Yedi Rus'a daha Rum Yönetimi’nin de oyuyla yaptırım

Kırım’ın 2014 yılında Rusya topraklarına yeniden bağlanması sonrası yaptırım uygulama başlayan Avrupa Birliği’nin (AB), yaptırım listesine Rum Yönetimi’nin de oyuyla 7 Rus vatandaşını daha eklediği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Kırım’da 2019 yılında yapılan parlamento seçimlerini gerekçe gösteren AB’nin, Rusya’ya yaptırımları bir kez daha genişlettiğini ve Rumların bu konudaki vetosunun kalktığını yazdı.