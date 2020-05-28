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Yabancı turistlerden Güney’e yoğun talep

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Yabancı turistlerin Güney Kıbrıs’ta tatil yapmaya ilgi gösterdiği ve özellikle İsrail, Almanya, Avusturya ve İsviçre’den yoğun talep olduğu belirtildi

Yabancı turistlerden Güney’e yoğun talep

Güney Kıbrıs’taki havalimanlarının iki haftadan az bir süre sonra açılacağı ve önceki gün itibarıyla turist çekmek için güçlü bir kampanya başlatıldığı bildirildi.

Alithia gazetesi, “Kıbrıs’a Buyurun” başlığıyla manşete çektiği haberinde, Rum Dışişleri Bakanlığı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ve Turizm Müsteşarlığı aracılığıyla Güney Kıbrıs’ın turizm ortaklarına mektup gönderilerek, Güney Kıbrıs’ın bu yaz için turizm destinasyonu olabilmesine yönelik protokollere ve uçuşların resmen başlayacağı tarihe ilişkin bilgilendirme yapıldığını yazdı.

Gazete, mektupta, turizm ortağı ülkelere tatil için Güney Kıbrıs’ı seçmeleri tavsiyesinde bulunulduğunu ve pandeminin etkin şekilde kısıtlanabilmesine yönelik alınan tedbirlere ayrıca vurgu yapıldığını kaydetti.

Turizm Müsteşarı Savvas Perdios’un önceki gün, yabancı turistlerin Güney Kıbrıs’ta tatil yapmaya ilgi gösterdiklerini açıkladığını belirten gazete, özellikle İsrail, Almanya, Avusturya ve İsviçre’den yoğun talep olduğunu yazdı.

Gazete, turizmin canlandırılması için, dış ülkelerde turizm alanında faaliyet gösteren işletmeler ve iş adamlarıyla telekonferans görüşmeleri yapılacağını ve Güney Kıbrıs’taki durumun izah edileceğini; ayrıca dış ülkelerde gösterilmek üzere tanıtıcı videolar hazırlandığını, dış ülkelerin basın-yayın kuruluşlarına röportajlar verileceğini kaydetti.

Gazete devamla, Hükümet Sözcüsü Kiriakos Kusios’un bir televizyon yayınında, hükümetin niyetinin, mümkün olduğunda sınırları tüm ülkelere açmak olduğunu söylediğini yazdı.

Habere göre Kusios, durumun, ülkelerdeki epidemiyolojik verilere göre netleşeceğini; Dünya Sağlık Örgütü’nün ve AB’nin verilerini devamlı değerlendirdiklerini belirtti.

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