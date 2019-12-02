Yunanistan ile Mısır'dan Türkiye'ye yanıt geçikmedi

Türkiye’nin hareketleri ile Libya’yla imzalanan işbirliği memorandumunun Yunanistan ile Mısır’ı kayıtsız bırakmadığını ve Yunanistan ile Mısır’ın bu duruma, kendi Münhasır Ekonomik Bölgelerini (MEB) belirleme konusunda yanıt vermekle geç kalmadıklarına işaret edildi

Türkiye ile Libya arasında Münhasır Ekonomik Bölgelerin (MEB) belirlenmesi konusunda varılan anlaşmanın, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile Mısır Dışişleri Bakanı Sami Şükrü arasında Kahire’de gerçekleştirilen toplantıda ele alındığı ifade edildi.

Fileleftheros gazetesi “MEB Belirlenmesiyle Yanıt Veriyorlar - Türkiye ile Libya Arasındaki Memorandum Yunanistan ile Mısır Arasındaki Görüşmeleri Hızlandırıyor” başlıklı haberinde, Türkiye’nin hareketleri ile Libya’yla imzalanan işbirliği memorandumunun Yunanistan ile Mısır’ı kayıtsız bırakmadığını ve Yunanistan ile Mısır’ın bu duruma, kendi Münhasır Ekonomik Bölgelerini (MEB) belirleme konusunda yanıt vermekle geç kalmadıklarına işaret etti.

Doğu Akdeniz MEB’indeki Türk hareketleri ile faaliyetlerinin, Yunanistan ve Mısır Dışişleri Bakanlarının Kahire’de yaptıkları görüşmenin ana konusunu teşkil ettiğini yazan gazete, Dendias ile Şükrü’nün, Yunanistan ile Mısır MEB’lerinin karakterize edilmesi ve sınırlarının belirlenmesiyle ilgili görüşmelerin hızlandırılmasına karar verdiklerini kaydetti.

Gazete haberinde Dendias’in görüşmenin ardından yaptığı açıklamaya da yer verdi.

DENDİAS BERLİN GÖRÜŞMESİ HAKKINDA DA KONUŞTU

Öte yandan gazete, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’in, Berlin’de BM Genel Sekreteri ile liderler arasında gerçekleştirilen görüşmeyle ilgili olarak Yunanistan’da yayımlanan “To Vima” gazetesine verdiği demeçte söylediklerine de yer ayırdı.

Berlin görüşmesinin, Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin müzakerelerin yinelenmesi gidişatına yönelik olumlu bir adım teşkil ettiğini ifade eden Dendias, BM Güvenlik Konseyi kararlarının tayin ettiği Kıbrıs sorunu çözüm çerçevesine olan bağlılığın, aynı zamanda BM Genel Sekreterinin çabaları sürdürme konusundaki ilgisinin teyit edildiğini de savundu.

Beş taraflı bir konferans toplanması olasılıklarıyla ilgili bir soruya karşılık da Dendias, böyle bir olasılık bulunduğunu, fakat bunun gerçekleştirilmesiyle ilgili zamanın Atina’ya bağlı olmadığını dile getirdi.

Dendias “Kıbrıs MEB’i, kara suları ve toprak üzerinde tırmanan Türk ihlallerinin uygun ortamın meydana getirilmesine hiç katkıda bulunmadığını” da iddialarına ekledi.

MİÇOTAKİS’DEN DE UYARI

Alithia gazetesi de habere “Yoğun Diplomatik Ateş… Yunanistan-Mısır Dışişleri Bakanları Görüşmesi- Sınırların Belirlenmesiyle İlgili Görüşmeleri Hızlandırıyorlar” başlıklarıyla yer verdi.

Gazeteye göre Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Yeni Demokrasi Partisinin 13’üncü Kurultayında yaptığı açıklamada, Ankara’ya mesaj göndererek, Türkiye ile Libya arasındaki anlaşma konusunda NATO’nun müdahalede bulunmasını istedi.

Gazeteye göre Miçotakis konuşmasında, Yunanistan’ın hiçbir meydan okumayı yanıtsız bırakmayacağını dile getirdi.

İlgili haberler Haravgi’de ise “Türk Kışkırtıcılığı NATO’da… Dendias: Beşli Konferans Olası, Fakat...” başlıklarıyla yer buldu.