Baharın En Güzel Habercisi Enginarla Yapılan 20 Nefis Tarif

Eğer siz de baharın gelişini müjdeleyen bu nefis lezzetin tadını doya doya çıkarmak istiyorsanız elinizi çabuk tutun deriz. Zira kendisi yıl boyunca yalnızca kısa bir süre bizimle beraber olan, ardından bir sonraki yıla dek kendini özleten bir lezzet. Hazır tezgahlarda yüzünü göstermeye başlamışken bu enginar yemeklerini bir bir denemeli, bizden söylemesi.

En bilinenden başlayalım: Zeytinyağlı enginar tarifi

Enginar Tarifi

Malzemeler:

8 adet ayıklanmış enginar

2 adet taze sıkılmış limon suyu

2 adet orta boy havuç

2 adet küçük boy patates

1,5 su bardağı dondurulmuş bezelye

1 adet orta boy kuru soğan

1/2 su bardağı taze sıkılmış limon suyu

1/2 su bardağı su

6 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 çay kaşığı tuz

Servisi için:

1/4 demet dereotu

İçinde zeytinyağı olan hiçbir tarif kötü değildir, olamaz. İçinde enginar olan hiçbir tarif kötü değildir, olamaz.

Nasıl Yapılır?

Enginarların kararmaması için taze sıkılmış limon suyu kattığınız suda bekletin. Küçük küpler halinde doğradığınız patates ve havuçları orta ateşte 5 dakika haşlayın. Kuru soğanı küçük küçük doğrayıp dondurulmuş bezelyelerle karıştırın. Az önce haşladığınız sebzelerin suyunu süzerek bezelyeli karışıma katın. Enginarları suyun içinden alarak çukur kısımları üstte kalacak şekilde geniş tabanlı bir tencereye yerleştirin ve ortalarını bu karışımla doldurun. Bir kenarda taze sıkılmış portakal suyu, içme suyu ve bir adet limon suyunu; toz şeker, zeytinyağı ve tuz ekleyerek ayrı bir kapta karıştırın. Bu karışımı enginarların üzerinde gezdirin ve kısık ateşte 40-45 dakika pişirin. Enginarlar soğuduktan sonra servis tabağına alın ve dereotu da ekleyerek sunumunuzu tamamlayın.

Böyle de nefis: Kuru börülceli enginar dolması tarifi

Malzemeler:

1/2 su bardağı kuru börülce

2 adet enginar

1/4 adet nar

1/3 demet maydanoz

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz

1 adet küçük boy havuç

Sosu için:

1,5 yemek kaşığı tahin

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı yoğurt

2 yemek kaşığı limon suyu

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı tuz

Enginarları klasik garnitürlerle doldurmaktan daha farklı yollarla da enfes dolmalara dönüştürebilir, mesela kuru börülceden destek alarak onu çok daha doyurucu bir hale getirebilirsiniz.

Nasıl Yapılır?

Enginarları sudan geçirip güzelce bir tencereye yerleştirin. Üzerine bir miktar su ve bir tutam tuz ekleyip yaklaşık 15 dakika pişmeye bırakın. Başka bir tencerede de kuru börülceleri haşlanmaya bırakın. Onlar pişerken siz de havuçların kabuklarını soyup küp küp doğrayın. Maydanozları ince ince kıyıp narın tanelerini güzelce ayıklayın. Enginarlar piştiğinde altını kapatıp bir süre dinlendirin ve ardından üzerine zeytinyağı gezdirin.

Haşlanan börülceleri de sudan geçirip bir karıştırma kabına alın. İçine doğradığınız havuçları ve maydanozu ekleyip karıştırın. Sosu için ayrı bir kasenin içine tahin, yoğurt ve zeytinyağını alıp karıştırın. Limon suyunu, tuz ve diğer baharatları ekleyip tekrar karıştırın.

Hazırladığınız bu nefis sosu börülceli karışıma ilave edip karıştırın, son olarak nar tanelerini de ekleyip çok az karıştırın. Bu karışımı dinlendirdiğiniz enginarların ortasına pay edin ve bir süre dinlendirip servis edin. Afiyet olsun.

