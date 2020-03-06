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"UNFICYP’in açıklaması “talihsiz bir müdahale”"

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Rum Başkanlık Sarayı’nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Anastasiadis, “misyonundan başka bir rolü yerine getirmeye çağrılan Barış Gücü’nün, talihsiz müdahalelerini yorumlamak istemediğini” söyledi

"UNFICYP’in açıklaması “talihsiz bir müdahale”"

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, UNFICYP’in, dün yapmış olduğu, bazı sınır kapılarının kapanmasına yönelik açıklamasını “talihsiz bir müdahale” olarak nitelendirdi. 
Rum haber kaynaklarına göre, Rum Başkanlık Sarayı’nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Anastasiadis, “misyonundan başka bir rolü yerine getirmeye çağrılan Barış Gücü’nün, talihsiz müdahalelerini yorumlamak istemediğini” söyledi.
Barış Gücü’nün görevinin, bugüne kadar başarıyla yaptığı gibi barışı sağlamak olduğunu belirten Anastasiadis, BM’nin tanınmış devleti ve Avrupa Birliği üyesi olan egemen ülkesi “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin” politikalarıyla ilgili müdahalelerin talihsiz olduğunu ifade etti. 
Anastasiadis iki toplum arasında işbirliğinin bulunduğunu ancak kararının sorumlusunun tanınmış devletin hükümeti olduğunu da iddia etti. 

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