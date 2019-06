Uyuşturucuda vahim tablo

Güney Kıbrıs’ta uyuşturucu ve alkol kullanımı ürkütücü boyutlara ulaştı. Bir yılda16 kişi, aşırı doz uyuşturucu kullanımından dolayı yaşamını yitirdi. Son 30 gün içerisinde Rum öğrencilerin yüzde 67’si alkol tükettiğini belirtti

Güney Kıbrıs’ta uyuşturucu kullanımı, aşırı kullanımdan dolayı yaşanan ölümlere ilişkin istatistik bilgiler Rum basınında yer aldı.

Güney’de yayımlanan Fileleftheros gazetesi ve diğer gazeteler, 2017 verilerine dayanan uyuşturucuyla ilgili 2019 Avrupa Raporu’nda yer alan ve Rum Bağımlılık Müdahale Kurumu (AAEK) tarafından diğer Avrupa ülkeleriyle eş zamanlı olarak, önceki gün, sunulan verilere geniş bir şekilde yer verdiler.

Gazete bu verilere dayanarak 2017 yılında aşırı doz uyuşturucu kullanımından dolayı 16 kişinin, 2016 yılında ise 6 kişinin öldüğüne dikkati çekti.

Habere göre, AAEK yetkilisi Yoanna Yasemi yaptığı açıklamada, 2017 yılında aşırı doz uyuşturucu kullanımından dolayı yaşanan doğrudan ölümlerde artış gözlemlendiğini ifade etti.

Yasemi, diğer Avrupa ülkelerine kıyasla ise madde kullanımının oldukça düşük olduğunu, ancak hepatit C ve ölümlerde ise ortalarda olduklarını belirtti.

Gazete Yasemi’nin açıklamalarına dayanarak aşırı dozdan ölen 16 kişiden 12’sinin erkek, 4’ünün ise kadın olduğunu, hayatını kaybedenlerin yaşlarının ise 25-65 arasında değiştiğini,25 ve 29 yaş arasında ölenlerin oranın yüzde 32 (2016 yılında yüzde 34), Avrupa’daki bu rakamın ise yüzde 12 olduğunu belirtti.

Gazete yine ölenlerin yüzde 13’nün 30-34 (2016 yılında yüzde 17 ) yaş arasında, yüzde 18’nin (2016’da yine yüzde 17) 35-39 yaş arasında, yüzde 25’nin (2016’da yüzde 17) 40-44 yaş arasında, yüzde 7’sinin (2016’da yüzde 17) 45-49 yaş arasında, yüzde 7’sinin (2016’da yüzde 0) 64-65 yaş arasında olduğunu yazdı.

Uyuşturucu kullanımına yönelik olarak da, hintkeneviri kullanımının gerek Güney Kıbrıs’ta gerekse Avrupa’da ve de dünyada yaygın olduğunu yazan gazete, genç nüfusun ortalama yüzde 4.3’nün hintkeneviri kullandığını, bunların yüzde 6.8’nin erkek, yüzde 1.9’nun genç kadınların olduğunu belirtti.

Gazete ilk hintkeneviri kullanım yaşının, 20’li yaşlar olarak hesaplandığını, Güney Kıbrıs’ta ikinci yaygın uyuşturucunun afyon olduğunu, bununla birlikte bin 168 civarında afyon kullanıcısının bulunduğunu yazdı.

Kokain kullanımının da gerek Avrupa’da gerekse Güney Kıbrıs’ta yaygın olduğunu yazan gazete, Güney Kıbrıs’taki gençlerin yüzde 0.4’nün kokain kullandığı yönünde beyanda bulunduğundan söz etti.

YARDIM İSTEYEN KİŞİ SAYISI

Gazete bağımlılıklardan kurtulma programına 566’sı yeni kullanıcı olan, bin 294 kişinin başvurduğunu yazdı.

Habere göre bu konuda da açıklama yapan AAEK yetkilisi Yasemi, yardım isteyen kişi sayısının geçmiş yıllara oranla çoğaldığını, bunun da sorunun arttığı anlamına geldiğini ifade etti.

Gazete açıklamalara dayanarak yardım isteyen toplam kişilerden yüzde 53’nün hintkeneviri, yüzde 15’nin kokain, yüzde 13’nün eroin, yüzde 12’sinin diğer maddeler ve yüzde 7’sinin ise amfetamin bağımlısı olduğunu yazdı.

Hintkeneviri kullanan, 284 yeni kullanıcıyla birlikte 444 kişinin, yardım programlarına başvurduğunu yazan gazete, bu kişilerden yüzde 91’i erkek, yüzde 9’unun kadın olduğunu belirtti.

Gazete afyon çeşitlerinin kullanımından dolayı yardım isteyenlerin sayısının 212 olduğunu, bunlardan yüzde 89’nun erkek, yüzde 11’nin kadından oluştuğunu belirtti.

Habere göre yüzde 94’ü erkek, yüzde 6’sı kadın olan, 51 yeni kullanıcıyla birlikte kokain bağımlısı 124 kişi yardım istedi. Uyarıcı maddeler konusunda yardım isteyenlerin sayısı ise 58.

HEPATİT C

Gazete, Hepatit C için pozitif olan enjekte uyuşturucu kullanımında da artış gözlemlendiğini, hasta ola bağımlılarının 2016 yılında yüzde 43.3 olduğunu bu oranın 2017’de ise yüzde 56.6’ya çıktığını yazdı.

Gazete konuyla ilgili verilere dayanarak 2016 yılında 279, 2017 yılında ise 288 kişinin hasta olduğunu belirtti.

GENÇLERDE ALKOL TÜKETİMİ

AAEK yetkilisi Yasemi, bu konuda yaptığı açıklamada ise, son 30 gün içerisinde Rum öğrencilerin yüzde 67’sinin alkol tükettiğini, Avrupa ise bu ortalamanın yüzde 47 olduğuna dikkati çekti.

Yasemi, ayrıca alkol kullanan öğrencilerin yüzde 50’sinin ise, 5 şişeden fazla olmak üzere aşırı derecede alkol tükettiğini de belirtti.

Sigara kullanımı konusunda ise Avrupa ortalamasının yüzde 21 olmasına karşın Güney Kıbrıs’taki öğrenci oranın yüzde 18 olduğunu belirten Yasemi, öğrencilerdeki uyuşturucu kullanımı rakamlarından da bahsetti.

Buna göre Rum öğrencilerin yüzde 7’si hintkeneviri kullanırken, hintkeneviri hariç yasaklı madde kullanımı oranı yüzde 6, psikoaktif maddekullanımı ise yüzde 5.

ΚΟΚAİN KULLANIMI

Öte yandan Politis gazetesi aynı haberi içerisinde Avrupa’daki kokain kullanım yaşının 15-34 yaş arasında olduğunu, Güney Kıbrıs’taki bu rakamın ise henüz yüzde 0.4 olmasına karşın, Rum kokain bağımlılarının, kokain kullanım sıklığı oranının ise yüksek olduğunu yazdı.

Habere göre Rum kokain bağımlılarından yüzde 10’u, bu maddeyi son bir yılda 50’den fazla kullandı.

Gazete, bu konudaki bağımlıların kullanımı konusunda ise kullanıcı başına 3.5 gr kokain düştüğünü belirtti.