Enginarı gerçekten çok sevenler bir bakabilir mi: Enginarlı dip sos tarifi

Enginarlı Dip Sos Tarifi

Malzemeler:

3 adet temizlenmiş taze enginar

100 gram baby ıspanak (salatalık, küçük ve körpe ıspanak yaprakları)

1/4 demet dereotu

3 yemek kaşığı mayonez

1/2 çay kaşığı hardal

1 çay bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

1/2 çay kaşığı taze çekilmiş tane karabiber

1/2 tatlı kaşığı kapari turşusu

10 dilim ekmek (baget, tost ya da tam tahıllı)

Öyle zeytinyağlı enginar yemekle enginar sevmek olmaz, dip sos yapıp kahvaltıda da yiyeceksin ki gerçekten enginar sevdiğin bilinsin.

Nasıl Yapılır?

Önce enginarları bir süre haşlayın. Enginarların suyunu süzdükten sonra ıspanak yapraklarını da ekleyerek blenderda püre haline getirin. Püreye hardal, mayonez, rendelenmiş kaşar peyniri, incecik kıyılmış kapari turşusu ve dereotu, taze çekilmiş tane karabiber ekleyerek hepsini karıştırın. Hazırladığınız sosu taze ekmek dilimlerine sürerek dilerseniz önceden ısıtılmış fırında 2 dakika kadar ısıtın ve afiyetle yiyin.

Şifa resmen: Enginar çorbası tarifi

Malzemeler

4 adet enginar

1/2 adet taze sıkılmış limon suyu

1 adet orta boy kuru soğan

1 adet orta boy patates

3 diş sarımsak

3 yemek kaşığı zeytinyağı

4 su bardağı et suyu

1 çay kaşığı tuz

Terbiye karışımı için:

1 yemek kaşığı un

3/4 su bardağı süt

1 adet yumurta sarısı

Servisi için:

1/4 demet dereotu

Pazardan aldığımız enginarları şifalı bir sebze çorbası haline getirmezsek çok ayıp olurdu.

Nasıl Yapılır?

Enginarları derin bir tencerede limonlu suda haşlayın. Ayrı bir tencerede zeytinyağını kızdırıp doğradığınız soğan, sarımsak ve patatesleri içine atın. Enginarların suyunu süzüp doğradıktan sonra bu tencereye aktarın. Terbiyesini hazırlarken un, süt ve yumurta sarısını bir kapta karıştırıp üzerine azar azar kaynamakta olan et suyundan ekleyin. Terbiyeyi çorba tenceresine ekleyip kısık ateşte pişirin. En son blenderda püre haline getirip tuzla tatlandırın.

Çok yakıştılar: Enginarlı bruschetta tarifi

Enginarlı Bruschetta Tarifi

Malzemeler:

8 dilim baget ekmek

1 diş sarımsak

4 adet salamura enginar kalbi

1 adet közlenmiş kırmızı biber turşusu

1/2 adet küçük boy kırmızı soğan

100 gram krem peynir

4 dal maydanoz

1/2 çay bardağı taze sıkılmış portakal suyu

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı balsamik sirke

1 yemek kaşığı kapari turşusu

1/2 çay kaşığı taze çekilmiş renkli tane karabiber

İtalyanların en sevdiği atıştırmalıklardan biri bruschetta. Daha önce köz patlıcanlı bruschetta hakkında bir şeyler söylemiştik. Şimdi sıra enginarlısında.

Nasıl Yapılır?

Ekmekleri kızartıp sarımsağı ortadan ikiye keserek dilimlerin üzerine sürün. Soğanı ince ince doğrayın, közlenmiş kırmızı biber turşusunu iri parçalar halinde kesin. Salamura enginar kalplerini dört eşit parçaya bölün. Kapari turşularının bir kısmını incecik kıyarken gerisini süsleme için bir kenara ayırın. Taze sıkılmış portakal suyuna balsamik sirke ve zeytinyağı ekleyin, kapari turşusu ve taze çekilmiş renkli tane karabiberi de ekleyerek karıştırın. Doğranmış enginar kalpleri, közlenmiş kırmızı biber dilimleri ve piyazlık kırmızı soğanları bu karışımla harmanlayın. İlk başta kızarttığınız sarımsaklı ekmeklerin üzerine krem peynir sürdükten sonra enginar kalpli salatayı bu dilimlerin üzerine yerleştirin ve afiyetle tüketin.

