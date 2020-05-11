Vaka sayısı üç günde 130'dan fazla çıkarsa tedbirle geri dönecek

Güney'de yayınlanan gazetelerden Fileleftheros gazetesinde yer alan bir haberde, okullarda lise son sınıfların da ders başı yapmasıyla birlikte bu haftanın oldukça kritik geçeceği ve bilim kurulunun hazırladığı haritaya göre, vaka sayısında artışın, olması gerekenin üzerine çıkması halinde tedbirlerin geri döneceği belirtildi.

Gazete, bilim kurulunun raporuna göre, tedbirlerin aşamalı olarak hafifletilmesinin devam edebilmesi için Ro değerinin (bir kişinin virüsü bulaştırabileceği kişi sayısını gösteren değer) 1:1’in altında olması gerektiğini kaydederken, geçen haftaki göstergelerde üç metottan ikisinin 1:0,7 ile 1:0,8’i, üçüncüsünün de 1:1,2’yi gösterdiğini anımsattı.

Habere göre bilim kurulu ayrıca, her gün yapılacak testlerde, her bin testte maksimum 5 pozitif vakanın kabul edilebilir olacağına ve yoğun bakımdaki hasta sayısının da 14’ten az olması gerektiğine işaret ediyor.