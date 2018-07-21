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Yaşlı çiftin evi kül oldu

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Limasol’un Arkunda köyünde çıkan yangında bir kilometrekarelik makilik alanla birlikte yaşlı bir çiftin evi kül oldu

Yaşlı çiftin evi kül oldu
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Limasol’un  Arkunda köyünde önceki öğle saatlerinde çıkan yangında bir kilometrekarelik makilik alan kül olurken,  yaşlı bir çiftin evi yandı. Bölge bu sabahın erken saatlerine kadar elektrik kesintisi yaşandı.

Politis ve diğer gazeteler, makilik alanda başlayan yangının, şiddetli rüzgar ve zorlu arazi şartları nedeniyle akşam üzerine kadar kısmen kontrol altına alınabildiğini yazdı. İtfaiye, yeniden alevlenmesini engellemek maksadıyla sabaha kadar nöbet tuttu.

Rum İtfaiye Teşkilatı Müdürü Markos Tragkolas’ın bizzat koordine ettiği söndürme çalışmalarına, 31 kara ve 8 uçar yangın söndürme imkanı yanında gönüllü gruplar katıldı.

Bölgedeki 4 elektrik direği yandığı için Akrunda ve Yermasoya’ya bu sabahın erken saatlerine kadar elektrik enerjisi verilemedi.  Yaşlı bir çift akrabaları tarafından zamanında kurtarıldı ancak evsiz kaldı.

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