Limon suyunun katkılarıyla: Baklalı enginar tarifi

Baklalı Enginar Tarifi

Malzemeler:

5 adet ayıklanmış enginar

300 gram iç bakla

1 demet dereotu

1 bağ taze soğan

1,5 tatlı kaşığı toz şeker

1 çay kaşığı tuz

1 adet taze sıkılmış limon suyu

5 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay bardağı ılık su

Baklayla enginarın bu leziz birlikteliğini bir kat daha lezzetli kılan bir şey varsa o da limon suyudur.

Nasıl Yapılır?

Enginarlar kararmamaları için limonlu suda beklerken iç baklaların kabuklarını ayırıp durulayın. Soğanları incecik keserek dereotunu incecik kıyın. Ayrı bir kapta zeytinyağı, toz şeker, tuz ve taze sıkılmış limon suyunu karıştırın. Enginarları süzerek tencereye yerleştirdikten sonra baklaları ekleyin. Soğan ve dereotuyla üzerini kaplayın. Limon sulu karışımı enginarların üzerinde gezdirin. Biraz ılık su eklediğiniz tencerede enginarları yumuşayana kadar pişirin. Oda sıcaklığında beklettikten sonra buzdolabına alarak zeytinyağlı olarak keyifle yiyin.

Lezzeti kalbinden vurmak dediğimiz: Enginar kalbi salatası tarifi

Enginar Kalbi Salatası Tarifi

Malzemeler:

12 adet salamura enginar kalbi

1 adet orta boy rendelenmiş portakal kabuğu

1 adet taze sıkılmış portakal suyu

3 yemek kaşığı balsamik sirke

3 yemek kaşığı zeytinyağı

4 dal taze tarhun

4 dal maydanoz

1/2 çay kaşığı tuz

1/4 çay kaşığı taze çekilmiş tane karabiber

Lezzeti kalbinden vurarak, bir tabak sağlık tanımında salatamız var.

Nasıl Yapılır?

Büyüklüğüne göre enginar kalplerini iki ya da dört parçaya bölün. Taze sıkılmış portakal suyuna balsamik sirke ve zeytinyağı ekleyerek karıştırın. Taze tarhun ve maydanozu incecik kıydıktan sonra tuz ve karabiber de ekleyerek portakal sulu salata sosuyla birlikte karıştırın. Enginar kalplerini bu sosta bir süre beklettikten sonra servis edin.

Farklı bir alternatif isterseniz: Enginar kalbi salatası tarifi

Enginar Kalbi Salatası

Malzemeler:

5 adet salamura enginar kalbi

6 adet kurutulmuş domates

5 adet biber dolgulu yeşil zeytin

2 çay bardağı haşlanmış buğday (dilerseniz karabuğday da kullanabilrisiniz)

2 yemek kaşığı taze keçi peyniri

Sosu için:

1,5 yemek kaşığı nar sirkesi

1 tatlı kaşığı nar ekşisi

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz (azaltıp arttırılabilir)

1/2 çay kaşığı karabiber

1/2 çay kaşığı toz kişniş

İçine dahil olan buğdayla çok daha doyurucu ve besleyici bir hal alan bu salatayı ana öğün olarak rahatlıkla yiyebilir. Hem sağlıklı hem de lezzetli bir şeyler yemenin tadını çıkarabilirsiniz. Mis.

Nasıl Yapılır?

Kuru domatesleri zevkinize göre doğrayın. Çok ufak kalmamasına dikkat etmeniz yeterli. Ardından Enginar kalplerini ikiye bölün, zeytinleri de aynı şekilde ikiye ayırın.

Sosu hazırlamak için bir kaseye nar ekşisini ve nar sirkesini aktarıp karıştırın. Ardından içine diğer sos malzemelerini de ekleyin ve tekrar karıştırın. Peynir dışında diğer tüm malzemeleri salata kasesine aktarıp sosu üzerine dökün ve karıştırın. Servis etmeden önce taze keçi peynirlerini deufalayarak salataya serpiştirin. İşte bu kadar!

