Yüzde 33 İki toplumlu federasyon çözümünden yana

Alithia, RİK hesabına yapılan ankette Kıbrıs sorununun çözüm şekliyle ilgili sorulara verilen cevapları aktardı.

Buna göre, ankete katılanların yüzde 33’ü iki bölgeli iki toplumlu federasyon çözümünden yana, yüzde 29’u ise karşı. Yüzde 16’sı görüş belirtmek istemedi, yüzde 22’si ise bu çözümün ne lehinde ne aleyhinde olduğunu söyledi.

İki bölgeli iki toplumlu federasyon lehine görüş belirtenlerin yüzde 49’u DİSİ’den, yüzde 56’sı AKEL’den, yüzde 18’i DİKO’dan, Yüzde 19’u EDEK’ten, yüzde 8’i Vatandaşlar İttifakı’ndan, yüzde 36’sı Dayanışma Hareketi’nden, yüzde 20’si Ekologlar’dan ve yüzde 8’i ELAM’dan.

Ankete katılanların yüzde 51’i iki bölgeli iki toplumlu federasyon hakkında bilgi sahibi olmadığını, yüzde 47’si bilgili olduğunu söyledi. Bilgi sahibi olduğunu söyleyenlerin yüzde 49’u bu çözümün lehine, yüzde 33’ü de aleyhine olduğunu kaydetti. Bilgi sahibi olmadığını söyleyenlerin yüzde 18’i federasyon lehine, yüzde 27’si aleyhine görüş belirtti.