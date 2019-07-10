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Vasiliko’ya 100 megavatlık yeni elektrik santrali

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Vasiliko’ya 100 megavatlık yeni elektrik santrali
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 “Paramount Energy Corporation” adlı şirketin, Vasiliko’ya 100 megavatlık yeni elektrik santrali inşası için Rum Enerji Düzenleme İdaresi’ne izin başvurusunda bulunduğu ve Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Raporu’nu da Rum Çevre Dairesi’ne sunduğu bildirildi.
Fileleftheros gazetesi, inşa edilmesi planlanan santralin 120 milyon Euro’ya mal olacağının hesaplandığını ve santralin, hem doğalgaz hem de petrol ile çalışabileceğini yazdı.

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