tenceresinde kızdırın ve patatesleri ilave edin. Kızarttığınız patatesleri havlu kağıt serili bir kaseye alın ve fazla yağını süzdürün. Bu esnada 2 yemek kaşığı zeytinyağını bir tavaya alın ve kızdırın. Kızan yağa yemeklik doğranmış bir adet soğan ekleyin ve güzelce kavurun. Ardından 250 gram dana kıymayı ekleyerek kavurmaya devam edin. Kavrulan kıymayı 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı toz kırmızı biber ve dilediğiniz baharatlarla çeşnilendirin. Küçük bir sos tenceresinin içerisinde 150 gram cheddarı ve 100 gram kremayı karıştırarak pişirin. Cheddar karışımınız sos kıvamına geldiğinde, patateslerin üzerine sırasıyla kıyma ve cheddar sosunu ekleyin. Kıymalı ve cheddar peynirli patates kızartması hazır! Bekletmeden keyfini çıkarın!

14. Patates cipsi

1 kilo patatesi güzelce yıkayın ve kabuklarını soyun. Patatesleri ince halkalar şeklinde doğrayın ve geniş bir kasenin içerisine alın. Kaseyi soğuk suyla doldurun ve patatesleri 10 dakika kadar soğuk suyun içerisinde bekletin. Beklettiğiniz patateslerin suyunu döktükten sonra tekrardan soğuk su ilave edin ve suya 1 yemek kaşığı tuz ekleyin, patatesleri hazırladığını bu tuzlu suda yarım saat kadar bekletin. Bekleyen patatesleri kağıt havluyla iyice kurulayın. Bir kızartma tenceresinin içerisine yarısına gelecek kadar ayçiçek yağı ilave edin. Yağın kızdığına emin olduğunuzda patateslerin bir kısmını tencereye alın ve altın rengi alana dek kızartın. Servis etmeden önce bir çimdik tuzla çeşnilendirmeyi unutmayın.

15. Yalancı nachos



Fırını 220 dereceye ayarlayın. 4 adet orta boy patatesi güzelce yıkayın ve dilimleyin. Dilimlediğiniz patatesleri bir kasenin içerisine alın ve üzerine yarım tatlı kaşığı tuz, yarım tatlı kaşığı karabiber ve 2 yemek kaşığı ayçiçek yağı ilave edin. Tüm malzemeleri güzelce karıştırın. Patatesleri yağlı kağıt serdiğiniz bir fırın tepsisine yerleştirin ve 30 dakika pişirin. Bu esnada 2 yemek kaşığı zeytinyağını bir tavada kızdırın ve 1 adet yemeklik doğranmış soğanı ekleyerek güzelce kavurun. 250 gram kıymayı da tavaya ekleyin ve kavurmaya devam edin. Kavrulan kıymayı 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı toz kırmızı biber ve dilediğiniz baharatlarla çeşnilendirin. Pişen patatesleri bir servis tabağına alın ve üzerine kıymalı karışımı ekleyin. Dilerseniz zeytin, mısır, Meksika fasulyesi ve taze yeşilliklerle nacho’nuzu lezzetlendirebilirsiniz.

16. Patates tabanlı pizza



Fırını 220 dereceye ayarlayın. 4 adet orta boy patatesi güzelce yıkayın ve dilediğiniz şekilde dilimleyin. Dilimlediğiniz patatesleri bir kasenin içerisine alın ve üzerine yarım tatlı kaşığı tuz, yarım tatlı kaşığı karabiber ve 2 yemek kaşığı ayçiçek yağı ilave edin. Tüm malzemeleri güzelce karıştırın. Patatesleri yağlı kağıt serdiğiniz bir fırın tepsisine yerleştirin ve 20 dakika pişirin. Pişen patatesleri bir pizza tabanı olarak düşünün ve üzerini dilediğiniz malzemelerle çeşnilendirin. Eğer patatesleri çıtır seviyorsanız domates sosu kullanmayın. Domates sosu, patateslerin yumuşamasına ve ezilmesine neden olabilir. Jambon, sosis, sucuk, mısır, zeytin ve biber gibi malzemelerle lezzetlendirdiğiniz patatesleri, 150 gram mozzarella ilavesiyle birlikte 10 dakika daha fırında pişirin. Bekletmeden sevdiklerinizle paylaşın!