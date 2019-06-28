Yavuz sondaj gemisine Navtex engeli

Güney Kıbrıs’ın, gerçek mermilerin de kullanılacağı 1 Temmuz’da yapılacak ve 10 Temmuz’da tekrarlanacak deniz tatbikatı için Greko Burnu açıklarındaki bölgeyi Navtex ile bağladığı ve bu Navtex’in, tedbir nitelikli olduğunu ve “Yavuz” sondaj gemisinin Güney Kıbrıs’ın sözde “MEB”i içerisindeki 3’üncü parsele getirileceği şeklindeki Türk “tehditlerine” de yanıtı teşkil ettiğini belirtildi

Güney Kıbrıs’ın, yayımladığı Navtex ile 2’nci ve 3’üncü parsellerin büyük bir bölümünü kapsayan Greko Burnu açıklarındaki bölgeyi bağladığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, “Yavuz’un Engellenmesi İçin Kıbrıs Navtex’i-Lefkoşa, Supia’da Deniz Tatbikatları Duyurdu” başlıklı haberinde, Güney Kıbrıs’ın, gerçek mermilerin de kullanılacağı 1 Temmuz’da yapılacak ve 10 Temmuz’da tekrarlanacak deniz tatbikatı için Greko Burnu açıklarındaki bölgeyi Navtex ile bağladığını yazdı.

Güney Kıbrıs tarafından bağlanan bölgenin güney doğu ucunun, sözde “MEB” içerisindeki 3’üncü parseldeki Supia’ya sınırı bulunduğunu kaydeden gazete, bu hedefteki sondaj çalışmalarının, Şubat 2018’de Türk savaş gemilerince “engellendiğini” iddia etti.

Gazete, Türkiye’nin dün gece geç saatlere kadar karşı Navtex ile reaksiyon vermediğine vurgu yaptı.

Güney Kıbrıs’ın yayımlanan Navtex’in, tedbir nitelikli olduğunu ve “Yavuz” sondaj gemisinin Güney Kıbrıs’ın sözde “MEB”i içerisindeki 3’üncü parsele getirileceği şeklindeki Türk “tehditlerine” de yanıtı teşkil ettiğini belirten gazete, Türkiye’nin, yine aynı hedefteki yeni sondaj planını engellemeye çalıştığını iddia etti.

Gazete, Güney Kıbrıs tarafından planlanan tatbikatın başka bir ülkenin deniz kuvvetlerinin katılımıyla ortak bir tatbikat olduğundan bahsedilmemesine karşın, Fransız savaş gemilerinin Kıbrıs’ın güneyinde, Limasol ve Larnaka kıyı ekseni açıklarında seyrettiğini belirtti.

FRANSIZ BOURBON OFFSHORE’DAN AÇIKLAMA

Gazete aynı haberde, Fransız çok uluslu Bourbon Offshore şirketinin “Bourbon Topaz” isimli gemisinin “Yavuz” sondaj gemisiyle işbirliği konusunda gazetenin sorusunu yanıtladığını yazdı.

Habere göre, Bourbon Offshore, bölgede (Antalya’da) olan “Bourbon Topaz” gemisinin Kuzey Denizi destinasyonu için oradan ayrıldığını açıkladı.

Bourbon Offshore ayrıca Yavuz ile daha ileri işbirliği için sözleşme imzalamadıklarını da belirtti.