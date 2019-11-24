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Yatırım karşılığı vatandaşlıklarla 4,8 milyar kar

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Güney Kıbrıs, yatırım karşılığı vatandaşlık verilmesi aracılığıyla, 2013 yılından bu yana kârını 4,8 milyar artırdı

Yatırım karşılığı vatandaşlıklarla 4,8 milyar kar

Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi (ESK) bir açıklama yaparak, Avrupa Birliği’nde yatırımcılara vatandaşlık ve ikamet izni verilmesiyle ilgili tüm programlara son verilmesini istedi.
Alithia gazetesi; “Yatırımlar Aracılığıyla Vatandaşlıklara Stop” başlıklı haberinde, ESK’nin konuyla ilgili açıklamasına geniş yer verdi.
Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi açıklamasında ayrıca, Uluslararası Şeffaflık ve Küresel Tanık Raporu’na da atıfta bulunarak, Güney Kıbrıs’ın, 914 milyon Euro’ya ulaşan yıllık kazançla, vatandaşlık programlarına yatırımlar, aynı zamanda vatandaşlık ve ikamet programlarında küresel anlamda ikinci ülke olduğunu kaydetti.
Haberde, Güney Kıbrıs’ın yatırım karşılığı vatandaşlık verilmesi aracılığıyla, 2013 yılından bu yana kârını 4,8 milyar artırdığına da vurgu yapıldı.
 

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