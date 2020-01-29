Yedi Rus'a daha Rum Yönetimi’nin de oyuyla yaptırım

Kırım’ın 2014 yılında Rusya topraklarına yeniden bağlanması sonrası yaptırım uygulama başlayan Avrupa Birliği’nin (AB), yaptırım listesine Rum Yönetimi’nin de oyuyla 7 Rus vatandaşını daha eklediği bildirildi.
Fileleftheros gazetesi, Kırım’da 2019 yılında yapılan parlamento seçimlerini gerekçe gösteren AB’nin, Rusya’ya yaptırımları bir kez daha genişlettiğini ve Rumların bu konudaki vetosunun kalktığını yazdı.
Kırım’ın 2014 yılında Rusya topraklarına yeniden bağlanması sonrası yaptırım uygulama başlayan Avrupa Birliği’nin (AB), yaptırım listesine Rum Yönetimi’nin de oyuyla 7 Rus vatandaşını daha eklediği bildirildi.