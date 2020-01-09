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UNFICYP’in görev süresinin uzatılmasını görüştüler

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Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar ile bir araya gelen Anastasiadis, BM Güvenlik Konseyi’nde, UNFICYP’in görev süresinin uzatılmasına ilişkin görüşmeler ışığında, Spehar ile gerçekleştirdiği görüşmeyi “yararlı ve yapıcı” olarak değerlendirdi

UNFICYP’in görev süresinin uzatılmasını görüştüler

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasidis bugün BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar ile bir araya geldi. 
Rum haber kaynaklarına göre, Anastasiadis, BM Güvenlik Konseyi’nde, UNFICYP’in görev süresinin uzatılmasına ilişkin görüşmeler ışığında, Spehar ile gerçekleştirdiği görüşmeyi “yararlı ve yapıcı” olarak nitelendirdi. 
Anastasiadis, Güvenlik Konseyi’nin altı aylık raporunda, Ada’daki Barış Gücü’nün kalmasını haklı gösterecek tüm olayların dahil olması temennisinde de bulundu.
BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar ise yaptığı açıklamada, ABD’de, gerek ABD Dışişleri Bakanlığı, gerekse BM yetkilileriyle yapacağı temaslar konusunda Anastasiadis’e bilgi verdiğini söyledi. 
Berlin’deki üçlü görüşmenin ardından Kıbrıs sorununda yeni bir şey olup olmadığı sorusuna ise Spehar olumsuz yanıt verdi.  
Spehar ayrıca BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’un Kıbrıs’a yeni bir ziyaretinin planlanmadığını da ifade etti. 

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