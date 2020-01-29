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Yedi Rus'a daha Rum Yönetimi’nin de oyuyla yaptırım

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Yedi Rus'a daha Rum Yönetimi’nin de oyuyla yaptırım

Kırım’ın 2014 yılında Rusya topraklarına yeniden bağlanması sonrası yaptırım uygulama başlayan Avrupa Birliği’nin (AB), yaptırım listesine Rum Yönetimi’nin de oyuyla 7 Rus vatandaşını daha eklediği bildirildi.
Fileleftheros gazetesi, Kırım’da 2019 yılında yapılan parlamento seçimlerini gerekçe gösteren AB’nin, Rusya’ya yaptırımları bir kez daha genişlettiğini ve Rumların bu konudaki vetosunun kalktığını yazdı.

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