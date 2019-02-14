Yatırım karşılığı vatandaşlığa '12 Emniyet Subabı'

Rum Bakanlar Kurulu AB kurumlarının uyarılarını dikkate alarak, yatırım yapan yabancı uyruklulara “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşlığı verilmesi konusunda daha önce alınacağını duyurduğu “On İki Güvenlik Supabı” önlemleri onayladı

Güney Kıbrıs’ın yabancı uyruklu kişilere yatırım karşılığında “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşlığı verme politikasının AB Komisyonu tarafından sert bir şekilde eleştirilmesinin ardından dün toplanan Bakanlar Kurulu, vatandaşlık verilmesine yeni kriterler getirdi.

Fileleftheros gazetesi “On İki Güvenlik Supabı” başlığı altında verdiği haberinde, Bakanlar Kurulu’nun AB kurumlarının uyarılarını dikkate alarak, yatırım yapan yabancı uyruklulara “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşlığı verilmesi konusunda daha önce alınacağını duyurduğu önlemleri onayladığını yazdı.

Gazete, vatandaşlık başvurusu yapan kişilerin “Schengen” vizesi sahibi, başka bir AB üyesi ülkeye vatandaşlık başvurusu yapmamış ve başvuru yapmadan en az altı ay önceden Güney Kıbrıs’ta oturma izni almış olmaları, yaptıkları yatırımın dışında belirli hayır kurumlarına bağışta bulunmaları, yaptıkları yatırımı veya satın aldıkları evi beş yıl içerisinde satamamaları gibi unsurların bu önlemlerden bazıları olarak sıraladı.

Yatırıma dayalı vatandaşlık başvurularında denetimin sıkılaştırılması mekanizmalarının da arttırılacağı belirtilen haberde, son beş yıl içerisinde toplamda 1864 kişiye bu çerçevede vatandaşlık verildiği ve elde edilen gelirin 6 milyar 600 milyon Euro olduğu ifade edildi.

Haberde, vatandaşlıktan elde edilen bu gelirin son üç yıllık dönemde toplamda yüzde 13 artış kaydeden Gayrı Safi Milli Hasıla’nın yüzde 1,2’lik kısmını teşkil ettiği de vurgulandı.

Gazete, yatırım temelli vatandaşlık başvurularında ilk sırayı Rus, ikinci sırayı ise Çinlilerin aldığını da aktardı.