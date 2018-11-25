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Yunanistan’da Kuzey Kıbrıs krizi

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Yunanistan Emniyet Teşkilatı’nda ajanda krizi patladı. 2019 yılı ajandasındaki bir haritada Yunanistan’ın tanımadığı KKTC’nin “Kuzey Kıbrıs” olarak gösterilmesi büyük tepkilere yol açtı

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Yunanistan’da Kuzey Kıbrıs krizi
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Yunanistan Emniyet Teşkilatı’nda (ELAS) ajanda krizi patladı. ELAS’ın 2019 yılı ajandasındaki bir haritada Yunanistan’ın tanımadığı KKTC’nin “Kuzey Kıbrıs”, “Eski Yugoslavya Makedonya Cumhuriyeti” (FYROM) ismiyle tanıdığı Makedonya Cumhuriyeti’nin de “Makedonya” olarak gösterilmesi büyük tepkilere yol açtı.

Teşkilatta soruşturma açıldı. Ayrıca, ELAS’ın iletişim dairesinde çalışan 14 personel de başka görevlere atandı. “Kuzey Kıbrıs” ve “Makedonya” yazılı haritanın bulunduğu ajandanın baskısını özel bir şirketin yaptığı ve bugüne kadar 40 bin adet dağıtıldığı da öğrenildi. Ajandaların derhal toplatılması emri verildi. Yunan Kamu Düzeni Bakanı Yardımcısı Katerina Papakosta, “Çok ciddi bir konu. ELAS’ın onuru zedelenemez. Soruşturmanın sonuçlarını bekliyorum” dedi.  

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