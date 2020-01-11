Uluslararası Emmy Ödülleri, iki yarı final töreni bu yıl Güney Kıbrıs’ta yapılacak

Uluslararası Emmy Ödülleri (International Emmy Awards) için gerçekleştirilecek iki yarı final töreninin bu yıl Güney Kıbrıs’ta yapılacağı bildirildi.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Güney Kıbrıs’ın bu yıl gerçekleştirilecek iki Uluslararası Emmy Ödülleri yarı final törenine ev sahipliği yapacağını yazdılar.

Haberde, ödül törenlerinin kesin tarihlerine yer verilmezken, 48’inci Uluslararası Emmy Ödülleri töreninin ise 23 Kasım 2020’de New York’ta yapılacağı vurgulandı.