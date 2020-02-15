Rum tarafında yılda 43 yeni çocuk kanseri vakası görüldüğü haber verildi.

Politis ve diğer gazetelerin Makarios Hastanesi Çocuk Onkolojisi Birimi’nin Rum Sağlık Bakanlığı işbirliğinde tuttuğu çocuk kanseri arşivine dayanarak 0 -19 yaş aralığındaki çocuklarda yılda 43 kanser vakası görüldüğünü yazdı.

Habere göre, Dünya Kanser Günü dolayısıyla Rum Tabipler Birliği tarafından yapılan açıklamada, Rum tarafında çocuklardaki lenfoblastik lösemi tedavisi oranının yüzde 80’in, lamfomalarda yüzde 95’in üzerinde olduğu, habis beyin tümörlerinde ise bu oranın yüzde 50-60’larda seyrettiği belirtildi.