Yoğurtla da nefis olur: Yoğurtlu enginar kalbi salatası tarifi

Yoğurtlu Enginar Kalbi Salatası Tarifi

Malzemeler:

1 kutu salamura enginar kalbi (200-240 gram)

150 gram mısır konservesi

4-5 dal dereotu

1 kase yoğurt (koyu kıvamlı)

1 diş sarımsak

1 çay kaşığı tuz

2 yemek kaşığı mayonez

3 yemek kaşığı iri çekilmiş ceviz içi

Dahil olduğu her lezzete lezzet katan yoğurt yine iş başında. Daha doyurucu bir salata yemek isteyen ama buğday kullanmak isteyenleri böyle alalım hemen.

Nasıl Yapılır?

Enginarları ve mısırı güzelce yıkadıktan sonra sularını süzdürün ve enginarları doğrayın. Aynı kasede bir araya getirdiğiniz mısır ve enginarların üzerine ince ince doğradığınız dereotunu ilave edin ve karıştırın. Ayrı bir yerde sarımsağı tuzla ezin ve yoğurtla karıştırın. Yoğurtlu karışıma mayonez ve cevizleri de ekleyip karıştırın ve enginarların üzerine ilave edip son bir kez güzelce karıştırın. Afiyet olsun.

Şöyle ferah ferah bir yemeğini de yapalım: Zeytinyağlı enginar yemeği tarifi

Zeytinyağlı Enginar Yemeği Tarifi

Malzemeler:

5 adet ayıklanmış enginar

2 adet havuç

1 adet kuru soğan

3 adet patates

1 adet kırmızı biber

1 çay bardağı zeytinyağı

2 yemek kaşığı un

1 tatlı kaşığı toz şeker

1,5 su bardağı soğuk su

1 adet limon suyu

1 silme tatlı kaşığı tuz

1 tutam dereotu

Enginarın her türlüsünü yapalım diye çıktığımız yolda şöyle ferah ferah bir yemeğini yapmadan olur mu? Asla. Buyursunlar...

Nasıl Yapılır?

Enginarları limonla ovarak işe başlayın. Ardından bir kasenin içine un ve limon suyu koyup karıştırın. Her bir enginarı 5-6 dilim olacak şekilde üçgen parçalara ayırın ve bu suyun içine koyarak bir süre bekletin.

O esnada havuçları, kuru soğanı, kırmızı biberi ve patatesi yuvarlak yuvarlak doğrayın. Bir tencereye sırasıyla kuru soğanı, havuçları, patatesleri ve biberleri üst üste dizin. Enginarları beklettiğiniz sudan çıkarın, durulamadan, sadece sularını süzdürerek tenceredeki malzemelerin üzerine aktarın.

Son olarak soğuk suyu ve zeytinyağını da ilave edip üzerine tuz ve şekerini serpiştirdikten sonra tencerenin kapağını kapatın. Orta ateşte, yaklaşık 25 dakika pişmeye bırakın. Tüm sebzelerin pişip pişmediğini bir çatalla kontrol edebilirsiniz.

Hazır olan yemeğinizi ılımasını bekledikten sonra, dilerseniz üzerine dereotu serpiştirerek servis edebilirsiniz. Mis.

Adı risotto sevdiren olsun: Enginarlı risotto tarifi

Enginarlı Risotto Tarifi

Malzemeler:

1,5 su bardağı arborio pirinci

12 adet salamura enginar kalbi

1 adet orta boy kuru soğan

1 diş sarımsak

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı zeytinyağı

5 su bardağı sıcak tavuk suyu

3/4 su bardağı beyaz şarap

3 yemek kaşığı toz parmesan peyniri

1/2 çay kaşığı taze çekilmiş tane karabiber

1/4 çay kaşığı tuz

2 dal dereotu

Yine İtalyan vatandaşı olan bir yemek risotto. Görüntüsünün handikapları nedeniyle ilk buluşmada konuşamadığı çok insan var.

Nasıl Yapılır?

Sarımsak ve soğanı ince ince doğrayıp kısık ateşte kavurun. Arborio pirincini ekleyerek karıştırmaya devam edin. Küçük parçalar halinde doğradığınız enginar kalplerinin yarısını da tavaya ekleyin. Tavuk suyunu da ekleyerek pirinçlere yedirin. Bu aşamada beyaz şarabı da ekleyip bir kepçe daha tavuk suyu ekleyip iyice karıştırın. Kalan enginarları da ekledikten sonra toz parmesan peyniri, az miktarda tuz, taze çekilmiş tane karabiber ve dereotunu da ekledikten sonra tüm malzemeleri iyice karıştırın. Ocağın altını kapatıp sıcak olarak tüketin.

