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Yunanistan'dan Güney Kıbrıs'a ilk kez kadın büyükelçi atanıyor

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Yunanistan'dan Güney Kıbrıs'a ilk kez kadın büyükelçi atanıyor
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Yunanistan’ın Güney Kıbrıs Büyükelçiliği’ne Ekim ayı itibarıyla kadın elçi atanacağı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi “Lefkoşa’daki Yunan Büyükelçiliği’nin Başına Kadın-Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Kuruluşundan Bu Yana İlk Kez- Ekaterini Ksagorari, İlias Fotopulos’un Halefi Oluyor” başlıklı haberinde, Yunanistan’ın Güney Lefkoşa’da bulunan büyükelçiliğinin zirvesinin, Ekim ayında değişeceğini yazdı.

Güney Kıbrıs-Yunanistan arasındaki diplomatik ilişkilerin 59 yıllık tarihinde ilk kez Atina’nın, şu anda mevcut Yunanistan Büyükelçisi İlias Fotopulos’un yerine kadın diplomat Ekaterini Ksagorari’nin atanmasına karar vermesinin önemini vurgulayan gazete Ksagorari’nin şu anda Avustralya’da elçilik görevi yürüttüğünü yazdı.

Ekaterini Ksagorari’nin atanmasına ilişkin evrakların, Rum Dışişleri Bakanlığı’na gönderildiğini yazan gazete, şu anki mevcut Yunan Büyükelçisi İlias Fotopulos’un ise Yunanistan Dışişleri Bakanlığı’ndaki görevine geri döneceğini belirtti.

Habere göre, 1990 yılından itibaren diplomatik hizmetlerde bulunan EkateriniKsagorari,  hizmetleri çerçevesinde Edirne’de de konsolos olarak görev yaptı.

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