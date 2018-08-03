“Zaman çok kritik”

Rum Müzakereci Mavroyannis, içinde bulunulan zamanı “çok kritik” diye niteledi

Güney’de yayımlanan Alithia gazetesi, Eylül-Ocak döneminin, Kıbrıs sorununun mevcut çerçevede çözümü için son çaba, başarısız olunması halinde ertesi gününün çok zor olacağına işaret etti. Gazete, Rum Müzakereci Andreas Mavroyannis’in, içinde bulunulan zamanı “çok kritik” diye nitelediğini vurguladı.

Haberi “Dönem Sonunun 5 Ay Öncesi mi?” başlığıyla aktaran gazeteye göre Rum yönetimi, Kıbrıs sorununun son yılların en kritik dönemecinde bulunduğu ve Kıbrıs sorununun, 2004 referandumunun da ötesinde, tarihinin belki de en kritik aşamasında bulunduğu görüşünü pek çok ve değişik şekillerde ortaya koyuyor. Aynı şekilde uluslararası toplum da “Kıbrıs sorununun şu veya bu şekilde kapatılması gerektiği” görüşünü pek çok ve farklı şekillerde belirtiyor.

Gazete, görüştüğü bir diplomatik kaynağın “Kıbrıs sorununda olguların doğal gelişmesi meselesi de vardır. Sonu gelmez çabalarla prosedür 45’inci yılını dolduruyor, uluslararası toplum da 1977’den beri masada bulunan formülle çözülemeyen bir çabaya desteğini sürdürmeye niyetli görünmüyor” dediğini yazdı.

Rum yönetiminin gerçeği, BM Barış Gücü’nün görev süresini uzatan rapordan anlamış göründüğüne dikkat çeke gazete bunun, Rum Müzakereci Andreas Mavroyannis ve DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun “belki de en tehlikeli kavşakta bulunulduğu” ortak mesajını verdiklerinin açıklamalarından anlaşıldığına işaret etti.

EYLÜL-OCAK DÖNEMİ KRİTİK

Gazete “Güvenlik Konseyi, görev süresini uzatmaya şart koştu ve bir dahaki uzatmanın, bugüne kadar öğrendiğimiz şartlarda olmayacağını ima etti. Güvenlik Konseyi yıl içerisinde, en azından Kıbrıs’taki Barış Gücü’nün görev süresinin uzatılmasına ilişkin yeni görüşmenin başlayacağı Ocak 2019’dan önce önemli gelişmeler görmeyi bekleyecek” ifadelerine yer verdi.

Habere göre BM Genel Sekreteri’nin geçici görevlendirdiği Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un Ada’daki iki taraf, garantörler ve Brüksel’le temaslarını Eylül başlarına kadar tamamlaması bekleniyor. Ardından Genel Sekreter’e bilgi verecek. Genel Sekreter, BM Genel Kurulu çerçevesinde Eylül sonunda iki liderle de görüşme fırsatı bulacak. O dönemden, Güvenlik Konseyi’ne Kıbrıs’la ilgili raporunu sunacağı 15 Ekim’e kadar, izlenecek prosedüre karar verecek.

Ocak ayına kadar her şey yolunda giderse, yeni bir uluslararası konferansı da içermesi muhtemel yeni bir prosedür olabileceğine işaret eden gazete “bütün müdahiller, gayrı resmî bir ocak takvimi olduğunu biliyor. Yeni çaba başarısız olursa Kıbrıs sorunu, uluslararası toplumun ne tepki vereceğini kimsenin bilemeyeceği başka bir boyuta girecek. Gerçekte, kesin olan tek şey BM Barış Gücü’nde değişiklik yapılacağıdır” ifadelerine yer verdi.

“LUTE, GENEL SEKTERİ İKNA ETMEK İÇİN İKNA OLMAK İSTİYOR”

Gazete Rum Müzakereci Andreas Mavroyannis’in önceki gün RİK’e yaptığı açıklamada, içinde bulunulan zamanın, Kıbrıs sorunu açısından, bugüne kadar bilinen dönemin sona ermesine damgasını vuracak kadar kritik olduğu görüşünü yinelediğine işaret etti.

Habere göre Mavroyannis “Sayın Lute, Genel Sekreter’i ikna etmek için, (Guterres’in) Kıbrıs sorununa yeniden müdahil olmasının çözümü gündeme getireceği özlü olasılığı bulunduğuna ikna olmak istiyor. Sayın Lute çabalarımızdan kuşku duymuyor ancak bizi geçen yıl başarısız olanın bu yıl başarılı olacağına inandıran şeyin ne olduğunu soruyor” dedi.

Mavroyannis, BM’nin bu yaklaşımının, “çözüm yerine çıkmazla karşı karşıya getirecek bir prosedüre girme tehlikesi konusunda Rum tarafını koruma niteliğinde olduğu” görüşünü de ortaya koydu.

Fileleftheros “Aynı Prosedür mü, Yeni mi?” başlıklı haberinde, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias’ın Lute ile 11 Eylül’de görüşmek üzere randevulaştığını yazdı, Mavroyannis’in RİK’e dün yaptığı açıklamadan detaylara yer verdi.

BM’NİN YAKLAŞIMI ASLINDA RUM TARAFI AÇISINDAN “KORUMA NİTELİĞİNDE”

Habere göre “Başarısızlık lüksü yok” vurgusunu yapan Mavroyannis, BM’nin yaklaşımının aslında Rum yönetimi açısından bir koruma niteliğinde olduğunu belirtti, “Çünkü bizi çözüm yerine çıkmazın resmîleşmesine götürecek bir prosedüre girme riski çok büyüktür. Çünkü Sayın Lute, biz sadece, çözümü gündeme getirme dinamiğini barındıran bir prosedürün eşiğindeysek katkı koyup yardım edeceğiz diyor” ifadelerini kullandı.

Mavroyannis, Genel Sekreter’in sadece Crans-Montana’daki görüşmede ifade edilen prosedürden değil genel olarak prosedürden söz ettiğine dikkat çekti. Mavroyannis “Yani, taraflar uzlaşırsa başka bir şey, başka bir prosedür olabilir” izahında bulundu ancak bunun, masada başka bir şey olduğu anlamına gelmediğini de ekledi.