Enginarın biberden neyi eksik: Enginar dolması tarifi

Enginar Dolması Tarifi

Malzemeler:

5 adet enginar (taze, çiçek enginar)

1 adet büyük boy kuru soğan

5 yemek kaşığı zeytinyağı

3/4 su bardağı pirinç

3 yemek kaşığı kuş üzümü

3 yemek kaşığı dolmalık fıstık

1 çay kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı toz şeker

1/4 çay kaşığı yenibahar

1/2 demet dereotu

1/2 demet nane

3/4 su bardağı sıcak su

Üzeri için:

1/2 çay bardağı zeytinyağı

3/4 su bardağı sıcak su

1 adet orta boy limon

Enginarların kararmaması için:

1 adet taze sıkılmış limon suyu

Biber dolması oluyor da enginar dolması niye olmasın?

Nasıl Yapılır?

İç harç için soğanı küçük küçük doğrayın. Kuş üzümünü suda bekletin. Dereotu ve taze naneyi incecik kıyıp pirinçleri yıkayarak süzün. Tencereye zeytinyağı ekleyerek soğanları kavurun. Dolmalık fıstıkları da ekledikten sonra pirinci katın. Kuş üzümü, tuz, toz şeker ve yeni baharı da ekleyerek harca sıcak suyu son olarak ekleyin. Kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin, sonra kenara alın.

Kararmamaları için limonlu suda beklettiğiniz enginarların orta kısmına hazırladığınız harcı doldurun. Geniş tabanlı ve yüksek bir tencereye dizdiğiniz enginarların üzerini limon dilimleriyle kapatın. Dolmaların üzerine yağlı kağıt sererek tencerenin kapağını kapatın. Kısık ateşte yaklaşık 35-40 dakika pişirip soğuk ya da ılık olarak servis edin.

Sıra dışı bir lezzet yapmak isteyenlere: Avokadolu enginar dolması tarifi

Avokadolu Enginar Dolması tarifi

Malzemeler:

2 adet enginar

1 adet orta boy olgun avokado

1 adet soğan

1 adet limon

1 diş sarımsak

1 adet kesme şeker

1 yemek kaşığı lor peyniri

1/4 adet kabak

1/4 adet havuç

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz

Akşam ya da öğle yemeğine farklı bir lezzet yaratmak isteyenlerdenseniz buyurun böyle. Avokado ve enginarın güçlerini birleştirdiği bu dolma, size sebze yemeği sevdirecek, eminiz.

Nasıl Yapılır?

Enginarları güzelce temizleyip tencereye aktarın. Ayrı bir kase çıkarıp şeker, tuz ,yarım limonun suyu, zeytinyağı ve suyu içine ekleyin ve karıştırın. Bu karışımı tenceredeki enginarların üzerine dökün ve ocağın altını açın, kısık ateşte dağılmamasına dikkat ederek pişirmeye başlayın. Pişirirken sık sık kontrol etmeyi ve bir kaşıkla tenceredeki suyu enginarların üzerine gezdirmeyi unutmayın Pişmesine yakın soğanları iri iri doğrayıp zeytinyağı döktüğünüz tavada kavurun ve kavurduğunuz bu soğanları tencerede pişmekte olan enginarların üzerine pay edin. Bu şekilde 2 dakika daha pişirip ocağın altını kapatın.

Avokadoyu, çekirdeğini çıkarıp bir kaşık yardımıyla ayrı bir kaseye aktarın. Çatalla püre haline getirip üzerine yarım limonun suyunu sıkın. Sarımsağı rendeleyip tuzla karıştırın. Havuç ve kabağı da uzun ince şeritler halinde doğrayın ve püre halindeki avokadonun bulunduğu kaseye aktarın. Güzelce karıştırdığınız avokadolu karışımı enginarların üzerine pay edin. Üzerine lor peynir serpiştirip 2-3 saat dinlendirdikten sonra afiyetle tüketebilirsiniz.

