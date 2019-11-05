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Ünlü şarkıcı Güney'e yatırım yaptı

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Ünlü şarkıcı Güney'e yatırım yaptı
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Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira’nın, Baf’a bağlı Peya’dan villa satın aldığı haber verildi.
Alithia gazetesi, gazetenin kendi kaynaklarına dayanarak, bunun deniz kenarında birkaç milyon Euro’luk bir villa olduğunu ve Shakira’nın bu yatırımı özel bir şirket aracılığıyla iki ay önce yaptığını ifade etti.
Yine aynı kaynaklara dayanarak, Shakira’nın villayı satın almadan önce ekibini villayı yakından görmesi için Güney Kıbrıs’a gönderdiğini kaydeden gazete, Shakira’nın da Güney Kıbrıs’ı ziyaret etmesinin ihtimal dâhilinde olduğunu ifade etti.
Gazete, Fransız televizyonunda “50 minutes inside” programı içerisinde “Kıbrıs’la” ilgili bir yayın yapıldığını ve Shakira’nın Baf’tan villa aldığının da bu yayında ifşa edildiğini ekledi.

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