8 Adımda Evde Makarna Yapımı ve Makarna Sosları

Mutfakta harikalar yaratmaya hazır mısınız? İşte tüm püf noktalarıyla 8 adımda evde makarna yapımı ve en sevilen makarna sosları

Ana vatanı İtalya olsa da hemen hemen her kültürde kendine yer edinen makarna, Türk mutfağında da oldukça önemli bir yere sahip. Kısa süre içerisinde harikalar yaratmanıza imkan sunan bu pratik yiyecek, öğrenci evlerinden restoranlara adeta hepimizin vazgeçilmezi. Eğer siz de evinizde taze makarnalar hazırlamak istiyorsanız doğru yerdesiniz! Paket makarnalara veda etmenizi sağlayacak ev yapımı makarnalar pişirmeye hazır olun!

İşte 8 adımda evde makarna yapımı ve makarna yapımına dair bilmeniz gereken her şey!

1. Adım: Doğru un tercihi yapın



Konu evde makarna yapımı olduğunda malzeme seçimi, büyük önem taşıyor. Eğer ilk kez makarna yapacaksanız un tercihinizi yüksek proteinli beyaz unlardan yana kullanmanız şart. Bu şekilde hamura daha kolay kıvam ve şekil verebilirsiniz. Dilerseniz ilerleyen aşamalarda farklı unlara yönelebilir, alternatif makarna tarifleri hazırlayabilirsiniz. Özellikle glutensiz unlara geçmeden önce bol bol pratik yapmanızı öneriyoruz.

2. Adım: Kullanacağınız yumurtaların kalitesine dikkat edin



Kimi makarna tarifinde yumurta kullanılmasa da yumurta, makarnanıza lezzet katacak ana malzemelerden biri. Bu nedenle tercihinizi yumurtalı tariflerden yana kullanmanızı öneriyoruz. Tabii kullanacağınız yumurtanın kalitesi de oldukça önemli. Doğal köy yumurtası, makarnanın yoğun bir lezzete ve yumuşak bir dokuya sahip olmasını sağlar. Dilerseniz makarnanıza yalnızca yumurta beyazı katabilir, nemli bir dokuya sahip olmasını sağlayabilirsiniz. Tabii bu yöntem, bütün yumurta kullanmak kadar lezzet vermeyecektir

3. Adım: Kaliteli bir zeytinyağı tercih edin



Birçok tarifte makarna hamuruna kıvam vermek için zeytinyağı tercih edilir. Ancak kullanacağınız zeytinyağının kalitesi, büyük önem taşıyor. Daha kolay açılan ve şekil alan bir hamur için kaliteli zeytinyağı kullanmanız şart.

4. Adım: Kullanacağınız ekipmanları hazırlayın



Evde makarna yapımı için ihtiyacınız olan bazı ekipmanlar mevcut. Dilerseniz yalnızca bir merdane ya da oklava kullanarak hamuru açabilir, bıçakla keserek şekil verebilirsiniz. Tabii bu yöntem oldukça zahmetli ve zaman istiyor. Bizim önerimiz hamuru bölmek için kesici, açmak için merdane, dinlendirmek için pişirme kağıdı ve şekillendirmek için makarna makinesi edinmeniz.

5. Adım: Hamuru hazırlayın



Eğer ilk kez makarna hamuru hazırlayacaksanız ufak miktarlarla başlayabilirsiniz. Kişi başı makarna porsiyonunu 100 gram üzerinden hesaplamanız mümkün. Örneğin 4 kişilik makarna hamuruyla başlayalım! 4 kişilik makarna hamuru hazırlamak için 400 gram una ve 4 adet yumurtaya ihtiyacınız olacak. Yani formülümüz her 100 gram un için 1 adet yumurta şeklinde ilerliyor. Kullanacağınız yumurtaların oda sıcaklığında olmasına dikkat etmelisiniz. Tezgahın üzerine unu eleyerek başlayın. Dilerseniz iki kez eleyebilir, unu daha çok havalandırabilirsiniz. Unun ortasına bir havuz açın ve içerisine yumurtaları kırın. Ardından 1-2 yemek kaşığı zeytinyağı ekleyin. Bu noktada tuz ve dilediğiniz diğer baharatları ekleyebilirsiniz. Yumurtaları karıştırmaya başlayın ve unları kenarlardan içeriye doğru yedirin. Ardından hamuru ellerinizle yavaşça yoğurun. İşte bu kadar!

6. Adım: Hamuru dinlendirin



Hamur tok bir kıvama geldiğinde ve tüm malzemeler birleştiğinde hamuru kenarlardan içer doğru kıvırarak düzeltin. Streç filme sarın ve buzdolabında 40 dakika kadar dinlendirin. Sert bir hamur elde etmiş olmanız sizi endişelendirmesin

7. Adım: Hamuru açın



Makarna hamuru oldukça sert bir hamur olduğu için elle açmak, pek de mümkün değil. Bu nedenle bizim önerimiz, bir makarna makinesi edinmenizden yana.

Dolapta dinlenen hamuru, hafifçe unladığınız tezgaha aktarın ve eşit büyüklükte parçalara bölün. Her bir parçayı merdane yardımıyla hafifçe açın. Uzunlamasına şekil verdiğiniz bu hamurları makarna makinesinden bir kere geçirin. Hamurun inceldiğini ve uzadığını göreceksiniz. Ardından hamuru kırmamaya ve çekmemeye özen göstererek bir kere daha makineden geçirin. Her aşamada hamuru hafifçe unlamayı unutmayın. Ardından makinenin aparatını değiştirerek ya da bir bıçak kullanarak makarna hamurunuza şekil verebilirsiniz. Şekil verdiğiniz makarnayı tezgahın üzerine serin ve hafifçe unlayın. Bu şekilde 5 dakika kadar dinlendirin.

8. Adım: Makarnanızı pişirin



Ev yapımı makarnalar paketli makarnalar kadar uzun pişmez. Taze makarnayı pişirmek için orta boy bir tencerenin içerisinde 1.5-2 litre suyu kaynatın. Bolca tuzladığınız suya makarnaları ilave edin ve 3-4 dakika kadar pişirin. Ardından süzerek kenara alın. Kesinlikle suya tutmayın. İşte bu kadar kolay!