Mezelerin en kibarı: Enginar ezmesi tarifi

Enginar Ezmesi Tarifi

Malzemeler:

2 adet enginar

8 adet arpacık soğan

2 diş sarımsak

5-6 dal maydanoz

1 yemek kaşığı labne peyniri

1 yemek kaşığı worcestershire sos

1 çay kaşığı tuz (azaltıp arttırılabilir)

1/2 çay kaşığı beyaz biber

3 yemek kaşığı zeytinyağı

3-4 adet ceviz içi

1/2 adet limon

İster meze olarak sohbeti bol sofralarınıza konuk edin, ister ekmeğe sürün sürün yiyin enginar ezmesine mutlaka şans verin.

Nasıl Yapılır?

Zeytinyağına soğanları atarak soteleyin ve sonrasında sarımsakları ekleyin. Kokusu çıkmaya başlayınca enginar ve maydanozları da ekleyin. Enginarların üzerine limon sıktıktan sonra 1/2 çay bardağı su koyup tuz ekleyin. Enginarlar yumuşayınca blendera atın ve ceviz dışındaki malzemeleri de içine atarak karıştırın. En son cevizleri de ekleyerek bir daha karıştırıp servis edin.

Farklılık arayanlara: Enginarlı makarna tarifi

Enginarlı Makarna Tarifi

Malzemeler:

3 adet enginar ( veya bulursanız 5 adet enginar kalbi)

1/3 demet maydanoz

6 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı öğütülmüş top karabiber

1 çay kaşığı tuz (azaltıp arttırılabilir)

1 yemek kaşığı limon suyu

1 çimdik toz kişniş

1/2 paket penne makarna

1 yemek kaşığı rendelenmiş parmesan peyniri

Makarnanın en sağlıklı hali enginarlı makarna bahar ve yaz sofralarına alternatif bir lezzet olmak için sizi mutfağa çağırıyor.

Nasıl Yapılır?

Enginarları sekiz dilime ayırın ve zeytinyağıyla kızdırılmış tencerede soteleyin. Bir kenarda haşlanan makarnanın suyundan yarım kepçe alarak enginarlara ekleyin. Limon suyu, karabiberi, kişniş ve tuzu da ekleyin. Enginarlar yumuşadıktan 10-15 dakika kadar sonra maydanozu ekleyin. Süzdüğünüz makarnaları enginarlara ekleyin. 1-2 dakika soteledikten sonra servis edin.

Elle bile yenir: İç pilavlı enginar dolması tarifi

İç Pilavlı Enginar Dolması Tarifi

Malzemeler:

4 adet dolmalık enginar

300 ml. su

2 adet taze sıkılmış limon suyu

İç malzemesi için:

200 gram pirinç

4 tatlı kaşığı kuru üzüm

2 tatlı kaşığı toz şeker

4 tatlı kaşığı ufalanmış ceviz

3 yemek kaşığı ince kıyılmış dereotu, maydanoz, nane

2 çay kaşığı yenibahar

2 tatlı kaşığı tarçın

1 çay kaşığı tuz

1/2 çay kaşığı karabiber

4 yemek kaşığı zeytinyağı

2 çay bardağı su

Karaciğere iyi gelen enginarın yaprakları bu sefer enfes bir dolmaya dönüşüyor. Mevsimi bitmeden denemeli.

Nasıl Yapılır?

Bir süre suda beklettiğiniz enginarları sap kısımları tencerede dik duracak şekilde düz olarak kesin. Pirinci sıcak suda bekletirken diğer iç harç malzemelerini hazırlayın, pirinci süzerek diğer malzemelerle karıştırın. Zeytinyağında kavurduktan sonra üzerine 1,5 çay bardağı kadar su ekleyip su çekene kadar pişirip soğumaya bırakın. Enginar yapraklarının arasına malzemeleri bölüştürdükten sonra 300 ml. su ve 2 adet limonun suyunu ekleyerek kısık ateşte 40 dakika kadar pişirin.

Mekan destek bonusu: Girit usulü enginar Carpaccio tarifi

Malzemeler:

1 adet taze enginar

Sosu için:

1 yemek kaşığı dijon hardalı

2 yemek kaşığı taze sıkılmış limon suyu

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet yumurta sarısı

1/4 çay kaşığı tuz

1/4 çay kaşığı tane çekilmiş karabiber

Servisi için:

1 tatlı kaşığı rendelenmiş hindistan cevizi

1 çay kaşığı çörek otu

1 çay kaşığı susam

Nasıl Yapılır?

