UNFICYP konusunda Rum tarafı tedirgin

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, Kıbrıs’taki BM Barış Gücüyle (UNFICYP) ilgili rapor metninin dün resmi belge olarak sunulmasının ardından, dikkatlerin şimdi ise Barış Gücünün görev süresinin uzatılmasına çevrildiği belirtildi.

Kulis faaliyetlerinin yavaş-yavaş başladığını yazan Fileleftheros gazetesi, BM Güvenlik Konseyi’ndeki esas oyunculardan sürprizlerden kaçınılacağı konusunda güvenceler olmasına rağmen, Lefkoşa Rum kesiminin “rahatlamadığına” dikkati çekti.

Habere göre, Rum tarafından “yetkili bir kaynak” gazeteye açıklamasında “metni görene kadar, temaslarını sürdürüp hareketlerde bulunacaklarını” ifade etti.

UNFICYP’le ilgili gelişmelerin gidişatına yönelik manzarayı, şu anda iki olgunun şekillendirmekte olduğunu kaydeden gazete, bunlardan ilkinin, raporun uluslararası örgütün gelecekteki niyetleri açısından endişe verici unsurlar barındırmasından ötürü olumlu olarak nitelendirilmese de, bununla birlikte, Barış Gücünün statüsü konusuna dokunmadığına işaret edildiğini belirtti.

Gazete ikinci olarak ise, BM’nin, Kıbrıs sorunundaki müzakerelerin yeniden başlaması için Genel Sekreterin Kıbrıs’la ilgili atadığı geçici özel danışmanı Jane Holl Lute aracılığıyla gerçekleştirdiği çaba gelişme halindeyken, bu durumun raporun içeriğini ve muhtemelen de kararı etkilediğini kaydetti.

Bunun başlıca nedeninin “kimsenin, kararda tepkilere neden olacak ifadelerle birlikte (kısıtlı da olsa) beklentileri riske atmayı istiyor gibi görünmek istememesi olduğuna” işaret edildi.

“Diplomatik kaynakların, çok fazla zorluk bulunduğunun açık olduğunu ve kulis faaliyetlerini yürütenlerin ortamı daha fazla ağırlaştırmak istemediklerine işaret ettiklerini” kaydeden gazete, son ana kadar kimsenin kararın içeriğiyle ilgili herhangi bir şeyi “olmuş bitmiş sayamayacağının” açık olduğunu da belirtti.

Gazete, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in ise “Türkiye’nin perde gerisinde UNFIYCP konusunda ileriye götürdüğü olası manipülasyonların önleneceğini garantiye almak amacıyla, BM Güvenlik Konseyindeki esas oyuncularla iletişim içerisinde bulunduğunu” yazdı.

BM Genel Sekreterinin dün BM resmi belgesi olarak yayımlanan UNFICYP’le ilgili rapor metninde, BM Güvenlik Konseyi üyelerine verilen gayri resmi belgeyle karşılaştırıldığında, küçük değişiklikler yapıldığını da ekledi.