Bir Sonbahar Ritüeli

Organik, sağlıklı ve leziz turşular elde etmenin bazı püf noktaları var. Ev ortamında mükemmel turşular kurmanızı sağlayacak turşu yapımı tüyolarını yazdık.

Kış aylarının vazgeçilmez lezzeti turşu olmadan sofraya oturmayanlar olduğunu biliyoruz. Turşunun en lezzetli ve elbette en sağlıklı olanı ise, kuşkusuz ev yapımı olanlar. Bu yazımızda sizi adeta bir turşu gurmesi yapacak değerli tüyolar vereceğiz! Verdiğimiz püf noktaları sayesinde evde turşu yapımı konusunda elinize kimse su dökemeyecek. Bakalım turşu yapımı için gerekli olan tüyolar neler?

1. Sonbahar aylarını bekleyin



Turşu yapımının en verimli ayları sonbahar aylarıdır. Eğer çok sıcak aylarda turşu yaparsanız olgunlaşma süreci daha çabuk ilerler ve turşularınız daha olgunlaşmadan bozulmaya başlar.

2. Sert ve taze sebzeleri tercih edin

Turşu yapımında sebze seçimi, turşunun lezzeti için oldukça önemli. Seçeceğiniz salatalık, lahana, fasulye, domates ve biber gibi sebzelerin sert olması gerekir. Yumuşak ve ezik olan sebzelerle hazırladığınız turşular çabuk bozulur. Özellikle salatalık turşusu için salatalıkların taze olmasına dikkat edin. Eğer sebzelerinizde çürük yerler varsa, o yerleri bıçakla kesip atın.

3. Daha erken olgunlaşmaları için sebzeleri delebilirsiniz

Bu basit ama etkili tüyo, özellikle salatalık turşusu sevenler için geliyor! Eğer bir an önce turşunuzun olgunlaşmasını istiyorsanız, sebzelerin üstüne çatal yardımıyla delikler açabilirsiniz.

4. İri taneli kaya tuzu kullanın

Turşu yapımı için kullanacağınız tuz, normal sofra tuzundan farklı olarak iri taneli kaya tuzu olmalı çünkü kaya tuzu turşunun daha iyi mayalanmasını sağlar. “Salamura tuzu” olarak da bilinen kaya tuzunu marketlerden kolayca temin edebilirsiniz.

5. Kaliteli sirkeleri tercih edin



Turşu yapımında sirke kullanımı da tuz kadar önemli bir yere sahip. Kalitesiz sirke kullanımında turşunun mayalanması daha çok zaman alabilir ve siz mayalanmadan turşunun kapağını açtığınızda kötü bir sonuçla karşılaşabilirsiniz. Bu sebeple kullandığınız sirkenin kaliteli olması gerekir. Eğer sirkeniz kalitesizse ocakta biraz kaynatarak keskin hale getirebilirsiniz. Ayrıca turşu yapımında üzüm sirkesi kullanmanızı tavsiye ederiz. Üzüm sirkesi midenize rahatsızlık veriyorsa, sirke miktarını azaltarak limon tuzu da kullanabilirsiniz.

6. İçme suyu kullanın



Bildiğiniz gibi turşu yapımında sirke ve tuz karışımını artırmak için su kullanıyoruz ancak bu kullanılan suyun çeşme suyu olması pek önerilmiyor. Bu sebeple turşu yaparken evinizdeki içme suyunu veya arıtılmış musluk suyunu kullanmalısınız. Böylelikle turşu suyunu da gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz. Eğer çeşme suyu kullanacaksanız, kullanmadan önce kaynatmalısınız.

7. Cam kavanoz kullanın



Turşu yapımı için pet şişeler tercih edilse de, cam kavanoz kullanmak çok daha sağlıklı. Sirke ve tuz gibi malzemeler, mayalanma sürecinde plastikle kimyasal bir reaksiyona girerek zararlı hale gelir. İşte tam da bu sebeple turşularınız için irili ufaklı cam kavanozlar kullanmalısınız.

8. Kavanozların kapaklarını sıkıca kapatın



Kapakları tam olarak kapanmayan turşular dışarıdan hava alacağı için turşularınız olgunlaşmadan bozulabilir ve içinde tahmin edemeyeceğiniz kadar bakteri üreyebilir. Hatta mümkünse turşu yapımından önce kavanozları yıkayın ve kuruduğundan emin olduktan sonra kullanın.

9. Nohut ve sarımsakla çeşnilendirin



Turşuda kullanılacak en iyi yan malzeme muhtemelen nohuttur. Kavanozun en dibine yerleştirdiğiniz nohutlar, turşunun daha çabuk olgunlaşmasını sağlar ve turşu suyuna da farklı bir aroma verir. Nohut dışında sarımsak da turşu yapımında kullanabileceğiniz yardımcı malzemelerden biri. Sarımsak hem turşunuza tat verir hem de turşunuzun daha uzun süre bozulmadan kalmasını sağlar.

10. Farklı bir aroma için üzüm suyu kullanın

Kullanacağınız ham üzüm suyu sayesinde turşunuzun tadı daha da güzelleşir. Üzüm suyunu turşuyu hazırlarken ekleyebilirsiniz. Üzüm suyu yerine direkt üzümü kavanozun en üstüne de koyabilirsiniz. Tercih sizin!

11. Farklı lezzetler için baharatlar ve yeşillikler kullanın



Turşunun en üst kısmına maydanoz koymanız tadını oldukça artıracaktır. Maydanoz gibi defne yaprağı, kereviz yaprağı ve dereotu, hatta seviyorsanız tane karabiber ve çubuk tarçın bile ekleyebilirsiniz. Bu ürünler turşunuza tat katmanın haricinde farklı bir renk de katar.

12. Sebzelerin arasında boşluk bırakmayın



Sebzeleri kavanozlara yerleştirirken “Kavanoz doldu” diye düşünmeyin, üstten bastırarak sebzeleri aşağı doğru itin ve hava boşluğu kalmayacak şekilde yerleştirmeye devam edin.

13. Turşu kavanozlarını güneş görmeyen, serin bir yerde saklayın

14. Acele etmeyin ve 2-3 hafta bekleyin



Turşunuzun tadına bakmak için sürekli kapağını açıp bakarsanız, basınçtan dolayı kapağını atar ve emekleriniz boşa gider. Bunun için yalnızca turşu yapımından 10 gün sonra kapağını açıp tadına bakın ve daha sonra en az 2 hafta beklemeden kapağını açmayın.

15. Turşuyu tüketmeye başladıktan sonra kavanozdaki suyu sebzelerden daha az bırakmayın



Turşuyu kullandıkça üstündeki beyaz köpükleri kaşıkla atabilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken şey ise, turşu suyunun sebzelerden az olmaması! Eğer su azalırsa turşunuz çabuk bozulur.,

16. Kavanozu açtıktan sonra bozulmaması için buzdolabında saklayın