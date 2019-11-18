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Yeşil Hat Tüzüğü uygulamasında değişikliğe gidilecek

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Rum İçişleri Bakanı Konstantinos Petridis, Rum Dışişleri Bakanlığı’yla işbirliği içerisinde, gerek sınır kapıları, gerekse Yeşil Hat boyunca önlemlerin arttırılması adına bir paket hazırlığı içerisinde olduklarını söyledi

Yeşil Hat Tüzüğü uygulamasında değişikliğe gidilecek

 Rum İçişleri Bakanı Konstantinos Petridis, KKTC’den Güney Kıbrıs’a kaçak göçün önlenmesi adına sınır kapıları ve Yeşil Hat boyunca alınacak yeni önlemleri yakın tarihte açıklayacaklarını, ayrıca Yeşil Hat Tüzüğü’nün uygulanmasında da değişikliğe gidilmesinin öngörüldüğünü açıkladı.

Alithia ve diğer gazeteler, Rum İçişleri Bakanı Konstantinos Petridis’in dün konuya ilişkin açıklamasında, Rum Dışişleri Bakanlığı’yla işbirliği içerisinde, gerek sınır kapıları, gerekse Yeşil Hat boyunca önlemlerin arttırılması adına bir paket hazırlığı içerisinde olduklarını söylediğini yazdır.

Habere göre, Petridis, Yeşil Hat için “kara delik” benzetmesini kullanarak, KKTC’den kaçak göçmen akımı ve bunun kendileri için büyük bir sorun haline gelmeye başlamasının kendilerini önlemler almaya yönlendirdiğini belirtti.

Hedeflerinin, bazı üçüncü ülke vatandaşlarının KKTC’den Güney Kıbrıs’a sınır kapılarından geçmelerini önlemek olduğunu vurgulayan Petridis, Yeşil Hat Tüzüğü’nün Kıbrıslıların, yani Kıbrıslı Türkler ve Rumların dolaşımının normal şekilde sağlanması için yapıldığını savundu.

Petridis, sınır kapıları ve Yeşil Hat’tın kontrolsüz diğer noktalarının kontrol altına alınmasının, Yeşil Hat Tüzüğü’nden doğan sorumlulukları gereği olduğunu ifade ederek, bu konuda AB’yi de bilgilendirdiklerinin altını çizdi.

Kaçak göç akımlarında sorumluluğun AB’da olduğunu belirten ve kendilerinin bu konuda karşılaştıkları sorunlardan AB’yi sorumlu tutan Petridis, önlemler paketinin kısa zaman içerisinde açıklanacağını da sözlerine ekledi.

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