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Ülke genelinde dün akşam meydana gelen aşırı yağış nedeniyle bir çok ev ve işyerini su bastı. Polisin açıklamasına göre, Lefkoşa'da, Ortaköy ışıkları ile Hastane Çemberi arasında kalan yol su altında kaldığından trafiğe kapatıldı. Trafik ulaşımı alternatif yollardan sağlanıyor. Girne - Değirmenlik anayolu, göletin yaklaşık 500 metre yukarısında yola toprak kayması olduğundan Girne istikametinden gelen sürücüler Değirmenlik Başpınar bölgesine yönlendirmekte. Altınova- Ağıllar yolu tek yönlü, Turnalar - Yarköy yolu ise tamamen trafiğe kapatılmıştı.
Ülke genelinde dün akşam meydana gelen aşırı yağış nedeniyle bir çok ev ve işyerini su bastı. Polisin açıklamasına göre, Lefkoşa'da, Ortaköy ışıkları ile Hastane Çemberi arasında kalan yol su altında kaldığından trafiğe kapatıldı. Trafik ulaşımı alternatif yollardan sağlanıyor. Girne - Değirmenlik anayolu, göletin yaklaşık 500 metre yukarısında yola toprak kayması olduğundan Girne istikametinden gelen sürücüler Değirmenlik Başpınar bölgesine yönlendirmekte. Altınova- Ağıllar yolu tek yönlü, Turnalar - Yarköy yolu ise tamamen trafiğe kapatılmıştı.
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“Yeni oldubittiler yaratılıyor”

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Fotiu, Kıbrıs sorununun çözümü olmadan yerinden edilmiş insanların dönüşünün konuşulamayacağını da ileri sürerek, KKTC makamlarının Maronitlerin köylerine dönmesine ilişkin tek taraflı kararlarının ve bu konuyu tekrarlamalarının, yeni oldubittiler yaratılması için metodu teşkil ettiğini savundu

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“Yeni oldubittiler yaratılıyor”
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 Rum Başkanlığı İnsani Konular ve Dış Rumlar Komiseri Fotis Fotiu, KKTC makamlarının Maronitlerin köylerine dönmesine ilişkin tek taraflı kararlarının ve bu konuyu tekrarlamalarının, yeni oldubittiler yaratılması için metodu teşkil ettiğini ileri sürdü.

Haravgi gazetesi, Rum Başkanlığı İnsani Konular ve Dış Rumlar Komiseri Fotis Fotiu’nun, Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay’ın Maronit köylerine yönelik açılımın aşamalı olarak gerçekleştirileceği yönündeki açıklamasını yorumladığını yazdı.

Habere göre Fotiu, Rum Haber Ajansı’na konu hakkında yaptığı açıklamada, Türk metotlarının, bir kez daha Maronit toplumunda ve yerlerinden edilmiş insanlarda, karışıklık ve tedirginliğe neden olduğunu belirtti.

“İşgal rejiminin amacının, işgalin anlamını erozyona uğratmak” olduğunu belirten Fotiu, Rum Yönetimi’nin değişmeyen ve sabit politikasının, herhangi bir ayırımcılık yapılmaksızın, tüm yerinden edilmiş insanların yasal ve geri dönüm haklarının korunması olduğunu ifade etti.

Fotiu, KKTC makamları tarafından konunun, geçen yıl olduğu gibi yeniden gündeme getirilmesinin, imaj yaratmayı ve Kıbrıs sorununun özünü teşkil eden ciddi bir konudan faydalanmayı hedeflediğini savundu.

Yapılan açıklamaların ve niyetlerin devam etmekte olan yasa dışılığı, uluslararası hukukun çiğnenmesini sonlandırmadığını savunan Fotiu, Kıbrıs sorununun çözümü olmadan yerinden edilmiş insanların dönüşünün konuşulamayacağını da ileri sürdü.

Fotiu açıklamasında ayrıca Kıbrıs sorununun çözümü aracılığıyla ülkenin yeniden birleşmesi hedefiyle yapıcı bir tavır sergilemesi için Türkiye’ye çağrıda da bulundu.

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