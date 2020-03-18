“Virüs, Temmuz’da kaybolabilir”

Lefkoşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Moleküler Viroloji Öğretim Görevlisi Karoyannis, vaka sayısının artmaya devam edeceğini ve virüse ilişkin durumun Temmuz’a kadar sınırlandırılmasının beklendiğini belirtti

Güney’deki Lefkoşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Moleküler Viroloji Öğretim Görevlisi Petros Karayannis, Rum Haber Ajansı’na virüse ilişkin açıklamada bulundu.

Karayannis, vaka sayısının artmaya devam edeceğini, bunun da, ilk vakaları ne kadar erken ortaya çıkardıklarına bağlı olduğunu bir diğer deyişle bunun öncesinde bu hastalığın başkalarına geçmiş olabileceğini söyledi.

Karayannis, şu ana kadar virüsün, ilk temaslardan yayıldığını gözlemlediklerini, henüz kişilerden kişilere yayılmadığını bunun da cesaret verici olduğunu belirtirken durumun şu anda kontrol altında olduğuna da dikkati çekti.

Karoyannis açıklamasında ayrıca korona virüse ilişkin durumun Temmuz ayına kadar sınırlandırılmasının beklendiğini, o döneme kadar bu virüsten arınabilmesinin mümkün olabileceğinden de söz etti.

Karayiannis, Kıbrıs’ta temmuz ayına kadar coronavirüsü vakalarının tecrit edilip tamamen temizleneceğini; ancak o zaman bile virüsün giriş kapılarından Kıbrıs Cumhuriyeti’ne yeniden girmesi olasılığına karşı hazırlıklı olunması gerektiğini açıkladı.

Karayiannis, şu an Çin’de olanın yani sıfır vaka ve sıfır ölümlerle açıklamalara rağmen her geçen gün virüsün başka bir ülkeden giriş yapması olasılığı olduğuna dikkat çekti ve “bundan kaçınmamız gerekiyor” dedi.

Karayiannis, İngilizlerin eğer kullandıkları model doğruysa, durumun gelecek yıl haziran ayına kadar devam edeceğine inandıklarını ama kendisinin bu konuda kuşkulu olduğunu söyledi.

Profesör Petros Karayiannis devamla şöyle dedi:

“Durum çok zor ve bizim vakalarımızın nasıl gelişeceğini belirlemek çok zor. Alınan önlemler nedeniyle önümüzdeki iki ay içinde fark görmeye başlayacağımıza inanıyoruz. Eğer aşırı sayıda vaka olmazsa bir ay sonra temiz olacağımızı söyleyebiliriz. Eğer her şey iyi giderse yüksek vaka sayısı olmaması durumunda mayıs ayı içine kadar durum netleşecek.

İngiltere için, eğer hesapladıkları gibi durumu kontrol dışı bırakırlarsa o zaman bizim de sorunlarımız olacak çünkü önlemleri kaldırırsak virüsün geri gelme riski var. Biz bu arada önlemleri gevşetebiliriz ve ülkeye giriş noktalarında önlemleri sürdürebiliriz”.

İlgili durumun ne kadar süreceği konusunda Profesör Karayiannis farklı görüşler olduğunu çünkü yeni bir virüs olduğu için yeterli deneyim olmadığını söyledi. Profesör Petros Karayiannis şöyle devam etti:

“Sıcak ülkelerde sıcaklıkların artmasıyla salgının bu kadar kolay yayılmayacağını umuyoruz, dolayısıyla vakalar Avrupa’nın daha soğuk ülkelerinde sınırlı kalacak ve ama yazda da devam edebilir. Diğer yandan yaz gelir gelmez, 2004’te SARS virüsünün yok olduğu gibi yok olabilir”

Profesör Karayiannis vakaların Kıbrıs’ta önümüzdeki günlerde artacağını söyledi ve şöyle devam etti:

“Ben vakaların artacağına inanıyorum. Bu, ilk vakaları, başkalarına bulaştırmadan ne kadar erken teşhis edeceğimize bağlı. Eğer izi belirlenemeyen başkalarına bulaştıysa onların izini sürene kadar başkaları da hastalanabilir ve durum kontrolden çıkmış olabilir. Vakaların izinin yoğun bir şekilde sürdürülmesi ve vakalarla doğrudan temaslarla salgının zincirleme bir şekilde yayılmasını önleyebiliriz. Şu ana kadar ilk temaslardan ortaya çıkan vakalar var. Başka temaslardan ortaya çıkan vakalar olmaması çok olumlu. Şu an durum kontrol altında. Son günlerde alınan önlemler uzmanların öneriline kulak verdi – kısıtlı yolculuklar, sağlık belgesi olmayan insanların kabul edilmemesi daha fazla vakanın adaya girmesini engelleyecekti.”

Karayiannis, Baf Acil Ünitesindeki hasta dışında diğerlerinin sağlık durumunun iyi gittiğini açıkladı.

Karayiannis halkın soğukkanlılığını koruması, panik olmaması çağrısında bulunarak, “virüsün bize dokunmayacağını düşünmek yanlıştır.” dedi.