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Vasiliko’da ilk özel elektrik santralinin temeli atıldı

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Anastasiadis: “Ülke ekonomisinin büyümesine, ekonominin bütün aşamalarında elektrik fiyatlarının düşmesine katkı koyacak”

Vasiliko’da ilk özel elektrik santralinin temeli atıldı
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“Power Energy Cyprus” isimli şirketin, Güney Kıbrıs’ın ilk özel elektrik santrali olma özelliğini taşıyan elektrik santralinin temelleri dün Vasiliko’da atıldı.
Alithia ve Haravgi, 200 milyon Euro harcanarak 2021’de tamamlanması planlanan, ilk konvansiyonel yakıtla çalışacak santralin temelinin Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos tarafından atıldığını yazdı.
Habere göre Anastasiadis törende yaptığı konuşmada, yeni santralin; ülke ve enerji alanı açısından yeni bir dönemin başlangıcına damga vuracağına, ülkeye ve ekonomisine olumlu etkileri olacak yeni ufuklar açacağına inanç belirtti.
Santralin, ülke açısından stratejik değere sahip olduğuna işaret eden Anastasiadis, tamamlanacağı 2021 itibarıyla ülkenin elektrik enerjisi sağlama haritasını değiştireceğini, hem ülke ekonomisinin büyütülmesine hem de ekonominin bütün aşamalarında elektrik fiyatlarının düşmesine katkı koyacağını, tüketicinin hem daha ucuz elektriğe hem de tüketimde tercih hakkına kavuşacağını anlattı.
Rum Enerji Düzenleme Kurulu (RAEK) Başkanı Andreas Pullikas de, ana gayelerinin tüketiciye olabildiğince düşük maliyette elektrik enerjisi sağlamak olduğuna işaret ederek, bu santralin yaklaşık 620 megavat üretim yapacağını ve bunun da 2022-2024 döneminde ortaya çıkacak elektrik enerjisi ihtiyacını karşılayabileceğini söyledi.

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