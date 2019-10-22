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Yağışlar, Güney’i de vurdu

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Güney Kıbrıs’ta önceki gün öğle saatlerinde Lefkoşa’nın güneyinde, Limasol ve “Mağusa bölgesinde” yağan şiddetli yağmur ve dolunun etkili olduğu belirtildi.

Yağışlar, Güney’i de vurdu
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Politis gazetesi ve diğer gazeteler, etkili olan yağış ve dolu nedeniyle evleri ve yolları su bastığını, itfaiye birimlerinin, yoğun çağrılar aldığını yazdılar. 
Habere göre “Mağusa bölgesinde” etkili olan dolu yağışı ise kısa zaman içerisinde patates ekinlerine zarar verdi.
Güney Lefkoşa’da ise özellikle Lakadamya, Strovolo, Engomi ve Anthipoli bölgelerinin de yağıştan oldukça etkilendiği ifade edildi. 
Öte yandan Fileleftheros gazetesi ilgili haberi “Tüm Kıbsrıs’taki Yeteri Kadar Bölge Boğuldu” başlığıyla aktarırken Κanlıderenin bazı noktalarının taşması sonucu araç sürücülerinin araçlarında mahsur kaldığını yazdı.

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