Baharatları aroması bozulmadan saklamanın yolları

Baharatlar uzun vadede kullanılan, çabucak tüketilmeyen ürünler. Haliyle bozulmadan saklamak da epey zor oluyor. Bazı yöntemlerle baharatların daha uzun süre taze kalmasını sağlayabilirsiniz. İşte baharatları aroması bozulmadan uzun bir süre saklamak için bilmeniz gerekenler...

Hava geçirmeyen saklama kapları: Baharatların hava ile temas etmeleri çabucak bozulmalarına neden olur. Hava geçirmeyen baharatlıklarla, baharatlarınızın uzun süre taze kalmasını sağlayabilirsiniz.

Işıktan ve ısıdan uzak tutmak: Baharatlar nemli ve sıcak ortamlarda çabucak bozulur. Bu nedenle baharatlarınızı kapalı ve serin ortamlarda muhafaza etmenizde yarar var. Örneğin, yemek yaparken baharatlarınızı ocağa yakın tutmamalı, işiniz bittiğinde hemen yerine kaldırmalısınız. Çünkü ocaktaki sıcaklık baharatların bozulmasına neden olabilir. Buzdolabı baharatları muhafaza etmek için en uygun ortamlardan biridir.

Cam kavanoz tercih etmeyin: Işık baharatların düşmanı olduğundan ve cam kavanozlar da ışık aldığından, ışık geçirmeyen seramik saklama kaplarını veya kavanozları tercih etmeniz, baharatlarınızın daha uzun süre taze kalmasını sağlar.

Taze ot veya baharatları derin dondurucuda saklayın: Baharatları kurutmadan, taze halleriyle kullanmayı seviyorsanız kullanım sürelerini uzatmak için derin dondurucuda saklayabilirsiniz. Böylelikle baharatlarınızı uzunca bir süre hiç bozulmadan kullanabilirsiniz.

Kilitli poşetleri de tercih edebilirsiniz: Derin dondurucuda saklamak istemiyorsanız taze ot halindeki baharatlarınızı kilitli poşetlerde de saklayabileceğinizi unutmayın. Böylelikle hava almayacak ve uzunca bir süre taze kalacaktır. Kilitli poşetlerinizi ışıktan ve ısıdan uzak tutmayı da unutmayın.

Bir yıldan uzun süre kullanmayın: Baharatlarınızın raf ömrü bir yıldır. Aldığınız baharatı bir yıldan uzun süre kullanmamaya özen gösterin. Baharatı aldığınız tarihi kavanozun üzerine not ederek süre kontrolünü yapabilirsiniz.

Kokusunu kaybeden baharat bozulmuş demektir: Baharatınız artık ilk günkü gibi kokmuyorsa, aroma vermiyorsa bozulmuş demektir. O baharatı artık kullanmamaya dikkat edin.

Kendiniz öğütürseniz de uzun süre taze kalır: Baharatları eğer toz halde kullanmayı tercih ediyorsanız, yaprak veya tane şeklinde alarak kendiniz öğüttüğünüzde tazeliğini daha uzun bir süre korumasını sağlarsınız. Dışarıdan toz halde alınan baharatların çok daha çabuk bozulduğunu unutmayın.

İhtiyacınızdan fazlasını satın almayın: Baharatın raf ömrü bir yıl olduğundan bu süre içinde, hatta bu süreden daha kısa sürede tüketebileceğiniz miktarda baharat alın. Aksi halde fazla aldığınız baharatların miadı dolacak, baharatlarınız tazeliğini yitirecek ve ziyan olacaktır.