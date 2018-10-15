10 Anadolu Şehrinden 10 Eşsiz Lezzet

Ülkemizin en zengin kültürlerinden birine sahip olan Doğu Anadolu Bölgesi, gerek adetleri gerekse yaşam tarzlarıyla Türkiye’ye bambaşka bir renk katıyor.

Nüfus yönünden en düşük yoğunluğa sahip olan bölge, yöresel lezzetler konusunda ise oldukça zengin bir seçkiye sahip. Özellikle hamur işi ve et yemekleri konusunda kendisini oldukça geliştirmiş olan Doğu Anadolu Bölgesi, sınırları içinde 14 tane il barındırıyor.

Biz de damak zevkine düşkün olan okurlarımız için Doğu Anadolu Bölgesi’nin 10 şehrinden öne çıkan 10 lezzeti derledik. Doğu Anadolu Bölgesi’ne seyahat etmeyi düşünenlere, yapılacaklar listelerine eklemeleri için ağız sulandıran bu lezzetleri mutlaka öneriyoruz. Afiyet olsun!

1. Evelik Sarması – Erzincan

Evelik sarması, tıpkı yaprak sarması gibi adını kullanılan bitkiden alıyor. Çok zahmet gerektirmeden kendi kendine yetişen Evelik Otu grip gibi enfeksiyonlara iyi gelirken, aynı zamanda da sofralarımızı da şenlendiriyor.

Evelik sarması, tıpkı diğer sarmalar gibi ister zeytinyağlı ister etli olarak tercih edilebiliyor. Pirinç ya da bulgur pilavı ile yapılan Evelik sarması, özellikle Erzincan mutfağının yıldızı olarak parlıyor. Erzincan’a yolunuz düşerse, denemeden dönmeyin hatta dönerken evelik yaprağı almayı da unutmayın deriz.

2. Accin – Mardin

Seneler boyunca bambaşka medeniyetlere ev sahipliği yapmış, kendine özel kültürel dokusuyla gidenleri büyülemeyi başaran Mardin aynı zamanda da oldukça eşsiz bir mutfağa sahip.

Bulgur, Doğu Anadolu’nun en sık tercih edilen lezzetlerinden biri. Çoğu yemeğin ana malzemesi olarak mutlaka karşımıza çıkıyor. Accinde de bu durum geçerli. Başka bir bulgur lezzeti olarak karşımıza çıkan accin, Mardin mutfağının imzasını taşıyor. İçinde yumurta, dana eti, bulgur gibi zengin besin öğeleri bulunduran yemek, Mardin sokaklarını gezmeniz için doyurucu ve enerji veren bir yiyecek olarak tadımlarımız arasında yerini alıyor.

3. Keldoş – Bingöl

Bingöl mutfağı, birtakım malzemelerin farklı kombinasyonlarla denenerek ortaya değişik lezzetlerin çıkmasıyla oluşmuş bir biçimde karşımıza çıkıyor. Köz üzerinde pişirilen keldoş, yapılışı oldukça basit ve tadı damaklarda iz bırakan bir Bingöl klasiği.

Tercihen bulgurla yapılan yemek, alakasız gibi gözüken lezzetlerin bir araya gelmesiyle oluşuyor ve deneyenlerin damağında daha önceden rastlamadıkları bir tat bırakıyor. Kolayca hazırlanan keldoş, Bingöl’ü ziyaret edeceklerin denemeden gelmesi gereken müthiş bir Bingöl klasiği olarak listemizde yer alıyor.

4. Murtuğa – Van

Van denince aklımızda ya göl ya kediler ya da kahvaltı gelir. Lezzetlere odaklandığımız bu yazımızda, biz de bu sefer kahvaltıdan bahsedeceğiz. Meşhur kahvaltısıyla ağızları sulandırmayı başaran Van, her yerde kolayca rastlayamayacağınız farklı kahvaltılık lezzetlere de sahip. Murtuğa da, bunlardan yalnızca bir tanesi.

Tereyağı, un ve yumurta gibi basit üç malzemeden yapılan murtuğa, oldukça doyurucu bir besin olma özelliği taşıyor. Upuzun kahvaltıların başrol insanıysan, Van’a yolun düştüğünde sofradan zor kalkacağını söyleyebiliriz. Van’ın eşsiz kahvaltısını deneyimlerken, murtuğayı da listene eklemeyi unutma.