Sos için hardal, taze sıkılmış limon suyu, zeytinyağı, yumurta sarısı, tuz ve tane çekilmiş karabiberi blender'da karıştırın. Enginarı hafifçe traşlayarak bu sosla harmanlayın. Rendelenmiş Hindistan cevizi, susam ve çörek otu ekleyerek sunuma hazırlayın.

Yok böyle bir lezzet: Sucuklu mantar dolması tarifi

Sucuklu Mantar Dolması Tarifi

Malzemeler:

700 gram kestane mantarı (yaklaşık 28 adet)

250 gram sucuk

1 + 1/4 su bardağı enginarlı dip sos

1/3 su bardağı fırınlanmış ekmek kırıntısı

Dip sos için:

2 su bardağı parmesan peyniri

300 gram ıspanak

400 gram bebek enginar göbeği

2/3 su bardağı krema

1 su bardağı krem peynir

1/3 su bardağı mayonez

2 çay kaşığı ince doğranmış sarımsak

Görüp görebileceğiniz en sıra dışı, içinde yok yok diyebileceğimiz bir dolma o. Dip sosla bir araya gelince parmak yedirecek türden bir lezzet.

Nasıl Yapılır?

İşe sosu hazırlayarak başlayın. Ispanakları ve enginarları yıkayıp doğrayın. Mutfak robotunuzu çıkarıp ıspanak, enginar ve sos için gerekli diğer tüm malzemeleri içine aktarın ve püre haline gelene dek çekin.

Arından mantarları yıkayıp saplarını koparın ve fırın tepsisine iç kısmı aşağı bakacak şekilde sıra sıra dizin. 190 derecede önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 10 dakika pişirin.

Sucukları küp küp doğrayın. Bir kaba hazırladığınız dip sosu, sucukları ve 2 yemek kaşığı ekmek kırıntısını alın, karıştırın. Yarı pişmiş diyebileceğimiz mantarların iç kısımlarını bu karışımla doldurup üstlerine kalan ekmek kırıntılarını serpiştirin. Mantarları bu şekilde yeniden fırına verin ve bu kez de 15-20 dakika pişirin. İşte bu kadar!

Turşusunu da yaparız ki: Enginar turşusu tarifi

Enginar Turşusu Tarifi

Malzemeler:

6 adet enginar

1 litre sıcak su

3 yemek kaşığı deniz tuzu

10 diş sarımsak

2 adet limon

3 yemek kaşığı elma sirkesi

500 ml. sızma zeytinyağı

Enginardan birçok lezzet yapmışken turşusunu yapmasak aklımızda kalırdı. Lezzetini tüm yıla yayacak bu turşu yeni favoriniz olacak.

Nasıl Yapılır?

Enginarları saplarından ve yapraklarından temizleyin ve dilimleyin. Bir kaba sıcak suyu, demiz tuzunu limonların taze sıkılmış sularını ve sirkeyi ekleyip içine de dilimlediğiniz enginarları koyun. Üzerine bir ağırlık yerleştirip ağzını kapattığınız bu karışımı 24 saat bu şekilde bekletin.

Bir gün sonra enginarları suyun içinden çıkarıp süzdürün. Bir kavanozun içine zeytinyağını, karabiberi, fazla sularından arındırdığınız enginarları ve iri iri doğradığınızı sarımsakları koyun. Kavanozun ağzını hava almayacak şekilde kapatıp 15 gün bekletin. Ardından dilediğiniz zaman tüketin.

Bonusu: Yoğurtlu enginar tarifi

Yoğurtlu Enginar Tarifi

Malzemeler:

2 su bardağı su

1/2 adet limonun suyu

4 adet enginar

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 demet semizotu

1,5 kase süzme yoğurt

Baharın habercisi enginarın en hafif haliyle karşınızdayız. Yaza hazırlanmak hiç bu kadar leziz olmamıştı.

Nasıl Yapılır?

Yarım limonun suyunu sıktığınız suda enginarları haşlayın. Yıkayıp ayıkladığınız semizotlarını yoğurtla karıştırın. Haşlanmış enginarların içine bu karışımı ilave edin. Üzerinde zeytinyağı gezdirip servis edin.