banner107
Demet’le eğlence bir başka
Demet’le eğlence bir başka
9 0
Mesarya’da muhabbetin adresi
Mesarya’da muhabbetin adresi
6 0
Öğrenci kavgasında kan aktı
Öğrenci kavgasında kan aktı
49 0
Dünya Kupası'nda oynayan ilk Kıbrıslı Türk
Dünya Kupası'nda oynayan ilk Kıbrıslı Türk
329 0
VAR ve gol çizgisi teknolojisi 'Horoz'u ötürdü
VAR ve gol çizgisi teknolojisi 'Horoz'u ötürdü
56 0
Rimac'ın yeni elektrikli bebeği: Rimac C Two
Rimac'ın yeni elektrikli bebeği: Rimac C Two
59 0
Cezaevinde tiyatro gösterisi
Cezaevinde tiyatro gösterisi
174 0
Bayram keyfi
Bayram keyfi
43 0
banner82
banner147

Yunanistan garantör güç olmak istemiyor

banner27

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias’ın, Rusya ziyareti sırasında verdiği demeçte Yunanistan’ın, Büyük Britanya ve Türkiye gibi garantör ülke olduğunu, kendilerinin böyle haklar istemediklerini belirtti

Yunanistan garantör güç olmak istemiyor
banner137

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias, Yunan Hükümeti’nin hedefinin, müdahale hakları ve üçüncü ülkelerin garantisi olmaksızın Kıbrıs sorununun çözümü olduğunu ifade etti.

Alithia gazetesi Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias’ın, Rusya ziyareti sırasında Rus gazetesi “İzvestiya’”ya röportaj verdiğini yazdı.

Habere göre Kocias röportajda, Yunanistan’ın, Büyük Britanya ve Türkiye gibi garantör ülke olduğunu, kendilerinin böyle haklar istemediklerini belirtti.

Türkiye’nin 21’inci yüzyıl dünyasını uyarlamakta zorluklara sahip olduğunun görüldüğünü iddia eden Kocias, hiç kimsenin, “işgal altında veya himayesindeymiş” gibi başka bir ülkeye sahip olmasının  mümkün olmadığını savundu.

Uluslararası hukuk temelinde ilkelere dayalı tezlerinden dolayı Rusya’ya da teşekkür eden Kocias Yunanistan’ın, Kıbrıs’ın, BM’nin normal ve düzenli üye devletine dönüşmesini arzuladığını belirtti.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.