5. Doğaba – Hakkari

Ülkemizin en doğusunda bulunan ilimiz Hakkari’nin imza lezzetlerinden olan doğaba, içinde bulunan malzemeleriyle beraber fazlaca doyurucu bir deneyim sunuyor. Nohut, köfte ve kemikli etin uyumuyla harmanlanan doğaba, protein yönünden oldukça yeterli bir seçim olarak karşımıza çıkıyor.

Yolu Hakkari’ye düşecek olanların denemeden dönmemesi gereken bir lezzet olan doğaba, yoğun tadıyla ve birçok lezzetin bir araya gelmesiyle beraber tekrar tekrar yeme hissi uyandırıyor. Bu yemek olsa olsa yerinde yenir diyorsanız, doğabayı Hakkari listenize mutlaka eklemelisiniz.

6. Bükmeli Sırın – Elazığ

Yine bir hamur işi lezzeti olarak karşımıza çıkan bükmeli sırın, Elazığ’ın yöresel lezzetlerinin başında yer alıyor. Özellikle yapılışındaki ve şeklindeki estetikliğiyle iştah kabartan bu özel lezzet, hamur işi severlerin ağızlarını sulandıracak.

Bol yoğurtlu, bol ekmekli bu lezzet, özellikle iştahına düşkün olanlar için çok doğru bir seçim olacaktır. Elazığ’a giderken kilo alma riskinizi göz önünde bulundurun ve ona göre seyahat edin. Bu leziz yemekler karşısında, pişman olmanıza izin veremeyiz.

7. Çiriş Ketesi – Ağrı

Ağrı’da yetişen çiriş isimli bitkiden yapılan bu lezzetimiz ise, tam bir ana öğün olmasa da onun kadar doyurucu olma özelliğine sahip.

Buğday unundan yapılan çiriş ketesi, Doğu Anadolu’ya has hamur işi yiyeceklerin de başını alıyor. Yapılan bölgelere göre farklılık gösteren kete, özellikle Ramazan aylarında sofraları süslüyor. Ramazan ayı dışında da bulunabilen kete, Ağrı’nın özel bitkisi çiriş ile birleşince ise bambaşka bir hal alıyor.

8. Hangel – Kars

Kars’ın gözbebeği lezzetlerinden hangel, bir kere yiyenin bir daha istemesine neden olan zengin bir lezzete sahip. Bol acısıyla damaklarda unutulmaz bir tat bırakmayı başaran yemek, yoğurtlu sosuyla da içinizi açıyor.

Doğu Anadolu Bölgesi’nin hamur işi lezzetlerinin başında gelen hangeli tatmak isterseniz, Kars’a uğramanızı öneririz. Ne de olsa her lezzet asıl yerinde güzeldir, değil mi?

9. Kayısılı Kavurma – Malatya

Malatya denince, aklımıza ilk olarak kayısı gelmesi neredeyse kaçınılmaz. Hal böyle olunca da, kayısının olmadığı bir lezzet sunmak da aynı şekilde imkansız hale geliyor.

Aslında, kayısılı kavurmanın bildiğimiz kavurmalardan çok da büyük bir farkı yok. Sadece toprağından taze çıkmış kayısıyla pişirilen et hem farklı bir tat katıyor hem de yumuşaklığıyla kolay bir tüketim sağlıyor. Malatya’ya yolunuz düşerse kayısıyı bildiğiniz gibi değil de, leziz bir etle beraber tatmak isterseniz kayısılı kavurma öğlen yemeğinde iyi bir seçim olarak karşınıza çıkacaktır.

10. Büryan – Bitlis

Geldik listemizin en meşakkatli yemeğine! Kızgın kuyularda geceleri üç saat boyunca pişirilen bu leziz et yemeği, verilen çabanın da hakkını fazlasıyla veriyor.

Bitlis’in en bilinen yöresel lezzetleri arasında yer alan büryanı ise, sabah 10’dan sonra bulabilmek pek de mümkün değil. Gününüze özenle pişirilmiş kuzu etiyle başlamaya hazırsanız, Bitlis’e gittiğinizde büryan yapan bir restoran bulmanızı mutlaka tavsiye ediyoruz.