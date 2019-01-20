banner255
Bulutoğluları, birincilikle başladı
Bulutoğluları, birincilikle başladı
15 0
Yoldan çıkarak yol kenarındaki araçlara çarptı
Yoldan çıkarak yol kenarındaki araçlara çarptı
107 0
 
Dünyanın en iyi modeli matematik mühendisi
Dünyanın en iyi modeli matematik mühendisi
14 0
Özok Mobilya’dan anlamlı etkinlik
Özok Mobilya’dan anlamlı etkinlik
19 0
LİMON ile faturaları ödemek artık çok kolay
LİMON ile faturaları ödemek artık çok kolay
7 0
Engelsiz yürekler farklı başladı
Engelsiz yürekler farklı başladı
14 0
İster Demleyip İçin İster Banyosunu Yapın
İster Demleyip İçin İster Banyosunu Yapın
51 0
banner82

Zirvenin hakimi Apoel

banner27

banner210
Zirvenin hakimi Apoel
banner215

Hamit SAKALLI

Güney Kıbrıs Birinci Lig'inde zirveyi ilgilendiren haftanın en önemli maçı AEL Limasol - Apoel maçını, Apoel deplasmanda 1-0 kazandı.

AEL Limasol - Apoel maçının ilk devresi golsüz sona ererken, ikinci devre hareketli başladı. 58. dakikada gelişen Apoel atağında, topa elle müdahale eden AEL futbolcusu Andre Texeria penaltıya sebep olurken, çift sarı karttan kırmızı kart gördü. Penaltı vuruşunda Morais takımını 1-0 öne geçirdi. 77. dakikada Apoel'den Nicolas Ioannou da kırmızı kart görmesine rağmen Apoel skoru maç sonuna kadar koruyup, maçı 1-0 kazandı.

Apoel 41 puana yükselerek liderliğini sürdürürken, 2 Limasol ekibi 37'şer puanlı Apollon ve AEL'e 4 puan fark yaptı.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.