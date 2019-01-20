Zirvenin hakimi Apoel

Hamit SAKALLI

Güney Kıbrıs Birinci Lig'inde zirveyi ilgilendiren haftanın en önemli maçı AEL Limasol - Apoel maçını, Apoel deplasmanda 1-0 kazandı.

AEL Limasol - Apoel maçının ilk devresi golsüz sona ererken, ikinci devre hareketli başladı. 58. dakikada gelişen Apoel atağında, topa elle müdahale eden AEL futbolcusu Andre Texeria penaltıya sebep olurken, çift sarı karttan kırmızı kart gördü. Penaltı vuruşunda Morais takımını 1-0 öne geçirdi. 77. dakikada Apoel'den Nicolas Ioannou da kırmızı kart görmesine rağmen Apoel skoru maç sonuna kadar koruyup, maçı 1-0 kazandı.

Apoel 41 puana yükselerek liderliğini sürdürürken, 2 Limasol ekibi 37'şer puanlı Apollon ve AEL'e 4 puan fark yaptı.