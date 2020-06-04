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Vasiliko'ya sıvılaştırılmış doğalgaz terminali yapımı çalışmaları başladı

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Vasiliko'ya sıvılaştırılmış doğalgaz terminali yapımı çalışmaları başladı

Vasiliko’ya sıvılaştırılmış doğalgaz ithali için gereken altyapıyla ilgili inşaat çalışmalarının başlaması talimatının dün verildiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Doğalgaz Altyapıları Şirketi’nin (ETİFA), inşaat çalışmalarıyla ilgili ihaleyi alan “JV China Petroleum Pipeline Engineering Co. Ltd ile METRON S.A” şirketlerinin oluşturduğu konsorsiyuma, çalışmalara bir an önce başlamaları için talimat verdiğini yazdı.

Gazete, talimata göre sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) gemisinin, depolama yapabilecek ve sıvılaştırılmış doğalgazı yeniden gaz haline getirebilecek yüzer tesise dönüştürüleceğini; ayrıca Vasiliko’ya, sıvılaştırılmış doğalgaz getiren gemilerin demirleyebileceği özel iskele inşa edileceğini kaydetti.

Haberde, elde edilen bilgilere dayanılarak, inşaat prosedürlerinin tamamlanmasından hemen sonra, temel atma tarihinin de belirleneceği ve tarihin, resmen Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis tarafından açıklanacağı belirtildi.

Öte yandan Politis gazetesi ise, çalışmalarla ilgili finansman için Avrupa Yatırım Bankası ve diğer Avrupa kuruluşlarından alınacak krediden, dünkü açıklamada hiç bahsedilmediğini yazdı.

Haberde, çalışmaların ne zaman başlayacağı ve biteceğine dair herhangi net bir bilginin de, açıklamada yer almadığı kaydedildi.

Gazete ayrıca, Rum Enerji Düzenleme Kurulu’na (RAEK), sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) altyapı sahipliği, işletme ve geliştirme lisansı için başvuruda bulunan Danimarkalı “Höegh LNG” şirketinin, 2 Haziran’da Rum Devlet Doğalgaz İşletmeleri’ne (DEFA) yeniden mektup göndererek, sıvılaştırılmış doğalgaz için yaptığı öneri üzerinde müzakere etmek için yanıt beklediğini bildirdiğini yazdı.

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